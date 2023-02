Corps découpé aux Buttes Chaumont : d'autres restes humains retrouvés, ce que l'on sait

D'autres parties du corps humain retrouvé hier dans le parc des Buttes Chaumont, ont été découvertes ce mardi 13 février, dont une tête. L'enquête pour assassinat se poursuit.

[Mis à jour le 14 février à 12h17] Après avoir découvert un buste et un bassin humain au parc des Buttes Chaumont, la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris a retrouvé la tête et le reste du corps de la victime, ce mardi 14 février. C'est peu après 11 heures que les enquêteurs ont trouvé les restes humains le long de la voie ferrée désaffectée avoisinant le parc du nord-est Parisien. Lundi soir et encore ce mardi, les 25 hectares du parc sont ratissés de bout en bout par des équipes spécialisées dont des brigades cynophiles et des plongeurs.

Les Buttes Chaumont sont plongées dans une sordide affaire criminelle, elles sont même au cœur des premières investigations de l'enquête ouverte pour assassinat le 13 février, après la découverte d'un tronc humain. Maintenant que le reste de la dépouille a été retrouvé, la brigade criminelle va pouvoir faire avancer l'enquête et travailler à l'identification de la victime. Les enquêteurs s'intéressent aussi à l'identité de la ou des personnes qui ont abandonné le corps découpé en morceau dans un endroit très reculé du parc du XIX arrondissement parisien. Pour repérer les individus suspect, la police va visionner l'ensemble des images de vidéosurveillance de la ville de Paris qui donne sur le parc, un travail de titan.

Que sait-on du corps retrouvé au parc des Buttes Chaumont ?

C'est un découverte macabre faite au cœur du parc des Buttes Chaumont, dans le XIXe arrondissement de Paris, et à laquelle les agents d'entretien ne s'attendaient pas. Lundi 13 février, vers 14h30, des élagueurs du parc ont retrouvé, dans un bosquet très reculé, un sac poubelle qui contenait un tronc humain qui allait "du dessus de la poitrine jusqu'aux genoux" selon une source du Parisien. Le trouvaille funeste a plus précisément eu lieu dans un coin situé à l'abri des regards, près de l'entrepôt des déchets verts réservés aux jardiniers, au sud du parc, côté rue Botzaris. Les restes humains étaient ensanglantés et, fait notable, ils étaient habillés, "comme entourés d'un jean". Un détail qui poussent les enquêteurs à croire que "le corps a été découpé habillé" d'après une source proche du dossier au quotidien francilien.

Quelques heures après la découverte, une battue a été organisée dans le parc des Buttes Chaumont avec des brigades cynophiles pour retrouver d'autres parties du corps de la victime. Des découvertes qui ont été faites le mardi 14 février, vers 11 heures, près de la voie ferrée désaffectée qui jouxte le parc d'après les informations du Parisien. La tête de la victime et le reste de la dépouille ont été découverts.

A ce stade, à part la confirmation qu'il s'agit bien d'un corp de femme, les enquêteurs ne disposent pas de beaucoup d'éléments. Même la date de la mort est encore impossible à déterminer, la police judiciaire sait simplement que la mort est récente puisque "le cadavre n'était pas en état de putréfaction". Une autopsie doit avoir lieu dans les prochaines heures afin d'en savoir davantage.

Qui est la victime ?

La victime retrouvée dans le parc des Buttes Chaumont n'est pas encore été identifiée. La découverte d'une tête humaine le mardi 14 février pourrait faciliter l'identification de la femme. Pour l'heure, on ignore s'il s'agit d'une nouvelle victime de féminicide, d'une prostituée ou d'un tout autre profil.

Qui est le suspect ?

De même que l'identité de la victime, celle du responsable de ce qui est pour l'heure défini comme un assassinat n'est pas connue. Les enquêteurs vont tenter de remonter jusqu'à la ou les personnes qui ont déposé le sac en épluchant l'intégralité des images de vidéosurveillance de la ville de Paris prises dans les environs du parc. Le mystère reste donc entier sur ce qui a pu conduire à une telle atrocité et pour l'heure aucune piste n'est privilégiée.