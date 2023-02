"DIRECT. Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : un acte prémédité par le lycéen ?"

Une enquête pour "assassinat" a été ouverte par le procureur de la République de Bayonne après la mort de l'enseignante poignardée par un lycéen au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, ce mercredi 22 février 2023. Le suspect a été placé en garde à vue.

18:57 - Le lycéen inscrit à Saint Thomas d'Aquin depuis la rentrée de septembre Agé de 16 ans, le lycéen avait intégré le lycée Saint Thomas d'Aquin "au mois de septembre dernier" a précisé l'évêque de Bayonne et responsable de l’enseignement catholique dans le diocèse, Marc Aillet. Le jeune homme "cherchait un nouvel établissement" selon l'homme d'Eglise. Le lycéen a donc intégré le lycée privé en seconde et présenterait un très bon dossier scolaire renforcé par sa mention "très bien" obtenue au diplôme du brevet des collèges.

18:18 - Le lycéens souffre-t-il de troubles psychologiques ? Quelle est la santé mentale du lycéen qui a agressé et tué son enseignante ? Il est encore impossible de répondre avec certitude à cette question. Plusieurs médias citant de "sources proches du dossier" ont indiqué que le jeune homme souffrirait de troubles psychiatriques ou psychologiques et des témoignages d'élèves mentionnent un traitement médicamenteux que suivrait le lycéen contre le stress, mais aucune information n'a encore été confirmée. Le procureur de la République pourrait éclaircir ce point, crucial pour la suite de l'enquête, ce jeudi lors de la conférence de presse. Ce mercredi, le magistrat a simplement déclaré que l'état de santé mental et physique du lycéen permet son placement en garde à vue.

17:39 - La réaction d'Emmanuel Macron à la mort de l'enseignante à Saint-Jean-de-Luz Après le flot de réactions politiques sur l'agression mortelle d'une enseignante par un de ses étudiants, le président de la République Emmnanuel Macron a réagi à son tour sur Twitter. Le chef de l'Etat a dit "[partager] la douleur" des proches et des collègues de la professeurs, garantissant le soutien de la Nation.

17:25 - Pourquoi le procureur a retenu le chef "d'assassinat" contre le lycéen ? Le chef d'assassinat est le plus lourd prévu la loi française, il implique la préméditation et la préparation d'un meurtre. Si ce chef est pour l'heure retenu dans l'enquête sur l'agression mortelle d'une enseignante par son un de ses élèves, à Saint-Jean-de-Luz, c'est que le procureur a jugé possible que le lycéen ait agi en connaissance de cause et avec la volonté de tuer la professeure. D'après les premiers éléments, le jeune homme se serait rendu en cours avec une arme. Les témoignages des différents élèves peuvent également appuyer la thèse de l'assassinat. Reste que le chef d'accusation peut encore évoluer. Le procureur de la République doit s'exprimer demain après-midi.

16:50 - La rectrice de l'Académie de Bordeaux rend hommage à une "excellente professeure" "J'ai eu beaucoup de témoignages spontanés sur mon téléphone. Les inspecteurs ont fait part qu'ils connaissaient cette professeure bien installée dans cet établissement, rayonnant dans son travail. C'était une excellente professeure, qui mérite toute notre admiration", a indiqué Anne Bisagni-Faure, la rectrice de l'Académie de Bordeaux, devant la presse. L'enseignante travaillait depuis 26 ans au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz.

16:39 - 90 élèves de seconde pris en charge dans les cellules psychologiques L'ensemble des élèves de la classe de seconde qui ont assisté à l'agression mortelle de la professeur d'espagnol et deux autres classes de seconde, soit au total 90 lycéens, ont été pris en charge par les cellules psychologiques. Un suivi sur le long terme devrait également être assuré.

16:30 - Le lycée Sain-Thomas-d'Aquin ouvert ce jeudi L'établissement scolaire Saint-Thomas-d'Aquin sera ouvert jeudi 23 février, mais la matinée pourrait être banalisée selon les déclarations de Pap Ndiaye, ministre de l'Education nationale. La rectrice de l'académie de Bordeaux a fait savoir que les modalités d'accueil pourraient différer, le personnel éducatif doit encore les déterminer.

16:19 - Une minute de silence dans tous les établissements scolaires ce jeudi "Une minute de silence sera respectée demain dans tous les établissements scolaires du pays à 15 heures ainsi que dans les centres SNU", a annoncé le ministre de l'Education Pap Ndiaye depuis Saint-Jean-de-Luz.

16:07 - Aucun signalement n'avait été fait concernant le lycéen Il n'y avait pas eu "de circonstances ou de signalements concernant le lycéen". "Rien ne laisser présager la survenue de ce drame épouvantable" selon le ministre de l'Education. Le lycée Saint-Thomas-d'Aquin est "très clame, réputé pour son sérieux et la sérénité de son climat scolaire", a ajouté Pap Ndiaye écartant les "conclusions hâtives".

16:03 - Pap Ndiaye regrette un "drame d'une exceptionnelle gravité" Le ministre de l'Education national Pap Ndiaye a reconnu un "drame d'une exceptionnelle gravité qui a ému la France entière" et a témoigné "l'émotion et la solidarité à l'égard de la communauté éducative si cruellement touchée". Décrivant ce mercredi comme un "jour triste pour l'Education nationale et pour l'établissement", le ministre a eu un mot pour la victime qui a fait preuve durant sa carrière d'un "exceptionnel dévouement et engagement au service de ses élèves".

15:59 - Une enquête ouverte pour chef d'assassinat Le procureur de la République de Bayonne a indiqué qu'une enquête a été ouverte pour le chef d'assassinat après la mort de l'enseignante poignardée par un lycéen à Saint-Jean-de-Luz. Le chef peut encore évoluer selon les éléments que révéleront les auditions.

15:50 - La responsabilité pénale du lycéen va-t-elle être reconnue ? Selon les informations de BFMTV, après son passage à l'acte le lycéen de 16 ans se serait rendu dans la salle de classe voisine et aurait remis son arme à l'enseignant qui se trouvait là. C'est là qu'il aurait expliqué avoir entendu des voix qui lui commandait de tuer la professeure. Cette version des faits pose une question : le suspect était-il conscient ou non au moment de l'agression ? Le sujet est central puisqu'il déterminera de la possibilité de reconnaître la responsabilité pénale de l'invididu.

15:39 - Le lycéen avait-il un différend avec l'enseignante qu'il a tué ? Le lycéen a-t-il eu un différend avec la professeure d'espagnol qu'il a poignardé ? Avait-il seulement un motif qui l'aurait poussé à agresser l'enseignante ? Les enquêteurs cherchent à déterminer les intentions et l'éventuel mobil de l'adolescent durant la garde à vue qui est actuellement en cours.

15:37 - La conférence du procureur de la République organisé demain ? Le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, qui s'est rendu au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, ne pourrait s'exprimer sur cette affaire que le jeudi 23 février selon LCI, un fois la première journée de garde à vue du lycéen terminée.