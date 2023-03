Leslie et Kevin : empoisonnement, trafic et rivalités... Les nouvelles hypothèses

Alors que l'identification des deux corps retrouvés ce week-end en Charente-Maritime doit confirmer s'il s'agit de ceux de Leslie et Kevin, les enquêteurs avancent sur le mobile des trois suspects mis en examen pour "assassinat" et "enlèvement et séquestration".

En direct

13:01 - La chronologies des faits encore floue Que s'est-il passé entre le 25 novembre 2022 et le 4 mars 2023 ? Trois mois séparent la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres de la découverte de deux corps dans le département voisin de la Charente-Maritime et les enquêteurs n'ont pas idée de ce qui a pu se passer durant ce laps de temps. Le couple a-t-il été séquestré pendant quelques jours ou plusieurs semaines et où ? A-t-il été tué dans les jours qui ont suivi sa disparition ? L'autopsie doit permettre de répondre à cette dernière question, mais il faudra obtenir des aveux des responsables pour connaître la chronologie des faits de cette affaire. 12:39 - La conférence de presse du procureur de la République attendue Le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, doit s'exprimer aujourd'hui ou demain lors d'une conférence de presse sur l'affaire Leslie et Kevin. Le magistrat a prévu de communiquer les "éléments factuels de l'enquête" et "la chronologie des faits". Sa prise de parole devrait intervenir une fois les conclusions de l'autopsie rendues pour confirmer ou non l'identité des corps retrouvés. 12:20 - Leslie et Kevin empoisonnés ? La nouvelle piste des enquêteurs Et si Tom T. avait empoisonné Leslie et Kevin ? C'est la dernière hypothèse envisagée par les enquêteurs qui s'appuient sur le malaise de Leslie décrit dans les échanges de la jeune femme avec le suspect, notamment dans le message de 2h53 dans lequel elle écrit : "Je viens de vomir mes tripes, plein de sang. Dès que je rentre, je me pose, je ne suis pas très bien là". Quant à la manière, Tom T. aurait pu infecter ses amis lors de l'apéritif qu'il a reconnu avoir pris avec Leslie et Kevin le soir de leur disparition, vers 17h30. A noter que le suspect a revu le couple plus tard dans la soirée, lors du dîner chez Nicolas R. 12:04 - Quel rôle pour Tom T., ami du couple et suspect ? Premier interpellé, Tom T. est aussi le seul suspect à ne pas avoir été mis en examen pour "assassinats". Pourquoi ? Selon les enquêteurs, le jeune homme de 22 ans aurait pu être simplement chargé de "livrer" Leslie et Kevin aux deux autres mis en cause. Une mission facile au regard de l'amitié qui unissait le suspect aux deux disparus. Tom T. était ami depuis plusieurs années avec Leslie et Kevin et a même présenté les tourtereaux l'un à l'autre. Cette hypothèse permettrait d'expliquer le prêt du domicile de Tom au couple et les messages dans lequel le suspect cherchait à se renseigner sur les déplacements du couple. 11:52 - La disparition de Leslie et Kevin liée au trafic de stupéfiants ? C'est la principale hypothèse de travail des enquêteurs. Kevin et Tom T., amis de longue date seraient impliqués dans un trafic de stupéfiants depuis deux ans selon les informations du Parisien qui précise que si Tom T. vendait de la cocaïne et de la kétamine essentiellement lors de "teufs" -des soirées électro-, Kevin prenait part à une organisation plus vaste entre Niort et La Rochelle. Les enquêteurs jugent possible que les 10 000€ que possédait le disparu avant de se volatiliser avaient un lien avec une vente plus qu'à l'achat d'une voiture comme l'avaient expliqué les parents du jeune homme durant leurs auditions. De plus, le suspect Nathan B. est connu des services de police pour des affaires liées à la drogue. Ce faisceau d'indices rend plausible l'hypothèse d'un litige entre les dealers ou des rivalités entrainées par l'appât du gain. 11:42 - Le mobile des suspects dans l'affaire Leslie et Kevin toujours inconnu Les trois hommes interpellés entre le 28 février et le 2 mars ont été mis en examen dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Deux d'entre eux, Nathan B. et Enzo C. sont poursuivis pour "assassinats" et deux autres chefs d'accusation tandis que le premier suspect arrêté, Tom T., a été mis en examen pour enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour". Les enquêteurs n'ont toutefois pas encore déterminé avec précision le mobile qui aurait pu pousser les hommes à kidnapper et tuer le couple. Le piste privilégiée est celle d'une dispute en lien avec le trafic de stupéfiants. 11:33 - Les corps de Leslie et Kevin retrouvés ? L'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin s'est accéléré ces derniers jours jusqu'à la découverte de deux corps pouvant être ceux des amoureux disparus. Les dépouilles ont été retrouvées les vendredi 3 et samedi 4 mars en près de la commune de Puyravault (Charente-Maritime) conformément aux indications données par les trois suspects mis en examen. L'autopsie doit encore confirmer l'identité des dépouilles.

Le point sur l'affaire

Le Parisien est revenu en détail sur la soirée de la disparition de Leslie et Kevin, celle du 25 au 26 novembre 2022. Alors en couple depuis moins d'un mois, les deux jeunes gens sont invités à une soirée "blanquette de veau" chez Nicolas R., un ami de longue date du père de Kevin, Guy Trompat. Avant de se rendre au dîner, sur les coups de 17h30, ils prennent tous deux l'apéritif au domicile Tom T., ami du couple qui les héberge pour la nuit. Ils se rendent chez Nicolas sur vers 19h pour déguster une blanquette de veau en compagnie de l'hôte des lieux et d'un autre invité. Ce dernier aurait quitté la maisonnée aux alentours de minuit. Leslie et Kevin seraient, quant à eux, partis vers 3h du matin après un ballet d'allers-retours.

Tom T., placé en garde à vue le 28 février avant d'être mis en examen et incarcéré le 2 mars, est un ami qui faisait partie de "l'entourage proche de Leslie et Kevin". C'est d'ailleurs à son domicile de Prahecq (Deux-Sèvres) que les tourtereaux devaient dormir le soir de leur disparition. Le jeune homme de 22 ans a plusieurs fois été cité dans l'enquête sur la disparition des amoureux avant d'être décrit comme le dernier individu à avoir reçu des nouvelles de Leslie grâce à des messages. En tant qu'ami proche, il a également participé aux battues à la recherche de Leslie et Kevin. Depuis le placement sous scellés de son logement à Prahecq, le suspect s'est installé chez son père en Vendée, département dans lequel il a été arrêté.

Tom T. présente un profil suspect pour les gendarmes qui doivent déterminer son emploi de temps le soir de la disparition. Le mis en cause soutient avoir passé la nuit du 25 au 26 novembre et la suivante en soirée techno à La Crèche et Parthenay, avant d'être admis à l'hôpital à cause d'un caillot sanguin. Mais les enquêteurs ont appris durant l'enquête que pendant la soirée du drame, le suspect a été en contact avec Leslie et Kevin par message. Il a également rejoint le couple en milieu de soirée.

L'implication du suspect dans la disparition de Leslie et Kevin n'est pas encore prouvée, mais les gendarmes suivent deux pistes d'après les précisions du Parisien. L'une sentimentale avec la jalousie de ne pas être en couple avec Leslie comme mobile, l'autre liée à trafic de stupéfiants dans lequel Tom T. et Kevin auraient pu tremper. Entendu par les gendarmes de Niort, le jeune homme a été déféré devant un juge d'instruction à Poitiers (Charente), mis en examen "enlèvement et séquestration" et placé en détention provisoire.

Selon les informations du Sud-Ouest, Nathan B. est le deuxième homme mis en examen vendredi 3 mars dans l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie. Également placé en détention provisoire, il a très exactement été mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour et modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Nathan B. avait été arrêté le 1er mars à Puyravault, près de La Rochelle, en Charente-Maritime. Le jeune homme de 22 ans est décrit en "marge" par des voisins auprès du journal local et travaillerait dans l'entreprise familiale. "Il avait déjà eu des soucis avec la gendarmerie pour des affaires liées à la drogue", précise un voisin de la famille. Lors de l'interpellation, le camion aménagé dans lequel le jeune homme vivait a été perquisitionné. Le suspect s'était installé dans le jardin de ses parents, à seulement quelques centaines de mètres du conteneur où des effets personnels de Leslie ont été trouvés. Le rôle de cet homme dans l'affaire n'est pas encore établi. Aurait-il pu se débarrasser des affaires de Leslie retrouvées le 8 décembre dans une benne à vêtements de Puyravault ?

Le 2 mars, un troisième suspect a été arrêté et placé en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, comme l'a rapporté Le Parisien. L'information a été confirmée par le parquet de Poitiers dans la soirée du 2 mars. Ce samedi 4 mars, il a été mis en examen pour "assassinats, modification des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour", selon un communiqué du parquet de Poitiers (Vienne) relayé par Le Figaro. Prénommé Enzo C. et âgé de 23 ans, il a été placé en détention provisoire. D'après le procureur de la République, il serait "en lien avec Tom T".

À quoi devait servir l'importante somme d'argent que Kevin avait en sa possession ? Selon les parents du jeune homme, les 10 000 euros devaient permettre l'achat d'une voiture, une transaction qui aurait été organisée dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022. Mais, faits troublants, Kevin ne dispose pas du permis et aucun des proches de Leslie ne semblait être au courant de ce projet d'achat, à l'instar de Cassandra une amie de la disparue qui a témoigné au près de TF1 : "Je n'avais pas connaissance d'un achat de voiture. Ces histoires d'argent, c'est quand même assez louche."

L'ombre d'une affaire de deal pourrait entourer la thèse de l'achat d'une voiture. Comme le rapporte le père de Kevin, Guy Trompat, le jeune homme aurait vu et été inquiété par "cinq personnes louches" au cours de la soirée. "Avant de disparaître, Kevin s'est senti observé par cinq types qu'il ne connaissait pas dans une voiture blanche. Quelqu'un en voulait au petit pour son argent. Mais Kevin ne deale pas, il n'achète que pour sa consommation personnelle", a ajouté le père au micro de TF1. Auprès de RTL, le père de Kevin a assuré qu'après ce rendez-vous lié à la vente de cette voiture d'occasion, son fils était différent, "stressé" et "contrarié".

Sur la question d'un éventuel deal, Cassandra est catégorique : Leslie ne trempait pas dans ce monde. "Je sais très bien que Leslie ne trafiquait pas de drogue, je sais que ce n'était pas envers elle qu'il y avait un souci. Ça ne vient pas d'elle en tout cas", a-t-elle jugé.

Lors de garde à vue, Tom T. a fait des "déclarations troublantes", selon Le Parisien. Le jeune homme, qui hébergeait le jeune couple à son domicile de Prahecq, a déclaré, auprès des enquêteurs, avoir des informations sur le crime qui serait, selon lui, "lié à un litige autour des stupéfiants". Il aurait également donné aux enquêteurs le rôle d'autres suspects.

Durant la soirée, Leslie, Kevin et leurs proches ont multiplié les déplacements et les rencontres. Selon la chronologie établie par les enquêteurs, le couple et leur ami Nicolas R. ont été rejoints par la compagne du père de Kevin qui serait venue apporter 5 000 euros en liquide à son beau-fils, à la demande de celui-ci. Les derniers éléments évoquent plutôt une somme proche des 10 000 euros. Elle serait arrivée vers 20h30 et serait restée chez Nicolas R. pendant deux heures. Pendant ce temps, Kevin aurait quitté la maison, seul, pendant un quart d'heure afin de se rendre à un rendez-vous dans le village avec un homme qui vendait une voiture d'occasion. Kevin aurait justifié par ce rendez-vous le fait de demander cette somme d'argent conséquente à sa belle-mère. Le père de Kevin affirme avoir eu son fils au téléphone durant ce laps de temps, et explique que Kevin lui aurait indiqué, pendant qu'il marchait, qu'il y avait "cinq personnes louches" à bord d'une voiture blanche.

De son côté, Leslie aurait laissé le petit groupe aux alentours de 21h30 pour se rendre chez Jérémy, un ami âgé de 30 ans qui l'avait déjà hébergée dans son domicile situé à Aigondigné. Leslie et Jérémy auraient passé deux heures à discuter, et la jeune femme serait ensuite partie pour retrouver Kevin à Prahecq, chez Nicolas R. Le groupe aurait ensuite commencé à dîner.

Des effets personnels de Leslie et Kevin retrouvés

Après l'ouverture de l'enquête "disparition inquiétante" par le parquet de Niort le 3 décembre dernier, à la suite du signalement de la famille de Leslie, le parquet de la ville s'est dessaisi du dossier le 27 décembre pour le confier au pôle d'instruction criminelle de Poitiers (Vienne), comme le rapporte Le Parisien. La piste criminelle est donc désormais privilégiée, avec l'ouverture d'une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration".

Depuis la disparition, les enquêteurs n'ont pas retrouvé la trace de Leslie et Kevin, mais des effets personnels ont été découverts le 8 décembre dans un conteneur à Puyravault (Charente-Maritime), près de l'endroit où vivait Leslie. Il s'agit de trois paires de chaussures, une trousse de toilette, une brosse à cheveux et des vêtements tachés de peinture ayant appartenu à la jeune femme, qui était peintre. Par ailleurs, deux sweat-shirts, un portefeuille, un brevet de sécurité routière au nom de Kevin et deux cartouches de fusil de chasse ont été découverts.

Les parents de Leslie ne croient pas à la théorie d'un départ volontaire comme ils l'indiquaient au Parisien, le 26 janvier 2023 : "Leslie n'a pas pu disparaître volontairement, elle est peut-être séquestrée, retenue contre son gré, victime collatérale d'une situation qui lui échappe complètement… "