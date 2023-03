Explosion d'une maison dans l'Allier : les gendarmes dans un guet-apens à La Chapelle ?

Une maison a explosé à La Chapelle, dans l'Allier, au moment d'une intervention de gendarmes. Il s'agit de la résidence d'un homme qu'ils venaient interpeller.

[Mise à jour le 15 mars à 16h59] La tranquillité du petit village de La Chapelle (Allier) a volé en éclats ce mercredi 15 mars 2023, en tout début d'après-midi. Aux alentours de 13 heures, les pompiers sont appelés pour intervenir sur un incendie qui s'est déclaré dans une maison de cette bourgade de moins de 400 âmes. Une opération anodine ? En apparence seulement. Car à l'intérieur se trouvent quatre personnes : le résident des lieux et trois gendarmes. Ces derniers étaient venus interpeller le premier, lorsque son domicile a explosé. Le trio de militaires a été grièvement blessé dans les flammes, dont un pour qui le pronostic vital est engagé. L'homme qu'ils recherchaient est en revanché décédé sur place. Par ailleurs, quatre autres gendarmes, présents à l'extérieur de la maison, ont été blessés par la déflagration. Ces membres des forces de l'ordre sont rattachés au Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Vichy -pour les trois dans un état grave- et à la brigade du Mayet-de-Montagne pour les quatre autres. Sont-ils tombés dans un guet-apens ?

L'homme déjà connu

Selon des éléments obtenus par un journaliste de M6, la personne décédée était "défavorablement connue" de la justice. La Montagne précise qu'il s'agit d'un homme de 38 ans, qui avait déjà 10 mentions à son casier judiciaire pour diverses condamnations. L'individu était sous le régime probatoire. BFM TV raconte que, depuis plusieurs jours, le trentenaire proférait des menaces de morts par téléphone à l'encontre d'un agent du SPIP, c'est-à-dire un agent chargé du suivi de la réinsertion d'un homme condamné. Face à ces propos, ordre avait été donné par le parquet de l'interpeller.

A ce stade, l'origine de l'explosion n'est pas encore connue. Cependant, "la question qui se pose est de savoir si nous avons affaire à une personne qui attendait les gendarmes et qui a voulu tuer. Le seul élément constant, c'est qu'il y avait une forte odeur d'essence lorsque les forces de l'ordre sont intervenues", a précisé le procureur à La Montagne. Les gendarmes étaient tout de même parvenus à pénétrer à l'intérieur du domicile de l'homme, à l'interpeller et le menotter indique BFM TV. La déflagration s'est produite ensuite. Alors que la maison prend feu, les quatre gendarmes restés à l'extérieur sont intervenus mais ne sont pas parvenus à sauver l'homme qu'ils venaient interpeller. La section de recherche de la gendarmerie de Clermont a été chargée de l'enquête, ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique.