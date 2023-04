Morts dans le métro à Paris : fauchés par une rame à Gaïté, que s'est-il passé ?

Deux personnes sont décédées à la station de métro Gaîté le 26 avril après avoir été percutés par une rame de métro. Une enquête a été ouverte mais la police privilégie la piste d'une dispute entre les deux individus.

Un homme et une femme sont morts durant la nuit du mercredi 26 avril au jeudi 27 avril 2023 à la station Gaîté de la ligne 13 du métro parisien. Selon la RATP, le drame s'est déroulé vers 00h45 dans cet arrêt du 14e arrondissement de Paris. Une source policière du Parisien indique qu' "un homme et une femme visiblement sans domicile fixe et qui semblaient alcoolisées, se seraient disputées sur le quai de ce métro en direction de Châtillon". Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.

Le quotidien avance que sa source privilégie le scénario d'une dispute comme étant l'origine de l'accident. Les caméras de surveillance ont permis aux policiers d'en savoir plus. Une femme est aperçue en train de se placer volontairement sur les rails puis l'homme l'a rejoint. À l'approche de la rame de métro, les deux individus tentent de remonter, mais ils se font percuter avant d'être traînés sur plusieurs mètres entre le quai et la rame. À 1h15, les secours déclarent leur mort.

La femme a été identifiée -elle avait 38 ans -, au contraire de l'homme à ce stade de l'enquête. Ce drame est le second accident mortel en moins d'une semaine dans le métro parisien. Samedi dernier, une femme de 45 ans s'est faite happer par la ligne 6 à la station Bel-Air lorsque sa veste est restée coincée dans la porte devant sa famille.

Les forces de police précise au Parisien qu'une centaine de voyageurs étaient présents lors du drame. Parmi eux, se trouvaient 38 collégiens allemands. Quatre d'entre eux ont été pris en charge par les forces de secours en raison d'une détresse psychologique.

Un dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants a été fait sur le conducteur de la rame. Les résultats se sont montrés négatifs. L'homme s'est dit très choqué par l'accident. Dans un communiqué, "la RATP tient à faire part de sa vive émotion suite à l'accident mortel."