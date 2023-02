Mort d'Assia aux Buttes-Chaumont : le mari présenté à un juge

Le mari d'Assia, retrouvée découpée dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, doit être présenté à un juge d'instruction, samedi 25 février. Vendredi, il avait avoué être à l'origine de la mort de sa femme.

[Mis à jour le 25 février 2023 à 11h25] Plus de dix jours après la découverte d'un corps de femme démembré dans le parc des Buttes-Chaumont, le mari de la victime est passé aux aveux, vendredi 24 février, rapporte Le Parisien. Youcef, le mari de la victime, prénommée Assia et âgée de 46 ans, a expliqué son geste par des "rancœurs qui existaient au sein du couple depuis plusieurs années". Le père de trois enfants, qui avait tardé à signaler la disparition de sa femme, était dans le collimateur des enquêteurs. Il doit être présenté à un juge d'instruction, samedi 25 février, en vue d'une éventuelle mise en examen, précise le Huffington Post.

La garde à vue de Youcef, qui avait débuté jeudi 23 février, avait été prolongée vendredi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavre". La mère de famille, Assia, avait disparu depuis le 31 janvier, mais son mari avait signalé sa disparition seulement le 6 février. Cette première incohérence avait éveillé les soupçons des enquêteurs, tout comme le fait que Youcef ait acheté un nouveau téléphone le 30 janvier, rapporte BFM TV. L'appareil n'a pas été retrouvé.

Une enquête avait été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire après la découverte du tronc humain le lundi 13 février. D'après Le Parisien, Assia sortait peu de chez elle et certains de ses proches soupçonnaient des violences conjugales. L'autopsie a montré que la victime était morte d'asphyxie, tandis que son corps a été découpé de "façon chirurgicale" de la poitrine aux genoux, indique le journal francilien.

La découverte macabre avait eu lieu dans le parc des Buttes-Chaumont, situé dans le XIXe arrondissement de Paris, lundi 13 février. Ce jour-là, les élagueurs ont retrouvé, vers 14h30, dans un bosquet reculé, un sac-poubelle. À l'intérieur de celui-ci, ils découvrent un tronc humain qui allait "du dessus de la poitrine jusqu'aux genoux", selon une source du Parisien. Le sac a été découvert dans un coin situé à l'abri des regards, près de l'entrepôt des déchets verts, au sud du parc, côté rue Botzaris. Les restes humains étaient ensanglantés et habillés "comme entourés d'un jean". Un détail qui a fait dire aux enquêteurs que le corps a été "découpé habillé", selon Le Parisien, qui a contacté une source proche du dossier.

Une battue avait été organisée dans le parc des Buttes-Chaumont quelques heures après la découverte avec des brigades cynophiles, afin de retrouver d'autres parties du corps. Mardi 14 février, d'autres membres, comme la tête de la victime et le reste de la dépouille, ont été retrouvés, près de la voie ferrée désaffectée qui jouxte le parc. Assia a ensuite été identifiée avec l'analyse d'empreintes digitales prélevées sur son cadavre, rapporte franceinfo.

La victime a pu être identifiée mercredi 15 février. Il s'agit d'Assia, une femme de 46 ans d'origine algérienne et mère de trois enfants, selon les informations de BFMTV. Elle n'avait pas d'emploi et vivait avec son mari, lui aussi au chômage, dans un immeuble de Montreuil (Seine-Saint-Denis), d'après une source proche de l'enquête contactée par franceinfo, qui indique par ailleurs que le couple n'était pas connu des services de police.

Youcef, le mari d'Assia, a finalement avoué être à l'origine du meurtre de sa femme ce vendredi 24 février, selon les informations du Parisien, après avoir été placé en garde à vue la veille. Les soupçons des enquêteurs s'étaient rapidement portés vers le mari d'Assia, après qu'ils l'ont entendu le 14 février lors d'une audition libre. En effet, plusieurs incohérences étaient apparues à leurs yeux, notamment en recoupant ses propos tenus à l'occasion de cette audition avec ceux tenus, le 15 février, par Youcef lors d'un entretien sur RTL.

Au cours de son audition, le mari d'Assia avait en effet indiqué qu'elle avait quitté le domicile familial dans la nuit du 30 au 31 janvier, selon les informations de BFMTV. Interviewé par RTL, il avait indiqué qu'elle avait alors quitté le domicile familial pour prendre les transports en commun. Le mari avait ensuite expliqué à la radio qu'il ne lui avait pas demandé précisément où elle comptait aller, mais qu'elle avait l'habitude de se rendre dans des braderies afin d'acheter des vêtements qu'elle revendait ensuite à des particuliers. Il avait déclaré à RTL s'être rendu compte de sa disparition le 31 au soir, constatant qu'elle ne rentrait pas au domicile familial. Or, les enquêteurs ont ensuite appris, lors de leurs auditions de personnes dans l'entourage du couple, qu'Assia sortait rarement de chez elle, rapporte Le Parisien.

Mais c'est surtout le temps pris par Youcef pour signaler la disparition de sa femme qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. En effet, ce n'est que le 6 février que le mari a fini par se rendre dans un commissariat pour signaler sa disparition, soit une semaine après avoir constaté l'absence de sa femme. Le mari avait dans un premier temps expliqué aux enquêteurs avoir pris autant de temps par le fait qu'il était "dépassé par les événements", comme l'avait rapporté BFMTV.

De plus, aucune caméra de vidéosurveillance n'a montré qu'elle était sortie de l'immeuble où se trouvait l'appartement familial dans la nuit du 30 au 31 janvier, comme il l'avait indiqué aux enquêteurs, a précisé la chaîne d'information. Le Parisien rapporte par ailleurs que les enquêteurs ont pu déterminer que Youcef n'était pas allé à Paris dans le but de chercher son épouse, comme il l'avait affirmé, et qu'il n'avait pas non plus passé de nombreux appels téléphoniques à sa femme pour tenter de la retrouver.