Ce que l'on sait vraiment du drame de Saint-Jean-de-Luz

Avant d'être interpellé par la police, le lycéen a échangé avec un enseignant sur l'attaque mortelle perpétrée contre la professeure d'espagnol. Le mis en cause a déclaré avoir été "possédé" et avoir "entendu des voix" qui l'enjoignaient à poignarder la quinquagénaire. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'adolescent suit un traitement médicamenteux contre le stress et est suivi psychologiquement pour une dépression. Des sources proches du dossier citées par différents médias dont BFMTV ont indiqué que le suspect souffre de "troubles psychiatriques avérés". Le procureur de la République n'a confirmé ni l'existence, ni la nature des éventuels troubles.