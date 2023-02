Héléna Cluyou : un suspect évoque "un accident", la jeune femme introuvable

Disparue depuis le 29 janvier, Héléna Cluyou n'a toujours pas été retrouvée à Brest. L'enquête s'oriente autour d'un homme, principal suspect. Celui-ci a fait deux tentatives de suicide.

L'enquête sur la disparition d'Héléna Cluyou à Brest a pris un nouveau tournant. Disparue depuis le dimanche 29 janvier 2023, la jeune femme âgée de 21 ans n'a plus donné signe de vie. Sa dernière apparition remonte à ce jour-là où, au petit matin, elle a quitté une boite de nuit pour rentrer dormir chez sa grand-mère. Mais elle n'a jamais poussé la porte du domicile et n'est pas réapparue. Les enquêteurs de la police judiciaire ont été saisis du dossier et une piste sérieuse semble faire avancer l'affaire. Un suspect a été identifié samedi 4 février à la suite de deux témoignages. Il s'agit d'un homme, pris en charge actuellement… en réanimation à l'hôpital de Brest. Et pour cause : l'individu en question a fait deux tentatives de suicide et son pronostic vital est engagé. Mais il aurait avoué "une bêtise", évoquant "l'affaire dont tout le monde parle à Brest." Mais Héléna, elle, n'a toujours pas été retrouvée.

Que sait-on de la disparition d'Héléna Cluyou à Brest ?

Eléna Cluyou, une étudiante de 21 ans, a disparu au petit matin du dimanche 29 janvier 2023. La jeune femme qui faisait la fête avec un groupe d'amis a quitté la discothèque "The One" à Brest vers 5h20 du matin et n'a plus donné signe de vie depuis selon Le Télégramme. Ses proches, présents sur place l'ont cherchée en vain et la famille étant sans nouvelle a décidé de signaler la disparition le dimanche soir auprès du commissariat de police de Brest.

Que donnent les recherches de la police ?

La police a commencé les recherches dès le signalement de la disparition, soit dimanche soir, pour tenter de retrouver Héléna Cluyou. Plusieurs équipes ont été dépêchées sur le lieu de la disparition pour recueillir les témoignages et accéder aux vidéos de surveillance de la boite de nuit. Les images sont en cours de visionnage et doivent permettre aux policiers d'en apprendre sur la direction prise par la jeune femme et sur les circonstances de sa disparition.

La discothèque brestoise étant située sur le quai de Tabarly, des équipes de plongeurs ont été mobilisées pour sonder les eaux de la rade de Brest. En plus des plongeurs, une brigade cynophile s'est également rendue sur place pour baliser tout le périmètre près de l'établissement jusqu'au port. A ce stade, les recherches n'ont encore rien donné.

Qui est le suspect ?

Dimanche 5 février 2023, Camille Miansoni, procureur de la République de Brest, a annoncé qu'un "suspect a été identifié", sans en donner l'identité. Il a expliqué qu'un couple, résidant dans la région de Tours, s'est présenté pour évoquer les propos d'un homme, lequel leur a parlé d'une "bêtise", d'un "accident". A quel sujet ? "Tu n'as qu'à voir ce dont on parle à Brest depuis cinq jours", aurait-il ajouté a annoncé le procureur. L'individu en question travaille dans la restauration a poursuivi le magistrat et a tenté de se donner la mort à deux reprises ces derniers jours, d'abord en ingurgitant des médicaments, puis en tentant de s'étouffer avec un sac plastique sur la tête.

Selon Le Parisien, le suspect est âgé de 36 ans, simplement connu pour des affaires de vol. Passé par la Légion étrangère avant d'intégrer le monde de la cuisine, il était "instable, sans limites lorsqu'il faisait la fête mais non violent" explique une ex-petite amie. Le soir de la disparition d'Héléna, l'homme avait commencé la soirée avec des amis dans plusieurs bars de Brest avant de finir tout seul. Mais personne ne sait ce qu'il a fait.