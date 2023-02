Mort de Sihem Belouahmia : les aveux du suspect

La procureur de la République de Nîmes n'a pas détaillé les dires du mis en examen, cette nuit, et a indiqué qu'elle "resterai[t] évasive" volontairement dans ses réponses.

A la suite de ses aveux au cours de la nuit, le principal suspect a été mis en examen et placé en détention, dévoilent Objectif Gard et France 3 Gard .

Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme de 18 ans aurait quitté dans cette soirée du mercredi 25 janvier le logement social occupé par sa grand-mère Fatima, 95 ans. Le père de la lycéenne a en effet raconté que sa mère l'a entendue rentrer vers 23 heures puis ressortir quelques minutes plus tard de l'appartement. Elle aurait seulement récupéré son téléphone sans prendre ni affaires ni papiers d'identité. Depuis, ses proches étaient sans nouvelle. Seules des amies savaient qu'elle devait aller rencontrer cet homme, sans présager de l'issue tragique, puisqu'ils se fréquentaient régulièrement, Sihem gardant régulièrement ses enfants.

09:25 - Le suspect et la victime entretenaient une relation

Selon Le Parisien et Midi Libre, c'est en raison d'une querelle amoureuse que la dispute aurait éclaté. Mais si le premier quotidien avance que, selon les dires du suspect, la victime lui aurait avoué être amoureuse de lui, ce dont il ne voulait pas entendre parler car la jeune fille était la cousine de son ex-compagne, le second journal donne d'autres éléments. Midi Libre affirme en effet que les deux avaient une relation depuis plusieurs mois, laquelle ne pouvait être vécue au grand jour en raison des liens familiaux entre Sihem et la compagne du suspect. L'homme était par ailleurs en instance de séparation.