Tom T. : ce qu'il a déjà dit sur la disparition de Leslie et Kevin

Âgé de 22 ans, Tom T., un ami de Leslie et Kevin a été placé en garde à vue ce mardi 28 février. Depuis la disparition du couple, il s'était déjà exprimé à plusieurs reprises auprès des enquêteurs.

[Mis à jour le 28 février 2023 à 19h08] Coup de théâtre dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin ! Trois mois après que le couple n'a plus donné signe de vie, un homme a été interpellé en Vendée, mardi 28 février 2023 au matin, avant d'être placé en garde à vue. Il s'agit de Tom T., l'ami chez qui Leslie et Kevin devaient dormir la nuit de leur disparition, juste après leur soirée "blanquette de veau" organisée à deux pas, chez un autre proche, un certain Nicolas R.. De par sa position d'hôte du couple le soir du 25 novembre 2022, Tom T. a déjà eu l'occasion de livré à plusieurs reprises sa version des faits, que ce soit aux enquêteurs ou dans les médias.

Ainsi le 5 janvier dernier, à l'occasion d'une battue citoyenne, Tom T. s'était exprimé auprès du Parisien sur le soir de la disparition de Kevin et Leslie. "On s'est rejoint à 17h30 pour préparer leurs vêtements, c'était convenu comme ça. On a discuté entre potes, comme d'habitude", confiait celui qui affirme avoir ensuite pris la direction d'une "soirée techno sous un pont", qui se tenait le soir-même, aux environs de La Crèche, vers 18h30. Tom T. assurait avoir "passé la nuit là-bas". Quid de la suite de son emploi du temps ? Toujours au Parisien, il confiait que "le lendemain, [il était] à Parthenay pour une autre soirée techno". Et d'ajouter : "Je suis rentré chez moi le dimanche pour me rendre à l'hôpital. J'ai eu un caillot de sang à la jambe, c'est remonté au cœur, ça a fait une phlébite."

Une première version légèrement modifiée par la suite

Toujours selon Le Parisien, Tom T. avait précisé être passé, après avoir quitté Kevin et Leslie, dans un premier temps chez son frère, puis avoir a ensuite été à un "apéro-son" organisé en petit comité, rapporte le quotidien. Après quoi, il aurait fait un "passage éclair" chez... Nicolas R., celui-là même chez qui Leslie et Kevin passaient la soirée. Au Parisien, il a déclaré s'être rendue à la fameuse soirée "blanquette de veau" aux alentours de 19h30.

C'est donc a priori seulement après ce "passage éclair" chez Nicolas R. que Tom T. aurait pris la direction de sa soirée techno de laquelle il n'aurait plus bougé, ayant consommé un "carton de LSD". "Je suis resté dormir dans le camion d'un copain, c'était plus prudent", assurait-il début février au Parisien. Pour autant, Tom T. aurait régulièrement échangé des SMS avec Leslie. Vers 2h30, il aurait notamment demandé à la jeune femme si le couple était toujours à la soirée, ce qui était le cas. "J'avais envie de passer un peu de temps avec eux cette nuit-là", a-t-il expliqué au quotidien, précisant que c'était la dernière fois que Kevin et Leslie devaient dormir chez lui, le couple devant ensuite poser ses valises de manière durable à Niort, chez le père de Kevin.