Saint-Laurent-des-Arbres : le GIGN déployé dans le Gard pour un homme retranché armé

Le GIGN est déployé à Saint-Laurent-des-Arbres (Gard) depuis le début de ce jeudi 11 mai 2023 après qu'un homme s'est retranché armé dans une habitation.

Branle-bas de combat à Saint-Laurent-des-Arbres depuis le début de la journée. Cette commune du Gard est le théâtre, ce jeudi 11 mai 2023, d'une opération du GIGN. Un homme est en effet retranché depuis plusieurs heures dans une habitation de cette commune située à 20km au nord d'Avignon. Au petit matin, des gendarmes avaient été déployés afin de procéder à l'interpellation de cet individu âgé de 46 ans dans le cadre du mandat de recherche pour "menaces et outrages" dont il fait l'objet, indique Objectif Gard. Surtout, le forcené n'avait pas l'autorisation de se trouver dans ce village. Sauf que les militaires ne sont pas parvenus à l'arrêter puisque un "dispositif ralentissant l'avancée des gendarmes" avait été installé.

"Il y a un homme retranché chez lui dans une maison du cœur du village de Saint-Laurent, il serait armé d'une ou plusieurs armes. Tout le village est bouclé et le GIGN est sur place", a confirmé le maire à France 3 Occitanie. Une unité du GIGN d'Orange a ainsi été envoyée en renfort et des négociations ont été entamées avec le quadragénaire. Selon les éléments recueillis à ce stade, le quadragénaire semble seul dans l'habitation et ne retenir personne en otage.