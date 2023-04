Rambervillers : une fillette retrouvée morte, que sait-on du suspect ?

Scène d'horreur dans les Vosges. Quelques heures après sa disparition, une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un sac-poubelle découvert dans un appartement à deux pas de son domicile. Un adolescent a été placé en garde à vue.

[Mis à jour le 25 avril 2023 à 21h24] La fillette âgée de cinq ans avait disparu ce mardi 25 avril 2023 en début d'après-midi. Son corps a finalement été découvert dans un logement situé rue du Parmoulin, à Rambervillers, soit à une centaine de mètres du domicile où elle réside. Fait notable, le corps de la fillette se trouvait dans un sac-poubelle, rapporte Vosges Matin. De son côté, Le Parisien explique que, selon plusieurs sources concordantes, un jeune homme a été arrêté. D'après le quotidien, il aurait même été placé en garde à vue. Adolescent, il serait âgé de 15 ou 16 ans. Un voisin affirme que l'individu souffrirait de troubles psychiatriques, mais on ignore encore à ce stade son degré d'implication dans le drame.

Pour l'heure, les circonstances exactes du drame restent à éclaircir. Une enquête a d'ailleurs été ouverte afin de faire toute la lumière sur les événements. Elle a été confiée au parquet d'Épinal, rapporte CNews. Mais selon le récit du Parisien, dans l'ordre chronologique des faits, la disparition de la fillette aurait été signalée par ses parents sur les coups de 15 heures. La police municipale se serait alors mise à sa recherche avant de recevoir un appel de l'adolescent de 16 ans vers 16h30. Celui-ci affirmait alors avoir trouvé le corps de la petite fille juste devant chez lui. Néanmoins, à leur arrivée sur les lieux de la découverte, les forces de l'ordre auraient retrouvé le corps de la fillette dans un sac-poubelle, à l'intérieur du logement. L'a-t-il déplacé entre-temps ? Est-il pour quelque chose dans la mort de l'enfant ou a-t-il simplement trouvé le corps ? L'enquête se poursuit.

L'Est républicain indique que l'adolescent était connu de la justice, selon ses sources. Toujours d'après le quotidien régional, l'individu avait fait l'objet de plusieurs signalements au cours de ces derniers jours. En cause, ses errances en vélo dans le centre-ville, notamment. Plusieurs témoins du voisinage avaient constaté qu'il proposait à des petites filles de venir dans l'appartement de sa mère, où le corps de la fillette de 5 ans a finalement été découvert. Le jeune homme leur promettait de leur offrir un chat, croit encore savoir L'Est républicain.

De son côté, le maire de Rambervillers, Jean-Pierre Michel, a révélé auprès de Vosges Matin et de L'Est républicain qu'il s'agissait d'"un adolescent bien connu des services, qui avait eu des gestes déplacés à caractère pédophile il y a deux ans déjà sur des jeunes". Selon lui, le jeune homme "avait été placé et était réapparu il y a quelques semaines au centre-ville où il errait souvent à vélo". Et d'affirmer que "la police municipale avait [pourtant] un œil vigilant sur lui".