Incendie à Charly-sur-Marne : les enfants piégés durant le sinistre, que s'est-il passé ?

AISNE. Sept enfants et leur mère sont décédés dans un incendie survenu à leur domicile, dans la nuit de dimanche à lundi 6 février, à Charly-sur-Marne.

Les circonstances du drame survenu dans le village de Charly-sur-Marne, dans l'Aisne, se précisent : selon le procureur de Soissons, Julien Morino-Ros, qui a communiqué auprès de l'AFP, un incendie s'est déclaré vers 0h45 dans une maison de cette commune, où résidaient sept enfants et leurs parents. Selon les premiers éléments, le père de famille avait identifié les causes du sinistre, manifestement lié au dysfonctionnement du sèche-linge situé au rez-de-chaussée. L'homme aurait demandé à sa femme et à leurs enfants à sa famille de monter au deuxième étage, pour se mettre à l'abri. Tous sont morts, seul le père de famille a été extrait de l'incendie par les pompiers. Il a été gravement brûlé mais ses jours ne sont pas en danger.

Les enfants - dont quatre étaient nés d'une première union - et leur mère sont morts asphyxiés, du fait de l'immense fumée toxique générée par cet incendie. A l'étage, ils ne sont pas parvenus à s'échapper par les fenêtres, les volets roulants étaient bloqués en position fermée à cause de la panne électrique. La structure de l'habitation située dans une rue étroite, encastrée entre plusieurs bâtiments, a rendu très complexe l'intervention des pompiers, qui sont intervenus de longues heures. L'incendie était éteint en début de matinée.

Le père de famille a quant à lui été extrait des flammes par un voisin sapeur pompier, intervenu "individuellement" avant l'arrivée des secours. Une cellule d'aide médico-psychologique a été ouverte à Charly-sur-Marne. Une enquête a été ouverte par le parquet.