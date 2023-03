Philippe Dubois : évadé d'une prison en Dordogne, qui est-il ?

Philippe Dubois, condamné à 28 ans de prison pour un double assassinat et détenu au centre pénitentiaire de Mauzac, en Dordogne, s'est évadé le lundi 13 mars 2023. L'homme de 56 ans est activement recherché.

Emprisonné depuis 2002, Philippe Dubois a encore quelques années de réclusion à purger. L'homme a toutefois décidé de retrouver la liberté plus tôt que prévu en s'évadant de la prison de Mauzac-et-Grand-Castang, en Dordogne, le lundi 13 mars 2023. L'homme s'est enfui à pied, sans l'aide de moyens extraordinaires, selon les informations de France Bleu Périgord et son départ a été discret. L'alerte de l'évasion du détenu a été donnée en tout début d'après-midi quand les surveillants pénitentiaires ont constaté l'absence de Philippe Dubois lors de l'appel. Le parquet de Bergerac a depuis confirmé l'évasion de détenu. L'homme de 56 ans est activement recherché.

Philippe Dubois, condamné à 28 ans de prison

Le détenu qui s'est évadé de la prison de Dordogne n'est autre que Philippe Dubois. Un des trois condamnés dans l'affaire des "disparus de Gairaut" qui avait secoué Nice et sa région en 2002. L'homme aujourd'hui âgé de 56 ans a été reconnu coupable d'avoir tué la propriétaire du terrain agricole qu'il louait ainsi que le fils de cette dernière, motivé par des raisons financières en particulier par la rente mensuelle de 12 000 euros que touchait la famille grâce à la location de ses terres. Si Philippe Dubois a d'abord été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité lors de son procès aux Assises, sa peine a été abaissée à 28 ans de prison pour séquestration et assassinat par la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, en 2008. Durant ses deux procès, Philippe Dubois avait été défendu par le ténor du barreau et actuel ministre de la Justice, Eric Dupond Moretti.

Une évasion réussie dans une prison semi-ouverte

Comment Philippe Dubois a-t-il réussi à s'évader ? Les détails de la fuite du détenu ne sont pas encore connus ou n'ont pas été communiqués. L'homme a-t-il été facilité par l'organisation et le fonctionnement de la prison de Mauzac en Dordogne ? Le centre pénitentiaire est l'une des deux prisons semi-ouvertes de France (avec le centre de détention de Casabianda en Haute-Corse) et accueille des détenus condamnés à de lourdes peines, dont 80% sont inculpés pour des infractions à caractère sexuel. La prison est agencée comme un petit village pavillonnaire et doit servir de lieu expérimental pour étudier et améliorer les conditions de détention. Reste que les détenus sont tout de même surveillés par des agents pénitentiaires.

Ce n'est pas la première fois que Philippe Dubois s'évade de prison selon Franceinfo qui rapporte que le casier judiciaire du détenu fait mention d'une première évasion. A noter que l'homme a purgé les premières années de sa peine dans un autre établissement avant d'être transféré à la prison de Mauzac, en Dordogne.