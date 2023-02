Julien Bert accusé de violences : le récit d'Hilona Gos, ce que répond le mis en cause

Julien Bert, figure emblématique de la télé réalité, a été accusé par Hilona Gos, son ancienne petite amie, d'avoir été violent à son égard. Le jeune homme dément.

C'est via sa chaîne Youtube qu'Hilona Gos, influenceuse et candidate de télé réalité, a décidé de prendre la parole. Au travers de deux vidéos, Hilona a révélé les détails de sa relation avec Julien Bert, également dans le milieu. "Je pense que c'est une vidéo de désespoir", a confié Hilona. "C'est peut-être aussi une sorte de SOS" a-t-elle ajouté. Dans ces deux vidéos la candidate y a expliqué avoir souffert de sa relation avec Julien Bert, qui l'aurait, selon ses dires, étranglé mais aussi insulté à de nombreuses reprises.

Pour l'heure, l'accusé dont le compte Instagram a été signalé massivement a réagi via Snapchat se défendant de toute violence ou d'emprise car "quand tu sors d'une situation difficile tu remues pas ciel et terre pour y retourner, c'est la meilleure preuve au monde" et que cela relève de l'affabulation. "Ce sont des accusations très graves", a aussi déclaré le candidat.

Dans la première vidéo intitulée "Ma vérité avec Julien", la candidate de télé réalité de 27 ans est revenue sur les années 2019 à 2022, période de relation avec son ancien compagnon. Au début de la vidéo, Hilona raconte une soirée de décembre de 2019 qui tourne au cauchemar. Après que Julien a bu plusieurs bouteilles de vin, une dispute survient avant un départ en vacances, Hilona raconte que son ancien compagnon lui "arrache le téléphone". "Il a le regard qui a changé. Il avait les yeux noirs Il a levé la main, il m'a étranglée, il m'a soulevée à ça du sol. Je n'arrivais pas à respirer", a déclaré Hilona, émue.

Dans cette vidéo, l'ancienne candidate décrit aussi des insultes particulièrement violentes, survenue selon elle alors qu'elle était enceinte. Elle décrit une scène ayant eu lieu lors d'une virée en voiture à Saint-Tropez : selon elle, Julien, ayant presque causé un accident impliquant avec une voiture venant de face, aurait insulté Hilona qui lui avait souligné les dangers encourus : "Ferme ta gu***e, grosse p**te", aurait déclaré le candidat. "J'ai fait croire que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre à l'hôtel mais il m'a prise par le col/le cou et j'ai été obligée de dire que je venais", a encore déclaré Hilona, disant ne pas vouloir amplifier les disputes de peur de perdre le bébé. Suite à ces altercations, Hilona a pris la décision d'avorter ne voulant pas "élever un enfant avec quelqu'un d'aussi instable". Une décision dont Hilona "ne s'est jamais remise".

Une dette faramineuse

Dans une seconde vidéo sortie le lendemain de la première, Hilona raconte ce 27 février que Julien Bert aurait puisé dans les fonds de leur société commune, Juliette Nonna. Le candidat de télé réalité était alors à résidence avec un bracelet électronique suite à une condamnation pour trafic de stupéfiants, des faits qu'il a toujours niés. Il aurait selon elle dépensé des sommes astronomiques pour des livraisons de nourriture et divertissement comme louer des films. Il se serait servi sur les finances de leur entreprise de près de 100 000 euros et même "vidé les comptes", a ajouté Hilona.

La jeune femme louait également à son nom la maison dans laquelle réside Julien. Le problème est que le candidat ne paierait plus ses loyers depuis plusieurs mois. Désormais, une procédure est lancée avec l'appui d'huissiers de justice contre Hilona pour non paiement des mensualités car le bail est à son nom.