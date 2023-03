Mort de Leslie et Kevin : le mobile des suspects encore inconnu

Leslie et Kevin ont été tués mais les investigations se poursuivent et les enquêteurs doivent découvrir les mobiles et les rôles de chaque suspect dans cette affaire. La piste sentimentale et celle du trafic de stupéfiants pourraient se rejoindre.

Tragique issue dans l'affaire de la disparition de Leslie Hoorelbeke et de Kevin Trompat. Le procureur de la République de Poitiers a confirmé la mort du couple en conférence de presse le 7 mars, indiquant que les deux corps retrouvés le week-end précédent à Puyravault et Virson (Charente-Maritime) ont été identifiés, quasi formellement, grâce aux tatouages des jeunes gens de 22 et 21 ans. Les conclusions des autopsies doivent être rendues jeudi 9 mars, mais selon le parquet Leslie et Kevin sont morts après avoir reçu des coups avec "un objet contendant". Les deux dépouilles ont été retrouvées habillées et aucune traces de sévices sexuels n'a été découverte sur la jeune femme.

Disparus depuis la nuit du 25 au 26 novembre 2022, Leslie et Kevin ont été tués peu de temps après leur disparition puisque "les faits semblent s'être déroulés dans une temporalité réduite" d'après le procureur. En plus de la chronologie des faits, de nombreuses zones d'ombre planent encore sur cette affaire, à commencer par le mobile du crime. Alors que trois suspects ont été mis en examen dont deux pour "assassinat", les enquêteurs doivent encore préciser les raisons qui ont poussé les agresseurs à commettre l'irréparable et les pistes du trafic de stupéfiants et de désillusion amoureuse semblent se croiser.

Le point sur l'affaire

Le Parisien est revenu en détail sur la soirée de la disparition de Leslie et Kevin, celle du 25 au 26 novembre 2022. Alors en couple depuis moins d'un mois, les deux jeunes gens sont invités à une soirée "blanquette de veau" chez Nicolas R., un ami de longue date du père de Kevin, Guy Trompat. Avant de se rendre au dîner, sur les coups de 17h30, ils prennent tous deux l'apéritif au domicile Tom T., ami du couple qui les héberge pour la nuit. Ils se rendent chez Nicolas sur vers 19h pour déguster une blanquette de veau en compagnie de l'hôte des lieux et d'un autre invité. Ce dernier aurait quitté la maisonnée aux alentours de minuit. Leslie et Kevin seraient, quant à eux, partis vers 3h du matin après un ballet d'allers-retours.

Quel est le mobile des suspects pour le meurtre de Leslie et Kevin ?

Si trois personnes - Tom Trouillet, Nathan B. et Enzo C. - ont été mises en examen, toutes n'auraient pas joué le même rôle dans cette affaire et ils auraient pu être motivés par des raisons différentes. Tom Trouillet, un ami proche de Leslie et Kevin et premier suspect interpellé, semble avoir surtout servi à fournir des informations sur le déroulé de la soirée du couple aux agresseurs. Le jeune homme a échangé avec la jeune femme tout au long de la soirée, étant d'ailleurs la dernière personne à avoir été en contact avec Leslie, en plus d'avoir rejoints les amoureux chez Nicolas R. pendant le dîner. Quant au mobile du jeune homme, les enquêteurs envisagent encore la piste sentimentale. Tom Trouillet aurait joué les entremetteurs malgré lui entre Leslie et Kevin, qui s'étaient mis en couple seulement trois semaine avant leur disparition, alors même qu'il avait des sentiments amoureux mais non réciproques pour Leslie. Une certaine jalousie à l'égard de Kevin, aurait-elle poussé Tom à vouloir se débarrasser de lui ?

Les deux autres suspects, présents à Prahecq dans la nuit du 25 au 26 novembre, pourraient être les agresseurs de Leslie et Kevin selon les enquêteurs. Guidés par Tom Trouillet, ils auraient saisi l'instant pour s'en prendre au couple, au plutôt à Kevin. Le jeune homme était connu en tant que trafiquant de cocaïne dans les soirées électro et les agresseurs, dont Nathan B. qui est connu de la police pour des affaires de drogues, aurait pu avoir contracté des dettes financières auprès du dealer. Reste à savoir si les suspects ont volontairement voulu donner la mort au couple ou s'il s'agit d'une intimidation qui a mal tourné ? Une chose est toutefois sûre pour les policiers : Leslie serait une victime collatérale.

Tom Trouillet, mis en examen et incarcéré le 2 mars "enlèvement et séquestration", est un ami qui faisait partie de "l'entourage proche de Leslie et Kevin". C'est d'ailleurs à son domicile de Prahecq (Deux-Sèvres) que les tourtereaux devaient dormir le soir de leur disparition. Le jeune homme de 22 ans a plusieurs fois été cité dans l'enquête sur la disparition des amoureux en tant que dernier individu à avoir reçu des nouvelles de Leslie grâce à des messages. En tant qu'ami proche, il a également participé aux battues à la recherche de Leslie et Kevin. Depuis le placement sous scellés de son logement à Prahecq, le suspect s'est installé chez son père en Vendée, département dans lequel il a été arrêté.

Suspect, le jeune homme a donné différentes versions de son emploi du temps pour la soirée du 25 au 26 novembre, mais les enquêteurs ont finalement découvert que Tom avait en contact par message et en présence du couple, lors du dîner chez Nicolas R. Il n'aurait rejoint des soirées électro que plus tard. Trafiquant de cocaïne dans le cercle des "teufeurs", à l'instar de Kevin, Tom aurait pu être jaloux de son ami car amoureux de Leslie.

Nathan B. est le deuxième homme mis en examen vendredi 3 mars dans l'affaire de la disparition de Kevin et Leslie. Également placé en détention provisoire, il est poursuivi pour assassinat, enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour et modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Arrêté le 1er mars à Puyravault, près de La Rochelle (Charente-Maritime), le jeune homme de 22 ans est décrit en "marge" par des voisins auprès de Sud-Ouest et travaille dans l'entreprise familiale. "Il avait déjà eu des soucis avec la gendarmerie pour des affaires liées à la drogue", précise un voisin de la famille. Lors de l'interpellation, le camion aménagé dans lequel le jeune homme vivait a été perquisitionné. Le suspect s'était installé dans le jardin de ses parents, à seulement quelques centaines de mètres du conteneur Le Relais où des effets personnels de Leslie et Kevin ont été trouvés. Le suspect pourrait être un des agresseurs du couple et aurait pu se débarrasser des affaires retrouvées le 8 décembre.

Le 2 mars, un troisième suspect a été arrêté et placé en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin avant d'être mis en examen le 4 mars pour assassinat, modification des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le 7ème jour. Prénommé Enzo C. et âgé de 23 ans, il serait "en lien avec Tom Trouille" selon le procureur de la République. Le jeune homme présente un casier judiciaire vierge mais pourrait présenté un comportement perturbateur, "chahuteur", selon des témoignages auprès de Sud-Ouest. Il a grandi à Surgères (Charente-Maritime) a à peine une dizaine de kilomètres des lieux où les corps de Leslie et Kevin ont été retrouvés.

La mort de Leslie et Kevin serait en partie liée à "un litige autour des stupéfiants" selon les déclarations faites par le suspect Tom Trouillet pendant sa garde à vue et rapportée par Le Parisien. La piste se précise. Kevin aurait été connu comme trafiquant et les suspects auraient pu avoir des dettes financières en rapport avec l'achat de drogue.

Le trafic de drogue ne concernerait toutefois que Kevin. Cassandra, une ami de Leslie qui a témoigné auprès de TF1 a été catégorique : Leslie ne trempait pas dans ce monde. "Je sais très bien que Leslie ne trafiquait pas de drogue, je sais que ce n'était pas envers elle qu'il y avait un souci. Ça ne vient pas d'elle en tout cas", a-t-elle jugé.

La piste du trafic de stupéfiants été envisagée avant les déclarations de Tom à cause des 10 000 euros que Kevin avait sur lui le soir de sa disparition, une somme que lui avait apporté sa belle-mère pour procéder à l'achat d'une voiture, selon elle. Mais Kevin n'ayant pas le permis l'explication était bancale. Cette transaction pourrait en fait avoir trait au trafic de drogues. Comme le rapporte le père de Kevin, Guy Trompat, le jeune homme aurait vu et été inquiété par "cinq personnes louches" au cours de la soirée. "Avant de disparaître, Kevin s'est senti observé par cinq types qu'il ne connaissait pas dans une voiture blanche. Quelqu'un en voulait au petit pour son argent. Mais Kevin ne deale pas, il n'achète que pour sa consommation personnelle", a ajouté le père au micro de TF1. Auprès de RTL, le père de Kevin a assuré qu'après ce rendez-vous lié à la vente de cette voiture d'occasion, son fils était différent, "stressé" et "contrarié".

Durant la soirée, Leslie, Kevin et leurs proches ont multiplié les déplacements et les rencontres. Selon la chronologie établie par les enquêteurs, le couple et leur ami Nicolas R. ont été rejoints par la compagne du père de Kevin qui serait venue apporter 5 000 euros en liquide à son beau-fils, à la demande de celui-ci. Les derniers éléments évoquent plutôt une somme proche des 10 000 euros. Elle serait arrivée vers 20h30 et serait restée chez Nicolas R. pendant deux heures. Pendant ce temps, Kevin aurait quitté la maison, seul, pendant un quart d'heure afin de se rendre à un rendez-vous dans le village avec un homme qui vendait une voiture d'occasion. Kevin aurait justifié par ce rendez-vous le fait de demander cette somme d'argent conséquente à sa belle-mère. Le père de Kevin affirme avoir eu son fils au téléphone durant ce laps de temps, et explique que Kevin lui aurait indiqué, pendant qu'il marchait, qu'il y avait "cinq personnes louches" à bord d'une voiture blanche.

De son côté, Leslie aurait laissé le petit groupe aux alentours de 21h30 pour se rendre chez Jérémy, un ami âgé de 30 ans qui l'avait déjà hébergée dans son domicile situé à Aigondigné. Leslie et Jérémy auraient passé deux heures à discuter, et la jeune femme serait ensuite partie pour retrouver Kevin à Prahecq, chez Nicolas R. Le groupe aurait ensuite commencé à dîner.

Des effets personnels de Leslie et Kevin retrouvés

Après l'ouverture de l'enquête "disparition inquiétante" par le parquet de Niort le 3 décembre dernier, à la suite du signalement de la famille de Leslie, le parquet de la ville s'est dessaisi du dossier le 27 décembre pour le confier au pôle d'instruction criminelle de Poitiers (Vienne), comme le rapporte Le Parisien. La piste criminelle est donc désormais privilégiée, avec l'ouverture d'une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration".

Depuis la disparition, les enquêteurs n'ont pas retrouvé la trace de Leslie et Kevin, mais des effets personnels ont été découverts le 8 décembre dans un conteneur à Puyravault (Charente-Maritime), près de l'endroit où vivait Leslie. Il s'agit de trois paires de chaussures, une trousse de toilette, une brosse à cheveux et des vêtements tachés de peinture ayant appartenu à la jeune femme, qui était peintre. Par ailleurs, deux sweat-shirts, un portefeuille, un brevet de sécurité routière au nom de Kevin et deux cartouches de fusil de chasse ont été découverts.

Les parents de Leslie ne croient pas à la théorie d'un départ volontaire comme ils l'indiquaient au Parisien, le 26 janvier 2023 : "Leslie n'a pas pu disparaître volontairement, elle est peut-être séquestrée, retenue contre son gré, victime collatérale d'une situation qui lui échappe complètement… "