"Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : le profil du lycéen mis en cause se précise"

La garde à vue du lycéen mis en cause pour avoir poignardé son enseignante a été prolongée de 24 heures. Le jeune homme de 16 ans a été placé sous le régime de la garde à vue, mercredi en fin de matinée.

L'autopsie du corps de l'enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz doit avoir lieu ce matin. Les examens permettront de déterminer les causes de la mort de la quinquagénaire qui a été poignardée par l'un de ses élèves. Le procureur de la République pourrait, s'il dispose des conclusions, préciser quelques éléments sur le drame survenu hier dans un établissement de Saint-Jean-de-Luz.

Pour rappel, le sujet de la santé mentale de l'agresseur de la professeur d'espagnol a été soulevé des la premières heures de l'enquête lorsque les déclarations faites par le jeune homme à un professeur avant son interpellation ont été révélées. L'adolescent aurait dit avoir été "possédé" et avoir "entendu des voix" qui l'auraient poussé à poignarder l'enseignante.

09:44 - La responsabilité pénale du lycéen reconnue ?

C'est un point déterminant de l'enquête : le lycéen va-t-il être reconnu responsable de ses actes ? Le doute est permis à cause des troubles psychologiques que semble présenter l'adolescent. Sa santé mentale n'a pas été un obstacle au placement en garde à vue du jeune homme mais cela ne présage pas de la reconnaissance de sa responsabilité pénale. Pour cela, les enquêteurs accompagnés des médecins doivent déterminer si le lycéen était en pleine possession de ses moyens au moment du passage à l'acte. Des expertises psychologiques et psychiatriques pourraient être menées pour statuer sur une possible altération ou abolition du discernement.