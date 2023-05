Maddie McCann : qui est Christian Brückner, le principal suspect ?

Au Portugal, de nouvelles fouilles ont lieu pour tenter de trouver une trace de Maddie McCann, une jeune fille disparue depuis 16 ans. Les soupçons pèsent sur un homme en particulier.

Il est l'homme sur qui pèsent tous les soupçons. Mais en 16 ans d'enquête, jamais sa culpabilité n'a été établie. Aucun élément n'a, jusqu'ici, permis d'affirmer que Christian Brückner est le ravisseur de Maddie McCann. Le dossier ne contient pas un seul indice reliant cet homme avec la disparition de cette petite fille allemande. La donne pourrait-elle changer ce mardi 23 mai 2023 ? C'est ce qu'espèrent les enquêteurs de la police portugaise, allemande et anglaise. Les trois entités mènent conjointement une opération de fouilles dans le barrage d'Arade, à 50km au nord de Praia da Luz, commune située au sud du Portugal, là où l'enfant a été enlevée. Mais qui est le principal suspect dans cette affaire et pourquoi concentre-t-il toute l'attention ?

Déjà inculpé dans plusieurs affaires de viols

Christian Brückner est un homme bien connu de la justice allemande. Il est mis en cause dans trois affaires de viols, détaille Bild : un premier aurait été commis en 2004 sur une Irlandaise âgée de 20 ans, un second sur une septuagénaire en 2005, un troisième sur une jeune fille d'au moins 14 ans, dans la même période, sans que l'année précise ne soit connue. Le point commun de ces trois agressions ? Elles ont toutes eu lieu au Portugal : une à Praia da Rocha (la première) et les deux autres à Praia da Luz, lieu de l'enlèvement de Maddie. Par ailleurs, il est accusé d'avoir contraint deux petites filles (10 et 11 ans) à le regarder se masturber, sur une plage à Faro en 2007 puis sur une aire de jeux à Bartolomeu de Messines, en 2017.

Actuellement, Christian Brückner est en détention à Oldenburg, en Allemagne, où il purge, depuis 2019, une peine de sept ans de prison pour le viol de la septuagénaire. Les autres dossiers doivent faire l'objet d'un procès dans quelques semaines. Incarcéré, il n'en reste pas moins soupçonné de l'enlèvement de Maddie McCann.

L'affaire Maddie McCann relancée ?

Sic Noticias annonce que de nouvelles fouilles sont menées ce mardi 23 mai 2023 au Portugal, pays dans lequel la jeune fille a disparu il y a 16 ans. C'est au barrage d'Arade, à environ 50km de Praia da Luz, au sud du pays, que les recherches vont être effectuées. L'objectif des enquêteurs : tenter de trouver l'enfant qui allait fêter ses quatre ans quelques jours après sa disparition. Le site n'est pas le lieu où a été enlevée la petite fille puisque c'est à Praia da Luz que la disparition s'est produite. Pourquoi les policiers s'intéressent-ils à cette zone plus particulièrement ? Selon Expresso, le principal suspect dans cette affaire -un pédophile allemand- (lire plus bas), avait évoqué cette zone comme "son petit paradis". Les recherches doivent durer jusqu'à mercredi. Seront-elles plus déterminantes qu'en 2008 où rien n'avait été retrouvé ?

Que sait-on de la disparition de Maddie McCann ?

Maddie McCann est une petite fille allemande, disparue depuis le 3 mai 2007. Ce jour-là, âgée de presque 4 ans (elle devait les fêter le 12 mai), elle passe ses vacances avec ses parents et ses petits frères jumeaux (2 ans) dans un hôtel de Praia da Luz, au sud du Portugal. Le soir, les parents décident d'aller dîner au restaurant avec des amis, près de l'hôtel. Ils laissent les enfants dans la chambre et effectuent un roulement pour vérifier que tout se passe bien. Cependant, lorsque Kate McCann, la mère, est rentrée à son tour dans la chambre vers 22 heures, sa fille n'était plus là.