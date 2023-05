Jean-Baptiste Trogneux : agressé violemment pour être de la famille d'Emmanuel Macron

A Amiens, Jean-Baptiste Trogneux a été violemment agressé. Le groupe qui l'a roué de coup l'a pris pour cible en raison de ses liens familiaux (éloignés) avec Emmanuel Macron.

Agressé car il fait partie de la famille d'Emmanuel Macron, bien qu'il s'agisse d'une branche éloignée. Jean-Baptiste Trogneux a été violemment agressé à Amiens (Somme), lundi 15 mai 2023, à la suite de l'interview du président de la République, donnée sur TF1. Au cours de la soirée, ce gérant d'une chocolaterie familiale et réputée de la préfecture a vu "une dizaine de personnes" se diriger vers son commerce. C'est là que ce groupe "lui [est] tombé dessus" selon le récit de son père auprès du Courrier picard. Le jeune homme a alors reçu des coups de poing et des coups de pied. Lors de leur passage à l'acte, les agresseurs injuriaient "le président, son épouse et notre famille" a ajouté le père. Blessé à la tête, au visage, au genou et à un doigt, il s'est vu prescrire huit jours d'ITT. Une plainte a été déposée et huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Qui est Jean-Baptiste Trogneux par rapport à Emmanuel Macron ?

Le lien entre Jean-Baptiste Trogneux et Emmanuel Macron n'est pas direct. C'est par le biais de Brigitte Macron que cela s'est créé. L'homme agressé est en effet le petit-fils de l'un des frères de la Première dame, dont le nom de jeune fille est Trogneux. Il s'agit donc du petit-neveu de Brigitte Macron et Emmanuel Macron est son grand-oncle.

Qui sont les agresseurs présumés de Jean-Baptiste Trogneux ?

Si le parquet d'Amiens n'a pas souhaité faire de commentaire, les éléments recueillis par le Courrier picard indiquent que le dizaine de personnes "faisaient partie d'un groupe de manifestants qui se rassemblent régulièrement devant l'hôtel de ville", selon le père de la victime. Selon ses dires, ce n'est pas la première fois que la chocolaterie était prise pour cible, des personnes ayant déjà tenté de s'en prendre à ce commerce. "Cette fois, les opposants sont allés trop loin", s'émeut-il.