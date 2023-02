Héléna Cluyou : un corps calciné retrouvé et le principal suspect décédé

Ce jeudi, lors des fouilles pour retrouver Héléna Cluyou, disparue depuis le 29 janvier à Brest, les policiers ont retrouvé un corps calciné. Le principal suspect est mort à l'hôpital.

Suspect dans la disparition d'Héléna Cluyou L'essentiel Héléna Cluyou, étudiante infirmière de 21 ans, a disparu à Brest depuis le 29 janvier, après avoir passé la soirée en boîte de nuit.

Ce jeudi 9 février, la police judiciaire a débuté des fouilles pour retrouver Héléna Cluyou dans un coin boisé au sud de la rade de Brest et a découvert un corps calciné. Il est impossible d'identifier le corps.

Le principal suspect dans l'enquête sur la disparition d'Héléna Cluyou est mort à l'hôpital, ce jeudi. L'homme de 36 ans avait fait deux tentatives de suicide début février et était depuis entre la vie et la mort. Il avait avoué auprès de son frère une "bêtise" au sujet de la disparition de la jeune femme.

Suivez en direct les dernières informations sur la disparition d'Héléna Cluyou.

19:05 - La thèse de l'accident de voiture pas forcément privilégiée par les enquêteurs Alors que le suspect a plusieurs fois assuré à ses proches qu'il avait fait une "bêtise", mais que c'était "un accident", les enquêteurs judiciaires écarteraient pour l'instant la thèse du banal accident de voiture, rapporte France Bleu, tandis que Ouest-France croit savoir qu'ils privilégieraient même l'hypothèse selon laquelle Héléna Cluyou serait montée dans le véhicule du Brestois. 18:54 - Avec la mort du suspect, l'espoir de connaître un jour la vérité sur la disparition d'Héléna Cluyou s'amenuise La mort de Sylvain, principal suspect dans l'affaire de la disparition d'Héléna Cluyou, ce jeudi 9 février, est un coup dur pour les proches de la jeune femme qui espéraient des réponses. L'homme n'a en effet jamais pu être entendu par les enquêteurs du fait de son état critique après ses deux tentatives de suicide. Mais encore faut-il prouver que le trentenaire est vraiment lié à la disparition d'Héléna Cluyou. Car pour l'heure, si un faisceau d'indices concordants semble faire le lien, l'enquête suit toujours son cours. À noter toutefois que s'il était prouvé que Sylvain était bien en cause, sa mort rend désormais impossible la tenue d'un procès, à moins qu'un complice soit découvert, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. 18:49 - L'intrigante destinée du véhicule du principal suspect dans la disparition d'Héléna Cluyou Si aucun élément compromettant n'a été découvert chez le suspect, son véhicule suscite en revanche l'intérêt des enquêteurs. La voiture du Brestois a en effet été retrouvée calcinée quatre jours après la disparition de l'étudiante infirmière. Une manière de faire disparaître des preuves ou une simple coïncidence ? C'est ce que les enquêteurs tentent aujourd'hui de déterminer. 18:41 - Deux perquisitions au domicile du suspect Alors que le suspect était hospitalisé dans un état critique, les enquêteurs ont perquisitionné à deux reprises son domicile. Lors de la deuxième perquisition, il était notamment question de récupérer des vêtements du suspect pour y déceler, peut-être, des traces de sang ou d'ADN d'Héléna Cluyou. Mais il semble qu'aucun élément compromettant n'a été découvert sur place. 18:37 - Héléna Cluyou connaissait-elle le suspect ? D'après France Bleu, l'enquête n'a pas prouvé pour le moment que la jeune étudiante infirmière de 21 ans connaissait le principal suspect dans l'affaire de sa disparition. Mais l'enquête suit toujours son cours. 18:30 - Comment les enquêteurs ont-ils eu l'idée de chercher aussi loin de Brest ? Si pour l'heure on ignore encore si le corps retrouvé est bien celui d'Héléna Cluyou, celui-ci a été retrouvé à une trentaine de kilomètres au sud de Brest, ville où l'étudiante avait pourtant été vue en vie pour la dernière fois fin janvier. Alors que le principal suspect était dans le coma et n'a pas pu être interrogé, France Bleu révèle que c'est le bornage du téléphone de ce Brestois qui a mené les enquêteurs aussi loin de Brest. Outre le bornage de son téléphone, d'autres indices laissaient également les enquêteurs penser que l'homme de 36 ans était passé par là. L'identification du corps calciné devrait nous en dire plus rapidement. 18:24 - Le principal suspect est mort Dans le coma après avoir tenté de se suicider à deux reprises, le principal suspect dans la disparition d'Héléna Cluyou est finalement décédé ce jeudi 9 février, a indiqué au Télégramme une source proche de l'enquête. Âgé de 36 ans, ce Brestois avait confié la semaine dernière à des proches vouloir mettre fin à ses jours après "avoir commis une bêtise", insistant sur le fait "que sa vie était finie". Tenant des propos particulièrement confus, il avait tout de même assuré qu'il s'agissait d'"un accident". 18:14 - Un corps calciné retrouvé au sud de Brest Depuis jeudi matin, des opérations de recherche étaient organisées dans les environs de Brest, 12 jours après la disparition d'Héléna Cluyou. Selon franceinfo, les recherches s'étaient un temps déroulées dans les petites communes de Pont-de-Buis-lès-Quimerch et de Rosnoën, situées à une trentaine de kilomètres au sud de Brest, ville où a été aperçue pour la dernière fois, le 29 janvier dernier, l'étudiante infirmière, alors qu'elle rentrait de boîte de nuit. Un corps calciné a finalement été découvert à Argol, localisé à une petite demi-heure de voiture des deux communes, rapporte Le Télégramme. Le corps doit toutefois encore être identifié.

Héléna Cluyou, une étudiante de 21 ans, a disparu dans la matinée du dimanche 29 janvier 2023, après avoir passé la nuit avec des amis dans la discothèque "The One" à Brest. La jeune femme a quitté l'établissement, seule et après le départ de ses proches, vers 5h20 du matin. Devant le club, Héléna Cluyou "était alcoolisée mais elle n'était pas non plus ivre. Elle ne tanguait pas", selon le témoignage de l'étudiant qui a été le dernier à voir l'infirmière en étude auprès du Figaro. Héléna Cluyou, n'ayant plus de batterie sur son portable, a demandé au jeune homme si elle pouvait emprunter son téléphone pour joindre l'amie avec qui elle devait initialement rentrée. Ne se souvenant plus de numéro, c'est via le réseau Instagram que l'étudiante a tenté de joindre sa proche à 6h02 et à nouveau à 6h04, à l'initiative du jeune homme. Sans réponse de son amie et après un temps d'attente, Héléna s'est éloignée à pied en direction du quartier Kerbonne, où vit avec sa grand-mère. Le témoin ajoute être resté sur place encore une dizaine de minutes et n'avoir personne suivre la jeune femme à pied tandis que selon ses souvenirs seulement quelques voitures sont passées devant la boîte de nuit.

La dernière trace d'Héléna Cluyou après cet échange est une image de vidéosurveillance prise à 6h42 dans le quartier de Recouvrance, à l'ouest de Brest, près de l'arrêt de tramway Mac Orlan. La jeune femme apparait seule avec son manteau à seulement une dizaine de minutes à pied de chez sa grand-mère. Le reste du trajet de l'étudiante est encore un mystère.

La police a commencé les recherches dès le signalement de la disparition, soit dans la soirée du dimanche 29 janvier, pour tenter de retrouver Héléna Cluyou. Plusieurs équipes ont été dépêchées sur le lieu de la disparition afin de recueillir les témoignages et d'accéder aux vidéos de surveillance de la boite de nuit. Les images de vidéosurveillance de la ville ont permis de retrouver une dernière trace de la jeune femme de 21, près de l'arrêt de tramway Marc Orlan situé à quelques minutes du domicile où elle vit avec sa grand-mère.

La brigade cynophile mobilisée pour les recherches a bien retrouvé la trace olfactive de la jeune femme mais les chiens des enquêteurs ont perdu cette trace au niveau de la place Prat-Lédan. A ce stade, Héléna Cluyou n'a toujours pas été retrouvée.

Dans l'affaire Héléna Cluyou, aucune piste n'est encore écartée mais deux se démarquent. Le jeune étudiante infirmière aurait pu monter dans la voiture du suspect, de gré ou de force, et être enlevée par ce dernier ou alors il pourrait s'agir d'un accident de voiture. Dans les deux cas, le suspect et sa voiture sont impliqués. Pourquoi ? D'abord, parce qu'avant de tenter de se suicider le suspect a répété à son frère et sa belle-sœur avoir fait une "bêtise" et évoqué un "accident" au sujet de la disparition d'Héléna Cluyou. Ensuite, parce qu'une semaine après la disparition de la jeune femme, la voiture du suspect a été retrouvée entièrement brûlée et abandonnée dans une cité de Brest.

Lors de la perquisition réalisée chez le principal suspect le 7 février, aucun élément incriminant comme des traces de sang ou des preuves du passage d'Héléna Cluyou n'a été retrouvé. Mais la voiture pourrait, elle, présenter des preuves de la présence de la jeune femme dans l'habitacle en cas d'enlèvement ou sur le capot de la voiture si on suit l'hypothèse de l'accident. En mettant le feu à sa voiture, le suspect aurait pu vouloir détruire des preuves. Tout cela n'est encore qu'au stade d'hypothèse.

Le principal suspect dans l'affaire de la disparition d'Héléna Cluyou, identifié le 4 février, est mort ce jeudi 9 février selon une information de RMC. L'homme de 36 ans était entre la vie et la mort et hospitalisé depuis début février après avoir tenté de se suicider à deux reprises. Ce sont les témoignages du frère et de la belle-soeur du suspect qui ont permis de l'identifier, ce dernier aurait évoqué auprès d'eux une "bêtise", un "accident", à propos de l'affaire "dont on parle à Brest depuis cinq jours", d'après les précisions du procureur de la République de Brest, Camille Miansoni, le 5 février.

Selon Le Parisien, le suspect est âgé de 36 ans, simplement connu pour des affaires de vol. Il était "instable, sans limites lorsqu'il faisait la fête mais non violent" explique une ex-petite amie. Passé par la Légion étrangère avant d'intégrer le monde de la cuisine, il travaillait dans un restaurant voisin du club où Héléna Cluyou avait passé la nuit avant de disparaître. Le suspect était connu du monde de la nuit brestois et aurait fait la tournée des établissements le soir de la disparition de l'étudiante sans passer le One Club où il était "persona non grata" selon le gérant de la boîte, Max Pellois, auprès du quotidien francilien.