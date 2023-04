Disparition de Chloé à Dammartin : pourquoi elle est jugée inquiétante

La gendarmerie de Seine-Marne vient de lancer un appel à témoins pour tenter de retrouver Chloé, disparue à Dammartin-en-Goële alors qu'elle était partie faire son jogging, tôt vendredi 21 avril au matin.

Avis de disparition inquiétante. Sur les réseaux sociaux, la gendarmerie de Seine-et-Marne alerte ce vendredi 21 avril sur la disparition d'une jeune femme prénommée Chloé. Âgée de 20 ans, elle serait partie faire son jogging entre 5h45 et 6h30, ce vendredi 21 avril 2023 au matin, sur la commune de Dammartin-en-Goële. Chloé n'est cependant jamais rentrée à son domicile. À 19 heures, précise Le Parisien, elle n'avait toujours pas donné le moindre signe de vie. Dans leur avis de recherche, les gendarmes indiquent que la jeune femme mesure 1,56 m. Chloé est mince. Au moment de sa disparition, elle portait une doudoune noire sans manches, un sweat bleu roi, un pantalon de jogging noir et des baskets blanches. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter les gendarmes au 01 64 14 93 90.

Très vite, d'importants moyens ont été déployés pour tenter de la retrouver. Des cavaliers de la garde républicaine ont été dépêchés sur place, aidés par un drône ainsi qu'un hélicoptère, lesquels ont survolé la zone relate Le Parisien, sans, pour l'heure, ne donner de résultat. Toujours d'après le quotidien, c'est sa mère qui, ne voyant pas sa fille revenir, aurait signalé sa disparition sur les coups de 10h30. "Elle ne s'est pas inquiétée parce que sa fille, après la course à pied, se rend habituellement à la salle de sport", a précisé le procureur de la République, contacté par Le Parisien, qui a toutefois souligné que la jeune femme n'est, semble-t-il, jamais arriver à la salle de sport ce vendredi.

Une enquête ouverte et des témoins actuellement entendus

Chloé est, semble-t-il, partie faire son jogging en emmenant aucun de ses deux téléphones portables. Résultat, la géolocalisation de ses objets du quotidien n'a pas pu permettre d'avoir un début de piste concernant la mystérieuse disparition de Chloé. Toutefois, révèle BFM Paris Île-de-France, il semblerait que les gendarmes aient pu mettre la main sur des témoins. Ceux-ci sont actuellement entendus. Une enquête a par ailleurs été ouverte afin de rechercher les causes de la disparition de Chloé.

Où a disparu Chloé ?

Aucune information précise quant au lieu exact de la disparition de Chloé n'a été révélée à ce stade. Selon Le Parisien et BFM TV, la jeune femme de 20 ans est partie faire son jogging sur la commune de Dammartin-en-Goële, située au nord-est de Meaux, dans le département de la Seine-et-Marne. C'est dans cette commune de 10 000 habitants qu'elle habite avec sa mère, non loin du parc de la Corbie. Un parc qui pourrait, à première vue, retenir toute l'attention des enquêteurs. Étendu sur six hectares dont une bonne partie boisée, il est également pourvu d'un plan d'eau. Idéal pour faire un jogging.

Toutefois, il semble qu'à l'heure où Chloé est partie courir, le parc n'était pas encore ouvert, celui-ci n'accueillant le public qu'à partir de 8 heures. Le parc de la Corbie a néanmoins été bouclé par les autorités locales et mis à disposition des gendarmes. "Ils en avaient besoin pour leurs effectifs et leur matériel", a précisé à ce sujet l'édile divers droite de la commune, Vincent Clavier, au Parisien.

De son côté, BFM Paris Île-de-France rapporte que la zone boisée du parc de la Corbie a tout de même fait l'objet d'une vigilance particulière de la part des quelque 75 gendarmes mobilisés pour ces recherches. Et la chaîne d'information de détailler qu'une équipe cynophile ainsi qu'un hélicoptère et des drones arpentent et survolent les bois, tout comme un peloton à cheval ou encore des plongeurs et des moto tout terrain.

Chloé ne souffrirait pas de dépression et n'avait pas des tendances suicidaires

Alors que certaines personnes disparaissent parfois lorsqu'elles vivent des périodes troubles, il semblerait que ce ne soit pas le cas de Chloé. Le Parisien affirme que la jeune femme n'était pas sujette à la dépression et n'avait pas non plus dernièrement eu des tendances suicidaires. Au contraire même, Chloé était sur le point de démarrer un tout nouveau travail en tant qu'auxiliaire de vie dans un Ehpad.