Tuerie dans une école en Serbie : 8 enfants morts, l'assaillant n'aurait que 14 ans

Un adolescent de 14 ans a été interpellé ce mercredi 3 mai, après qu'il semble avoir tiré sur neuf personnes, dont huit enfants, dans une école de Belgrade. Tous sont morts.

[Mis à jour le 3 mai 2023 à 12h50] C'est un drame dont les circonstances doivent encore être éclaircies, mais qui dépassent l'entendement. Ce mercredi 3 mai, vers 8h40, un adolescent aurait ouvert le feu dans une école de Belgrade, faisant de nombreuses victimes. "Huit enfants et un agent de sécurité ont été tués lors de la fusillade qui s'est produite ce matin à l'école élémentaire 'Vladislav Ribnikar' à Vracar, tandis que six enfants et un professeur d'école ont été blessés et sont actuellement pris en charge au centre d'urgence et à Tirsova", indique le ministère de l'Intérieur serbe dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Six élèves et une enseignante ont aussi été blessés, la chaîne de télévision serbe N1, qui a précisé qu'une des élèves est dans un état critique. Le gardien a été tué alors qu'il s'est interposé pour stopper le jeune tireur. "La tragédie aurait probablement été pire si cet homme ne s'était pas mis devant le garçon qui tirait", a indiqué ale président de la municipalité de Vracar, Milan Nedeljkovic, dans les médias serbes.

Si l'identité du tueur - et la préméditation du meurtre - semblent être confirmés pour les enquêteurs, le gouvernement serbe se montre encore mesuré dans la présentation des faits : "La police a dépêché sur place toutes les patrouilles disponibles et arrêté sur place un mineur [...] soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu dans la direction d'élèves et d'un gardien de l'école avec un pistolet appartenant à son père".