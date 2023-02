"Professeure tuée à Saint-Jean-de-Luz : "J'ai ruiné ma vie", ce qu'a déclaré le lycéen"

Le chef d'"assassinat" est bien retenu pour l'enquête sur la mort d'une professeure à Saint-Jean-de-Luz. Le lycéen mis en cause a déclaré lors de la garde à vue avoir agi sur les ordres d'une "voix [...] malfaisante". Les experts n'ont décelé aucune maladie mentale mais des troubles chez l'adolescent.

En direct

Recevoir nos alertes live !

16:48 - Des auditions encore en cours Après avoir déroulé une longue liste de détails sur l'agression de la professeur à Saint-Jean-de-Luz et sur la personnalité du mis en cause, le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, a rappelé que l'enquête pour assassinat ouverte en flagrance est toujours en cours et est loin d'être terminée. Des auditions des élèves, des professeurs mais aussi des proches du mis en cause ont eu lieu et sont toujours en cours, aussi les faits doivent encore être pris avec précaution et pourront encore être précisés. Le procureur a également rappelé le principe de la présomption d'innocence dont bénéficie le lycéen mis en cause.

16:41 - De quelle arme s'est servi l'étudiant ? C'est bien d'un couteau dont s'est servi le lycéen, plus précisément un couteau de cuisine doté d'une lame de 18 centimètres et dérobé dans l'appartement de son père la veille de l'attaque.

16:31 - Le déroulé précis de l'agression de l'enseignante à Saint-Jean-de-Luz Le procureur de la République de Bayonne est revenu sur le déroulé des faits avec précision et le récit appuie la thèse du meurtre avec préméditation. Vers 9h45, le mercredi 22 février pendant le cours d'espagnol, le lycéen de seconde s'est saisi d'un rouleau de sopalin, a priori présent dans son sac et servant à camoufler le couteau de cuisine également sorti de son sac, il s'est levé et a verrouillé la porte de la classe. Il s'est approché de l'enseignante et lui a asséné un coup de couteau au niveau du haut de la poitrine "d'un geste rapide, fluide, sans hésitation". Au moment de l'attaque, les autres élèves se sont enfuis dans les classes voisines. Le mis en cause, après avoir poignardé la professeure, est resté debout "sidéré" puis est entré dans la salle de classe voisine où deux professeures lui ont demandé de lâcher son arme, l'ont apaisé et maitrisé. Le lycéen a alors déclaré, visiblement conscient de son acte : "J'ai ruiné ma vie ! Tout est fini". Il a ensuite fait des déclarations au sujet de sa "possession" et des "voix" aux mêmes enseignants.

16:09 - La professeure morte d'un seul coup de couteau L'autopsie de la professeure d'espagnol réalisée ce matin a montré qu'un seul coup de couteau a été porté par le lycéen. Le coup a été infligé dans un mouvement allant de haut en bas et donné avec une grande force au niveau du haut de la poitrine. Il a entrainé la section de l'aorte, la perforation du sternum et a touché le poumon droit. La violence du coup a été fatale et n'a pas laissé au secours une chance de sauver l'enseignante.

16:02 - L'attaque de la professeur préméditée la veille par le lycéen ? Un autre élément pousse le procureur de la République à aller dans le sens d'un meurtre prémédité et donc d'un assassinat. Pendant sa garde à vue, le lycéen a indiqué avoir placé le couteau de cuisine qui a servi à tuer l'enseignante dans son sac, la veille de la commission des faits.

15:57 - Plusieurs motivations possibles pour le meurtre de la professeure à Saint-Jean-de-Luz Lors de la conférence de presse, le procureur de la République de Narbonne a énuméré plusieurs motivations qui pourraient expliquer le passage à l'acte du lycéen. Il a cité une animosité de l'adolescent envers sa professeur, une dispute survenue la veille de l'agression avec un camarade et des faits plus anciens notamment un harcèlement que le mis en cause a subi dans son ancien établissement scolaire. Le harcèlement s'il est avéré peut entrainer de la détresse psychologique, le procureur a d'ailleurs précisé qu'en octobre 2022 le mis en cause a fait une tentative de suicide médicamenteuse et est depuis suivi et traité avec des anti-dépresseurs.

15:52 - Animosité entre le lycéen et la professeure Le lycéen a reconnu lors de la garde à vue avec de l'animosité envers sa professeure d'espagnol. A noter que le jeune homme obtenait des bonnes notes dans toutes les matières sauf dans le cours dispensé par l'enseignante décédée. Malgré l'animosité reconnue, le lycéen n'a pas fait mention de menace à l'encontre de la professeure avant l'agression mortelle.

15:43 - Le lycéen sera placé en détention provisoire à l'issue de la garde à vue La garde à vue du lycéen mis en cause dans l'"assassinat" de la professeure d'espagnol doit se terminer demain matin et à l'issue de celle-ci le parquet de Narbonne demander le placement en détention provisoire de l'adolescent.

15:41 - Le lycéen "accessible à une responsabilité pénale" Le portrait plus précis et les éléments fournis par le procureur de la République de Narbonne vont dans le sens de troubles psychologiques et/ou psychiatriques. Mais les déclarations de l'adolescent montrent qu'il a conscience de ce qu'il a fait. Ses premiers mots après l'attaque de la professeure ont été "J'ai ruiné ma vie, tout est fini" selon le magistrat qui a indiqué que le mis en cause est "accessible à une responsabilité pénale" sous réserve des prochaines expertises psychiatriques.

15:37 - L'"assassinat" motivé par une "petite voix" dans la tête du lycéen ? Le procureur de la République a fait état de la "petite voix" qu'a évoqué le lycéen mis en cause devant des professeurs après l'attaque et lors de son audition. L'adolescent dit avoir une "petite voix qui lui parle, un être égoïste, manipulateur et égocentrique" qui lui a suggéré de commettre un assassinat. C'est à cette petite voix que le jeune homme faisait allusion lorsqu'il parlait de "possession".

15:34 - Les troubles du mis en cause précisés par le procureur de la République D'après les premières conclusions du médecins qui s'est entretenu avec le lycéen mis en cause, l'adolescent ne présente aucune maladie mentale de type schizophrénie, état maniaque ou retard mental. En revanche, il fait preuve d'une personnalité anxieuse et d'élément de dépression évoluant depuis une année.

15:29 - Une information judiciaire pour le chef de "meurtre avec préméditation" Le procureur de la République de Narbonne, Jérôme Bourrier a annoncé l'ouverture, demain d'une information judiciaire sous la qualification de "meurtre avec préméditation", soit un assassinat. Les enquêteurs doivent préciser les ressorts de ce passage à l'acte en lien avec la personnalité du lycéen mis en cause.

15:08 - Le "temps du recueillement" à Saint-Jean-de-Luz et ailleurs En préambule de la minute de silence, le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye, en déplacement dans un établissement scolaire d'Albertville en Savoie, a prononcé un discours sobre. "C'est le temps du recueillement, de l'émotion, de la solidarité également pour cette professeures disparue" à Saint-Jean-de-Luz, a-t-il déclaré ajoutant : "Nos pensées vont vers elle et sa famille, ses élèves, ses collègues, toutes celles et ceux qu'elle connaissait et qui l'entourait".

15:00 - Une minute de silence dans tous les établissements scolaires Silence absolu dans tous les établissements scolaires, du moins ceux ouverts en cette période de vacances. La minute de silence doit rendre hommage à Agnès Lassalle, la professeure d'espagnol poignardée par un de ses élèves.