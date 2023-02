Femme découpée aux Buttes-Chaumont : le mari suspect, où en est l'enquête ?

Après l'identification du corps retrouvé en plusieurs morceaux en début de semaine au parc des Buttes- Chaumont, celui d'une femme de 46 ans, les policiers s'interrogent désormais sur le rôle de son mari.

L'enquête pour assassinat ouverte après la découverte, en début de semaine, d'un corps découpé en plusieurs morceaux dans le parc parisien des Buttes-Chaumont se poursuit. Après que le corps a été identifié le 15 février par les enquêteurs de la brigade criminelle comme celui d'Assia B., une femme de 46 ans et mère de trois enfants vivant avec son mari à Montreuil (Seine-Saint-Denis), les policiers s'interrogent à présent au sujet de plusieurs incohérences qui sont apparues dans les déclarations de son mari, selon les informations de BFMTV.

Pour rappel, une enquête a été ouverte pour assassinat par le parquet de Paris, et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire, après la découverte d'un tronc humain dans un coin reculé du parc du XIXe arrondissement parisien le lundi 13 février. D'autres parties du corps de la victime ont ensuite été retrouvées le lendemain dans le parc des Buttes-Chaumont par les enquêteurs. Une autopsie a été pratiquée mercredi, indique franceinfo. Selon les premiers résultats des examens médico-légaux, Assia B. serait morte d'asphyxie, rapporte de son côté BFMTV. Ce ne sont cependant que des résultats provisoires, et des analyses plus poussées doivent permettre de déterminer de manière plus certaine la cause du décès d'Assia B.

Le mari d'Assia B a été entendu mardi par les enquêteurs, indique BFMTV. Au cours de cette discussion, plusieurs contradictions sont apparues aux yeux des enquêteurs, selon les informations du média. Ils se demandent notamment pourquoi il a attendu six jours avant d'aller dans un commissariat, le 6 février, pour signaler sa disparition. Le mari a expliqué ce délai par le fait qu'il était "dépassé par les événements", comme le rapporte la chaîne d'information. Il convient par ailleurs de rappeler que, pour le moment, le mari n'a pas été placé en garde à vue, ni aucune autre personne de l'entourage de la victime, selon les informations de franceinfo. Retrouvez ci-dessous les dernières informations sur cette affaire sordide.

Un corps retrouvé en plusieurs morceaux au parc des Buttes-Chaumont

C'est une découverte macabre qui a été faite au cœur du parc des Buttes-Chaumont, dans le XIXe arrondissement de Paris, et à laquelle les agents d'entretien ne s'attendaient pas. Lundi 13 février, vers 14h30, des élagueurs du parc ont retrouvé, dans un bosquet très reculé, un sac poubelle qui contenait un tronc humain qui allait "du dessus de la poitrine jusqu'aux genoux" selon une source du Parisien. Le trouvaille funeste a plus précisément eu lieu dans un coin situé à l'abri des regards, près de l'entrepôt des déchets verts réservé aux jardiniers, au sud du parc, côté rue Botzaris. Les restes humains étaient ensanglantés et, fait notable, ils étaient habillés, "comme entourés d'un jean". Un détail qui poussent les enquêteurs à croire que "le corps a été découpé habillé" d'après une source proche du dossier contactée par le quotidien francilien.

Quelques heures après la découverte, une battue a été organisée dans le parc des Buttes Chaumont avec des brigades cynophiles pour retrouver d'autres parties du corps de la victime. Des découvertes qui ont été faites le mardi 14 février, vers 11 heures, près de la voie ferrée désaffectée qui jouxte le parc, d'après les informations du quotidien francilien. La tête de la victime et le reste de la dépouille ont été découverts. Elle a ensuite été identifiée (voir ci-dessous) grâce à l'analyse d'empreintes digitales prélevées sur son cadavre, selon les informations de franceinfo.

Qui est la victime ?

Après plusieurs heures de flou, la victime a pu être identifiée le mercredi 15 février. Il s'agit d'Assia B., une femme de 46 ans d'origine algérienne et mère de trois enfants, selon les informations de BFMTV. Elle n'avait pas d'emploi et vivait avec son mari, lui aussi au chômage, dans un immeuble de Montreuil (Seine-Saint-Denis), d'après une source proche de l'enquête contactée par franceinfo, qui indique par ailleurs que le couple n'était pas connu des services de police.

Entendu mardi par les enquêteurs, le mari d'Assia B. a indiqué qu'elle était sortie dans la nuit du 30 au 31 janvier, selon les informations de BFMTV. Interviewé par RTL le mercredi 15 février, il a indiqué qu'elle avait alors quitté le domicile familial pour prendre les transports en commun. Le mari a ensuite expliqué à la radio qu'il ne lui avait pas demandé précisément où elle comptait aller, mais qu'elle avait l'habitude de se rendre dans des braderies afin d'acheter des vêtements qu'elle revendaient ensuite à des particuliers. BFMTV a indiqué ce vendredi que, selon les premiers résultats des examens médico-légaux qui doivent encore être confirmés, Assia B. serait morte d'asphyxie.

Qui est le suspect ?

Si aucun suspect n'a pour le moment été mis en avant officiellement par les enquêteurs de la Brigade criminelle, ces derniers s'interrogent sur le rôle du mari d'Assia B. après l'avoir entendu mardi dernier. En effet, il a indiqué aux enquêteurs qu'elle avait quitté le domicile familial dans la nuit du 30 au 31 janvier, selon les informations de BFMTV. Dans un entretien à RTL, il a déclaré s'être rendu compte de sa disparition le 31 au soir, constatant qu'elle ne rentrait pas au domicile familial. Un avis de recherche a ensuite été diffusé sur les réseaux sociaux, et l'ensemble de la famille s'est mise à sa recherche, toujours selon les déclarations du mari à la radio.

Ce n'est cependant que le 6 février que le mari a fini par se rendre dans un commissariat pour signaler sa disparition. Une enquête pour disparition a alors été ouverte, comme le rapporte franceinfo, mais elle n'avait pas permis d'avancées jusqu'à la découverte macabre de plusieurs parties de son corps dans le parc des Buttes-Chaumont. Pourquoi son mari a-t-il attendu si longtemps avant de signaler sa disparition à la police ? C'est une des questions que se posent désormais les enquêteurs, comme le rapporte BFMTV. La chaîne indique par ailleurs que le mari a expliqué avoir pris autant de temps par le fait qu'il était "dépassé par les événements".

De plus, aucune caméra de vidéosurveillance ne montre qu'elle est sortie de l'immeuble où se trouve l'appartement familial dans la nuit du 30 au 31 janvier, comme il l'a indiqué aux enquêteurs, précise la chaîne d'information. Le domicile familial avait par ailleurs été perquisitionné après l'identification du corps comme étant celui d'Assia B. Lors de cette perquisition, les enquêteurs n'ont pas retrouvé un nouveau téléphone portable qu'il avait acheté le 30 janvier, indique BFMTV, qui précise également que les enquêteurs ont déterminé que le mari ne s'était pas rendu dans certains lieux de Paris pour chercher sa compagne, comme il l'avait initialement affirmé. Enfin, BFMTV explique que la sœur d'Assia B. a indiqué aux enquêteurs qu'elle l'avait appelée le 28 janvier, lui disant qu'elle pensait qu'elle allait bientôt mourir, sans toutefois donner de plus amples explications.