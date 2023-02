Corps découvert découpé à Paris : ce que l'on sait, les Buttes-Chaumont fermées

Un morceau de corps humain a été découvert ce lundi 13 février 2023 aux Buttes-Chaumont, à Paris. Ce que l'on sait.

[Mise à jour le 13 février à 16h46] Une enquête pour assassinat a été ouverte ce lundi 13 février 2023 après la découverte, dans le parc des Buttes-Chaumont de Paris, de restes humains dans un sac poubelle. La funeste trouvaille a été faite par des agents d'entretien du site, au coeur de l'après-midi, dans un "bosquet" précise Le Parisien. Rapidement, les autorités ont été avisées et le parc fermé au public. Les premières constatations réalisées sur place ont permis à la brigade criminelle de la police judiciaire d'identifier "une partie d'un corps d'une femme". L'AFP précise de son côté qu'il s'agirait du tronc de la victime. Franceinfo avance, plus précisément, que ce serait le bassin qui aurait été trouvé à l'intérieur du sac. A ce stade, l'identité de la victime n'est pas connue et le mystère reste entier sur ce qui a pu conduire à une telle atrocité. Par ailleurs, la datation de la mort ne peut encore être effectuée. Plus d'infos à suivre...