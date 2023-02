Disparition de Sihem Belouahmia : séquestration ? Fuite organisée ? Les pistes des enquêteurs

Sihem Belouahmia, âgée de 18 ans, est recherchée depuis le 25 janvier dans le Gard, date à laquelle ses proches n'ont plus eu de nouvelles. Un homme et son-ex compagne sont en garde à vue depuis le 31 janvier. La piste de l'enlèvement est privilégiée.

Que s'est-il passé dans la nuit du 25 au 26 janvier aux Salles-du-Gardon ? Où est Sihem Belouahmia ? Selon les premiers éléments de l'enquête, cette jeune femme de 18 ans aurait quitté dans cette soirée du mercredi 25 janvier le logement social occupé par sa grand-mère Fatima, 95 ans. Le père de la lycéenne a en effet raconté que sa mère l'a entendue rentrer vers 23 heures puis ressortir quelques minutes plus tard de l'appartement. Elle aurait seulement récupéré son téléphone sans prendre ni affaires ni papiers d'identité. Pourtant, depuis cette soirée, ses proches sont sans nouvelles.

L'enquête sur la disparation de la jeune femme survenue dans la petite commune des Salles-du-Gardon dans le Gard semble toutefois progresser, a rapporté le Parisien. Après plusieurs jours d'investigations, le parquet a requalifié les faits de disparition inquiétante "en procédure délictuelle d'enlèvement et de séquestration", a indiqué le procureur de la République en charge du dossier. Le parquet de Nîmes a donc repris les investigations autour de cette troublante disparition. Selon des informations obtenues par le quotidien, un homme âgé 39 ans a été placé en garde à vue le mardi 31 janvier par les gendarmes de la section de recherches de Nîmes. Serait aussi entendue par les gendarmes l'ex-compagne du suspect.

Selon informations du Parisien, Sihem serait montée dans la voiture du suspect le soir de sa disparition ; il a depuis a été placé en garde à vue après deux perquisitions à son domicile. Un homme au profil qualifié de "bad boy" dont la lycéenne "serait un peu amoureuse voire sous l'emprise". L'homme connaissait bien la famille de Sihem car serait "de sa famille par alliance" a précisé le Figaro.

Cet homme, Mahfoud H., est bien connu des services de police. Ce mercredi 1er février, le suspect devait justement être présenté à la cour d'assises du Gard pour dans le cadre d'une affaire de séquestration dont les faits datent de 2011. "Il était libre jusque-là et c'est dans ce cadre-là qu'il aurait participé à cet enlèvement", a indiqué une source judiciaire au Figaro. Le procès va donc être renvoyé à une date ultérieure au regard de la situation.

Mahfoud H. avait été aussi condamné en 2015 pour vols en bande organisée et de braquages à main armée dans la région d'Alès en 2012. Au total il aurait été condamné 13 fois par la justice et a été incarcéré pour la première fois lorsqu'il était mineur d'après les éléments d'Objectif Gard.

Le lundi 30 janvier l'avocate de la famille déclarait que "les enquêteurs ont des éléments suffisants pour penser que Sihem n'a pas disparu de son plein gré (...) Chaque instant qui passe nous éloigne un peu plus de la vérité et cela entraîne une terrible souffrance pour les parents et ses proches. Nous espérons avoir un dénouement heureux" a affirmé Me Sara Benlefki, du barreau de Paris.

Un rassemblement devant le tribunal le 1er février

Une soixantaine de personnes étaient réunies devant le Palais de Justice de Nîmes où devait se tenir le procès du suspect dans le cadre d'une affaire de séquestration et vol datant de 2011, la date du procès a donc été renvoyée ultérieurement au regard de l'enquête en cours. Sur les pancartes était inscrits des messages de soutien à Sihem : "Justice pour Sihem", "Rendez nous Sihem".