Mort de Joseph Boudre : comment médicaments et Fentanyl ont conduit au drame

France 2 dévoile ce soir l'adaptation de "Maman, ne me laisse pas m'endormir", un livre de Juliette Boudre qui retrace le combat de son fils face aux antidouleurs. Une overdose de Xanax et de Fentanyl l'a emporté à seulement 18 ans.

29 décembre 2016, Joseph Boudre, 18 ans, est retrouvé inanimé dans son lit par sa grand-mère paternelle. Hospitalisé, sa mort est rapidement déclarée face à l'arrêt de ses organes. Son décès est dû à une overdose de médicaments. Joseph a avalé en quantité des benzodiazépines et des opiacés. Son histoire est adaptée dans un téléfilm, "Maman ne me laisse pas m'endormir", diffusé sur France 2 à 21h10.

À 16 ans, Joseph est dans une pension anglaise. Angoissé et sujet à des insomnies, il se voit prescrire un Xanax par son directeur. Le médicament soulage le jeune homme. De retour en France, un psychiatre lui prescrit des anxiolytiques pour lutter face au retour de son mal-être. Sauf que l'adolescent devient vite accro et surconsomme ces médicaments. Sa mère, Juliette, en prend conscience mais le psy lui répond : "Vous savez madame, il est plus dangereux de ne pas dormir que de prendre des médicaments."

"Si ça a pu lui arriver, ça peut arriver à n'importe quel môme", selon Juliette Boudre

Sa famille essaie de l'aider à réduire son addiction grâce à des hospitalisations et des cures. L'une d'entre elles est presque dramatique car des médecins confondent Joseph avec un autre patient et lui donnent de l'Oxycontin, un analgésique très puissant. Il arrive pourtant à sortir de cette spirale infernale.

En décembre 2016, sa mère comprend que son fils a rechuté. Durant les vacances de Noël, il fait le mur à Cannes alors qu'il se trouve chez sa grand-mère. Un dealer lui vend ce qu'il pense être de la morphine mais c'est en réalité du Fentanyl. Ce médicament est tristement célèbre pour avoir tué Michael Jackson, Prince ou Mac Miller. En France, cet opiacé 100 fois plus fort que la morphine est prescrit "pour des durées courtes dans certains cas de cancer ou après des opérations lourdes" selon l'OFDT (Observatoire français des drogues et des tendances addictives).

Joseph mélange ce Fentanyl avec des benzodiazépines. Ce mélange lui sera mortel. "J'ai traversé une période de culpabilité, qui m'habitera à tout jamais. C'est pour ça que j'ai envie de faire de la prévention, d'alerter, de faire des conférences", confie sa mère au micro d'Europe 1.

Juliette Boudre est à l'origine de ce projet réalisé par Sylvie Testud. Son but est de mettre en avant l'addiction aux médicaments des adolescents. Ils dévient l'usage classique d'antidouleurs dérivés de l'opium en les surconsommant jusqu'à l'addiction. Le téléfilm sera ensuite accompagné d'un débat sur France 2. La mère de famille espère que le téléfilm soit ensuite projeté dans les établissements scolaires.

Les décès pour surdoses d'opiacés ont bondi de 192% selon l'Ofma entre 2000 et 2017

246%, c'est la hausse d'hospitalisation pour surdoses accidentelles d'opioïdes entre 2000 et 2021. Cela amène huit personnes par jour à se rendre aux urgences pour une overdose de ce type de médicament en France. Nicolas Authier, directeur de l'Observatoire français des médicaments antalgiques (Ofma), souhaite être tout de même rassurant : "Cela n'a rien à voir avec l'ampleur de la crise aux États-Unis. Mais il n'y a aucune évolution rassurante en France. Il faut s'en préoccuper maintenant, car la situation en Amérique du Nord est la preuve qu'une fois installée, la crise est inarrêtable."

François Braun, ministre de la Santé, a rencontré Juliette Boudre selon Le Parisien. Il confie au quotidien avoir missionné le Pr Amine Benyamina pour une mission ministérielle : "Je veux que l'on comprenne quelles sont les racines des addictions pour éviter d'y tomber, plutôt que de les traiter en réaction, quand il est déjà trop tard". Le monde de la santé semble conscient de ce danger puisque les ordonnances d'opioïdes ont baissé de 6,9% entre 2017 et 2021 selon Le Parisien.