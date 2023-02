Maddie McCann : retrouvée ? Un test ADN bientôt réalisé ?

Julia Faustyna, une Polonaise âgée de 21 ans, prétend sur les réseaux sociaux être Maddie McCann, une fillette britannique de 4 ans qui avait disparue au Portugal en 2007. Julia Faustyna réclame un test ADN pour vérifier son identité.

L'affaire Maddie McCann va-t-elle être résolue ? C'est sur son compte Instagram, @iammaddiemccan, que Julia Faustyna clame être Maddie McCann, une petite fille de quatre ans disparue au Portugal en 2007. Suivie par plus de 900 000 abonnés, la jeune femme prétend avoir de nombreux points de ressemblances avec Maddie, notamment la même couleur d'yeux et de cheveux, des grains de beauté ressemblants et une tache à l'œil similaire.

Un test ADN bientôt réalisé affirme la jeune femme

Sur le réseau social, la jeune femme de 21 ans poste régulièrement des photos de comparaisons entre ses photos et celle de Maddie McCann. Elle y raconte avoir créé ce compte afin d'approcher les parents de Maddie pour faire un test ADN pour confirmer ou infirmer ses dires. Opération qui semble avoir porté ses fruits car elle a précisé dans sa biographie Instagram que "Kate et Gerry McCann [les parents de Maddie] ont accepté de faire un test ADN !". Pourtant la question de l'âge pose un soucis de cohérence majeur. Maddie McCann devrait avoir aujourd'hui 19 ans et non 21 ans. Une incohérence à laquelle la jeune femme a apporté une réponse : "Sur mes papiers, j'ai 21 ans, mais je pense que quand quelqu'un kidnappe un enfant, il change probablement son identité" a-t-elle raconté sur les réseaux.

Outre l'argument des similarités physiques, Julia Faustyna avance d'autres pistes, notamment une discussion troublante avec ses parents : "quand j'ai demandé à mon père s'il était bien mon père biologique, il m'a dit "Oui oui, et même si je ne le suis pas, ça ne changerait rien". Quant à ma mère, elle était en colère et n'a pas voulu répondre" a raconté la jeune adulte. Autre indice selon Julia, l'un des suspects de l'affaire Maddie McCann "ressemblerait" à l'homme qui l'a agressé quand elle était plus jeune, en effet Julia a raconté avoir été la victime "d'un pédophile allemand" et de ne plus se souvenir de son enfance et souffrir "d'amnésie post-traumatique".

Que sait-on de la disparition de Maddie McCann ?

Disparue en mai 2007, Maddie McCann et sa famille séjourne avec des amis dans un complexe hôtelier au sud du Portugal. C'est dans la soirée du 3 mai que Maddie disparait alors qu'elle était dans sa chambre d'hôtel avec ses frères jumeaux âgés de 2 ans. Ses parents alors au restaurant à quelques mètres de la chambre avec des amis faisant régulièrement des rondes dans les chambres des enfants afin de vérifier que tout allait bien. Lorsque Kate McCann rentre vers 22 heures, les fenêtres de la chambre de Maddie sont ouvertes et la petite fille n'y est plus. D'abord soupçonnés les parents ont rapidement été disculpés.

Qui est le principal suspect dans l'affaire McCann ?

La piste principale privilégiée par les enquêteurs pèsent sur un pédophile allemand qui serait lié à l'affaire. Il est actuellement inculpé en Allemagne pour cinq autres crimes et délits sexuels commis au Portugal entre 2000 et 2017. Pourtant sa culpabilité dans l'affaire Maddie n'a jamais été démontrée. De nombreuses autres pistes ont été révélées mais souvent abandonnées par les enquêteurs faute de preuves.