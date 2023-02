Disparition de Léo près de Lyon : où est le jeune homme de 19 ans ?

Léo, un jeune homme âgé de 19 ans, a disparu depuis une semaine près de Lyon alors qu'il se rendait à l'auto-école. Que sait-on ?

Voilà une semaine que l'inquiétude habite toute une famille. Ce lundi 20 février 2023, cela fait sept jours que les proches de Léo Bonnet sont sans aucune nouvelle de ce jeune homme de 19 ans, vu pour la dernière fois à Saint-Genis-les-Ollières (Rhône), commune située à côté de Lyon. Alors qu'il se rendait à l'auto-école après avoir quitté le domicile de sa mère, à quelques centaines de mètres, il ne s'est pas présenté à son cours et n'a pas signe de vie à depuis ce lundi 13 février.

Parti avant 15 heures, "il aurait dû rentrer deux heures après… J'ai essayé de joindre Léo, il n'a jamais rappelé" a témoigné sa mère Annabelle au Progrès. Sa mère a aussi partagé ses inquiétudes au micro de RMC et a ajouté, qu'en partant, le jeune homme était seulement équipé de son téléphone et des ses clefs. Pour sa mère, ce comportement n'est pas commun pour Léo. "Même si on s'est fâché ou quoi que ce soit, au bout d'un moment il m'envoie un message pour me dire 'Maman, je vais bien'" a-t-elle raconté. Son père, qui réside à Craponne, ville voisine, s'est lui aussi lancé dans les recherches.

A ce stade, la police nationale du Rhône n'a pas lancé d'appel à témoins sur les réseaux sociaux. Cependant, le procureur de la République de Lyon a ouvert une enquête pour "disparition inquiétante". Ce sont les gendarmes de Francheville qui sont chargés de l'enquête. Les informations diffusées par la mère de Léo sur les réseaux sociaux permettront-elles de retrouver le jeune homme ? Au moment de sa disparition, il était habillé d'un jean bleu et d'une chemise polaire bleue-grise à carreaux.

La mère du jeune homme a également raconté à RMC que Léo avait déjà quitté le domicile de sa maman l'été dernier mais s'était rendu chez ami. Or, depuis le 13 février, ni amis et familles n'ont de nouvelles. Léo qui était en recherche d'emploi avait pris rendez-vous le jour de sa disparition à la mission locale pour le jeudi 16 février afin de consulter les formations qu'il aurait pu suivre mais ne s'y est pas rendu.