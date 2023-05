Accident en Aveyron : 11 enfants blessés et un mort... Que s'est-il passé ?

Onze enfants ont été blessés, dont un en urgence relative, et un homme est mort après un accident de bus survenu sur une route de l'Aveyron, dimanche 14 mai.

Onze enfants blessés et un mort. Le bilan de l'accident survenu sur la RN 88, dans l'Aveyron, dimanche soir est lourd. Deux minibus qui transportaient des enfants se sont percutés après qu'un des véhicules s'est renversé dans un fossé. Si les secours n'ont d'abord compté que des blessés, un homme de 26 ans qui se trouvait en urgence absolue a depuis succombé à ses blessures selon les informations de France 3. Dans la soirée du dimanche, deux adolescents âgés de 13 ans étaient hospitalisés en urgence relative après l'accident, ce lundi 15 mai un seul enfant reste à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais il souffre de plusieurs fractures et d'un pneumothorax.

Qui sont les victimes de l'accident dans l'Aveyron ?

Les deux minibus impliqués dans l'accident transportaient des enfants et adolescents membres du club Avenir Foot Lozère, écrit Centre Presse Aveyron. Les véhicules rentraient d'une rencontre sportive précise France 3. Des adultes encadrants accompagnaient les jeunes joueurs et c'est un de ces éducateurs qui est décédé. L'homme de 26 ans conduisait un des minibus rapporte l'antenne locale. "C'est terrible. On est complètement perdus. On essaie de se soutenir les uns, les autres. La grande famille du foot lozérien est en deuil", a déclaré Fabien Bernard, président du club Avenir Foot Lozère auprès de nos confrères.

Les deux minibus se sont percutés sur la route nationale 88 en direction de Rodez-Laissac et au niveau de la commune de La Loubière. Toutes les circonstances de l'accident ne sont pas connues, mais d'après les premiers éléments, le conducteur d'un minibus transportant sept personnes dont des enfants aurait perdu le contrôle du véhicule qui se serait renversé dans un fossé. Les passagers du minibus seraient des membres du club Avenir Foot Lozère.

Sept véhicules de pompiers et deux équipes du SMUR ont été déployés sur place hier soir, aux alentours de 20 heures, pour prendre en charge les blessés. La maire de La Loubière, Magali Bessaou, a exprimé sa tristesse et son soutien aux victimes. Elle a ajouté auprès de Centre Presse Aveyron : "Dans cette période où on travaille sur la RN 88, j'espère que les antitout pourront comprendre l'importance de ce chantier. Il faut que la nouvelle RN 88 permette de sauver des vies à l'avenir.