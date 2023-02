"DIRECT. Saint-Jean-de-Luz : l'ado qui a tué sa professeure décrit comme "calme" avant le drame"

13:47 - Des réactions politiques au drame de Saint-Jean-de-Luz

"Le drame survenu à Saint-Jean-de-Luz nous touche tous. Je m'incline devant la douleur des proches de cette enseignante dont la disparition endeuille toute la communauté éducative de notre pays", a réagi sur Twitter, à la mi-journée, Stéphane Séjourné, le patron du parti Renaissance. A gauche, notons la réaction du député Alexis Corbière sur Twitter, qui témoigne de son "affection et (sa) solidarité avec la famille et les collègues de cette enseignante ignoblement assassinée" ; Sandrine Rousseau a évoqué une "situation effroyable". A l'extrême droite, alors que l'enquête semble bien mettre en avant à ce stade la piste d'un acte commis en lien avec des troubles psychiatriques graves, on point "l'ensauvagement de la société" : des termes repris aussi sur Twitter par le président des LR, Eric Ciotti. Éric Zemmour a lui dit sa "stupéfaction devant la nouvelle tragédie qui frappe notre école".