Leslie et Kevin : leur disparition liée au trafic de stupéfiants ? Un nouveau suspect

Un deuxième suspect dans l'affaire de Leslie et Kevin a été placé en garde à vue ce mercredi 1er mars. En parallèle, Tom T. a évoqué un lien entre la disparition du couple et le trafic de stupéfiants, une piste suivie par les enquêteurs.

L'enquête sur l'affaire Leslie et Kevin semble se débloquer. Un deuxième homme a été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi 1 er mars 2023, au lendemain de l'arrestation d'un premier suspect, Tom T., selon les informations du Parisien. Une nouvelle séquence d'audition va débuter avec le nouvel individu suspect, mais après une journée de garde à vue, les enquêteurs ont obtenu des précisions de la part de Tom T., l'ami qui prêtait son domicile au couple la nuit où ce dernier s'est volatilisé.

Le premier suspect aurait fait des "déclarations troublantes" durant son audition, niant tout rôle dans la disparition de Leslie et Kevin mais assurant disposer d'informations sur le crime qui serait lié au trafic de stupéfiants, selon lui. Il aurait également évoqué d'autres suspects mêlés à l'affaire. Les enquêteurs qui envisageaient déjà cette piste vérifient les dires du jeune homme de 22 ans.

Tom T. est le premier individu interpellé en trois mois d'enquête. Arrêté dans la matinée du 28 février en Vendée, il est entendu par les gendarmes de Niort et devrait être transféré à Poitiers (Charente) à l'issue de sa garde à vue, jeudi matin. Il pourrait être déféré devant le juge d'instruction chargé de l'information judiciaire ouverte pour " arrestation, enlèvement, détention ou séquestration". Le suspect risque d'être mis en examen et, peut-être, placé en détention provisoire selon Le Parisien.

Le Parisien est revenu en détail sur la soirée de la disparition de Leslie et Kevin, celle du 25 au 26 novembre 2022. Alors en couple depuis moins d'un mois, les deux jeunes gens sont invités à une soirée "blanquette de veau" chez Nicolas R., un ami de longue date du père de Kevin, Guy Trompat. Avant de se rendre au dîner, sur les coups de 17h30, ils prennent tous deux l'apéritif au domicile Tom T., ami du couple qui les héberge pour la nuit. Ils se rendent chez Nicolas sur vers 19h pour déguster une blanquette de veau en compagnie de l'hôte des lieux et d'un autre invité. Ce dernier aurait quitté la maisonnée aux alentours de minuit. Leslie et Kevin seraient, quant à eux, partis vers 3h du matin après un ballet d'allers-retours.

Qui est le suspect interpellé dans l'affaire de Leslie et Kevin ?

Le suspect arrêté et placé en garde à vue le 28 février est un ami qui faisait partie de "l'entourage proche de Leslie et Kevin", un certain Tom T.. C'est d'ailleurs à son domicile de Prahecq (Deux-Sèvres) que les tourtereaux devaient dormir le soir de leur disparition. Le jeune homme de 22 ans a plusieurs fois été cité dans l'enquête sur la disparition des amoureux avant d'être décrit comme le dernier individu à avoir reçu des nouvelles de Leslie grâce à des messages. En tant qu'ami proche, il a également participé aux battues à la recherche de Leslie et Kevin. Depuis le placement sous scellés de son logement à Prahecq, le suspect s'est installé chez son père en Vendée, département dans lequel il a été arrêté.

Tom T. présente un profil suspect pour les gendarmes qui doivent déterminer son emploi de temps le soir de la disparition. Le mis en cause soutient avoir passé la nuit du 25 au 26 novembre et la suivante en soirée techno à La Crèche et Parthenay avant d'être admis à l'hôpital à cause d'un caillot sanguin. Mais les enquêteurs ont appris durant l'enquête que pendant la soirée du drame, le suspect a été en contact avec Leslie et Kevin. De même, sa version auprès des médias a évolué.

L'implication du suspect dans la disparition de Leslie et Kevin n'est pas encore prouvé mais les gendarmes suivent deux pistes d'après les précisions du Parisien. L'une sentimentale puisque Tom T. a reconnu avoir eu des sentiments amoureux pour Leslie et qu'une possible jalousie vis-à-vis de Kevin pourrait être un mobile, l'autre liée à trafic de stupéfiants dans lequel Tom T. et Kevin auraient pu tremper.

Tom T., dernière personne à avoir eu des nouvelles de Leslie et Kevin

Leslie et Kevin aurait quitté la soirée "blanquette de veau" vers 3 heures du matin et n'avait que quelques dizaines de mètres à parcourir pour rejoindre leur logement d'une nuit chez Tom T. L'homme placé en garde à vue n'était pas sur les lieux mais a été le dernier à recevoir des nouvelles du couple disparu. Tout au long de la soirée le suspect et la jeune femme ont échangé des messages et le dernier SMS connu de Leslie, pour le moins troublant, a été envoyé à Tom T. à 2h53 : "Je viens de vomir mes tripes, plein de sang. Dès que je rentre, je me pose, je ne suis pas très bien là".

Les derniers SMS de Tom T envoyés entre 3 et 4 heures du matin sont ensuite restés sans réponse. Mais l'honnêteté du suspect sur la question des messages interroge, en particulier les parents de Leslie. S'ils n'ont jamais porté d'accusations formelles, le père et la belle-mère de Leslie restent persuadés que le suspect a encore des choses à confier : "Tom a changé plusieurs fois de version. Plusieurs personnes l'ont bien vu à Parthenay le samedi 26 novembre au soir. Mais aucun témoin n'a jamais confirmé son apéro-son organisé à La Crèche, dans les Deux-Sèvres, la nuit de la disparition de Leslie". Et les parents d'ajouter auprès du Parisien : "Il a fini par nous envoyer les textos qu'il avait échangés avec Leslie la nuit de sa disparition mais certains étaient tronqués. Nous n'avons jamais pu avoir le reste. [...] Nous sommes persuadés qu'il a des choses à dire, et qu'il les cache. C'est quand même lui qui a hébergé nos enfants".

Des SMS et une visite de Tom T

Outre les messages, Tom T. a également était en présence de Leslie et Kevin dans la soirée du 25 au 26 novembre 2022 puisqu'il s'est rendu au dîner chez Nicolas R. Le jeune a reconnu avoir vu le couple avant qu'il se rende au repas vers 17h30, mais selon les informations de La Dépêche du midi, Tom T. aurait également rejoint le couple chez Nicolas R. en milieu de soirée, ente 22h30 et 23h, au moment où seule Leslie manquait à l'appel car en visite chez son ami Jérémy. Une fois parti et plus tard dans la soirée, Tom T. aurait cherché à savoir à quelle heure le couple comptait quitter le domicile de Nicolas R. Une démarche que le jeune homme a justifié par "l'envie de leur faire un petit bisou avant leur départ le lendemain matin".

Les allers-retours et Leslie et Kevin le soir de leur disparition

Durant la soirée, Leslie, Kevin et leurs proches ont multiplie les déplacements et les rencontre. Selon la chronologie établie par les enquêteurs, le couple et leur ami Nicolas R. ont été rejoints par la compagne du père de Kevin qui serait venue apporter 5 000 euros en liquide à son beau-fils, à la demande de ce dernier. Les derniers éléments évoquent plutôt une somme proche des 10 000 euros. Elle serait arrivée vers 20h30 et serait restée chez Nicolas R. pendant deux heures. Pendant ce temps, Kevin aurait quitté la maison, seul, pendant un quart d'heure afin de se rendre à un rendez-vous dans le village avec un homme qui vendait une voiture d'occasion. Kevin aurait justifié par ce rendez-vous le fait de demander cette somme d'argent conséquente à sa belle-mère. Le père de Kevin affirme avoir eu son fils au téléphone durant ce laps de temps, et explique que Kevin lui aurait indiqué, pendant qu'il marchait, qu'il y avait "cinq personnes louches" à bord d'une voiture blanche.

De son côté, Leslie aurait laissé le petit groupe aux alentours de 21h30 pour se rendre chez Jérémy, un ami âgé de 30 ans qui l'avait déjà hébergée dans son domicile situé à Aigondigné. Leslie et Jérémy auraient passé deux heures à discuter, et la jeune femme serait ensuite partie pour retrouver Kevin à Prahecq, chez Nicolas R.. Le groupe aurait ensuite commencé à dîner.

Un trafic de stupéfiant mêlé à la disparition de Leslie et Kevin ?

A quoi devait servir l'importante somme d'argent que Kevin avait en sa possession ? Selon le père et la belle-mère du jeune homme les 10 000 devaient permettre l'achat d'une voiture, une transaction qui aurait été organisée dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022. Faits troublants, Kevin ne dispose pas du permis et aucun des amis de Leslie ne semble être au courant de ce projet d'achat, à l'instar de Cassandra une amie de la disparue qui a témoigné au près de TF1 : "Je n'avais pas connaissance d'un achat de voiture. Ces histoires d'argent, c'est quand même assez louche."

L'ombre d'une affaire de deal pourrait entourer la thèse de l'achat d'une voiture. Comme le rapporte le père de Kevin, Guy Trompat, le jeune homme aurait vu et été inquiété par "cinq personnes louches" au cours de la soirée. "Avant de disparaître, Kevin s'est senti observé par cinq types dans une voiture blanche. Cinq personnes qu'il ne connaissait pas. Quelqu'un en voulait au petit pour son argent. Mais Kevin ne deale pas, il n'achète que pour sa consommation personnelle", a ajouté le père au micro de TF1. Auprès de RTL, le père de Kevin a assurée qu'après ce rendez-vous lié à la vente de cette voiture d'occasion, son fils était différent, "stressé" et "contrarié".

Sur la question d'un éventuel deal, Cassandra est catégorique : Leslie ne trempait pas dans ce monde. "Je sais très bien que Leslie ne trafiquait pas de drogue, je sais que ce n'était pas envers elle qu'il y avait un souci. Ça ne vient pas d'elle en tout cas", a-t-elle jugé.

Leslie et Kevin ont-il fugué au Portugal ?

Depuis la disparition inquiétante de Leslie et Kevin, plusieurs hypothèses sont apparues quant à leur disparition. Certaines rumeurs font état d'une fuite au Portugal. Une fugue catégoriquement rejetée par les parents de Leslie : "Au Portugal, dans une voiturette sans permis, on a trouvé ça tellement gros…" ont-ils rejeté auprès de La Nouvelle République. Pour eux, ils ne s'agit que d'une diversion pour camoufler une affaire criminelle. Leslie n'aurait "jamais fait ça à son papa, jamais, elle n'aurait fait ça à son frère. Elle nous avait même demandé pour que Kevin puisse venir à Noël".

"On a l'impression qu'on essaye de nous emmener ailleurs", a soupçonné la famille de Leslie sur RTL. "Si on veut faire disparaître des preuves, comme des vêtements, on les met dans un sac-poubelle. Tandis que là, ils ont été jetés sans sacs, sans rien, en vrac. C'était fait pour qu'on les trouve à cet endroit, avec, au moins, un papier d'identité qui ont mis la puce à l'oreille et que les gendarmes ont tout de suite été avertis" ont-ils dévoilés au média.

Une amie de Leslie dévoilait qu'il était déjà arrivé à son amie qu'elle parte quelque jour en excursion mais elle donnait toujours des nouvelles à ses proches. "Elle envoyait toujours un message, au moins, à ses parents ou à l'un ou l'une d'entre nous. Elle n'aurait jamais abandonné son père, son frère jumeau ou ses amis !" a ajouté son amie au quotidien.

Des effets personnels de Leslie et Kevin retrouvés

Après l'ouverture de l'enquête "disparition inquiétante" par le parquet de Niort le 3 décembre dernier, à la suite du signalement de la famille de Leslie, le parquet de la ville s'est dessaisi du dossier le 27 décembre pour le confier au pôle d'instruction criminelle de Poitiers (Vienne), comme le rapporte Le Parisien. La piste criminelle est donc désormais privilégiée, avec l'ouverture d'une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration".

Depuis la disparition, les enquêteurs n'ont pas retrouvé la trace de Leslie et Kevin mais des effets personnels ont été découverts le 8 décembre dans un conteneur à Puyravault (Charente-Maritime), près de l'endroit où vivait Leslie. Il s'agit de trois paires de chaussures, une trousse de toilette, une brosse à cheveux et des vêtements tachés de peinture ayant appartenu à la jeune femme, qui était peintre. Par ailleurs, deux sweat-shirts, un portefeuille, un brevet de sécurité routière au nom de Kevin et deux cartouches de fusil de chasse ont été découverts.

Les parents de Leslie ne croit pas à la théorie d'un départ volontaire comme ils l'indiquaient au Parisien, le 26 janvier 2023 : "Leslie n'a pas pu disparaître volontairement, elle est peut-être séquestrée, retenue contre son gré, victime collatérale d'une situation qui lui échappe complètement… "