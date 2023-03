Thierry Casasnovas : ses dérives l'amènent en garde à vue

Thierry Casasnovas, pseudo naturopathe et accusé de dérives sectaires, a été placé en garde à vue le mardi 7 mars. Que lui est-il reproché ?

Pseudo naturopathe et gourou du crudivorisme, Thierry Casasnovas a été placé en garde à vue. Celui qui se présente bien volontiers comme thérapeute sans un diplôme pour reconnaître ses compétences médicales a été interpellé le mardi 7 mars selon les informations du Parisien. Il est visé par une information judiciaire ouverte par le parquet de Perpignant à l'été 2022 pour "mise en danger de la vie d'autrui", "exercice illégal de la profession de médecin", "abus de faiblesse" et "pratiques commerciales trompeuses". Suivi par 600 000 abonnées et adeptes sur la plateforme Youtube, le gourou de 48 ans assurait pouvoir guérir le cancer ou l'autisme par le jeûne ou le crudivorisme, un régime alimentaire qui n'autorise que la consommation d'aliments crus. L'homme est toujours en garde à vue ce jeudi, a confirmé le procureur de la République de Perpignan à France Bleu Roussillon.

Thierry Casasnovas signalé pour des dérives sectaires

Non seulement de ses conseils alimentaires, Thierry Casasnovas a mis plusieurs malades en danger en les poussant à arrêter leur traitement médicamenteux, à renoncer à des opérations médicales ou à refuser des vaccins. Figure des dérives sectaires en lien avec les médecines alternatives, à l'instar de la naturopathie, Thierry Casasnovas "est la personne qui fait l'objet du plus grand nombre de signalements" selon la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). L'organisation a recensé plus de 600 signalements contre le gourou du crudivorisme depuis 2011 et "plus de 50 en 2021". Parmi ces alertes certaines sont devenues des plaintes déposés auprès des autorités note Le Parisien. Le pseudo naturopathe est également dans le viseur des organismes de défense des personnes victimes de sectes et de l'ordre national des médecins.

Les dérives de Thierry Casasnovas s'étendent aussi sur le plan financier selon les investigations. Il est soupçonné de blanchiment d'argent, de pratique commerciale trompeuse et d'abus de confiance pour avoir commercialisé des stages ou des retraites de crudivorisme ou encore des compléments alimentaires, entre autres. Au total, le montant des infractions serait de plus de 2,7 millions d'euros, toujours selon Le Parisien.