Jean-Baptiste Trogneux : prison ferme contre ses agresseurs, maintenus en détention

Deux personnes ont été reconnues coupables de l'agression de Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron. Ils ont été maintenus en détention.

De la prison ferme, du sursis et un maintien en détention. Deux des trois agresseurs de Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, vont retourner en prison pour plusieurs mois, ce lundi 5 juin 2023, après la décision du tribunal d'Amiens (Somme), lequel les a condamnés à 24 et 30 mois derrière les barreaux, dont la moitié en ferme pour chacun. Une quatrième personne, mineure, doit passer devant un juge pour enfants.

Le 17 mai, ils s'en étaient violemment pris à ce membre éloigné de la famille présidentielle. Un troisième prévenu a, pour sa part, été relaxé par le tribunal. Les peines infligées n'ont pas été aussi sévères que les réquisitions faites par le procureur, qui demandait entre deux et quatre ans de prison, avec seulement six mois de sursis. Il a toutefois été entendu sur sa demande de maintien en détention. Malgré un délibéré moins lourd et une relaxe, l'avocate des prévenus a regretté "une peine exemplaire", déclarant qu'"on n'est pas là pour faire des exemples."

Qui sont les agresseurs présumés de Jean-Baptiste Trogneux ?

Les trois personnes principalement mises en cause dans l'agression de Jean-Baptiste Trogneux ont déjà de lourdes mentions à leurs casiers judiciaires. Un premier, né en 1988, a été condamné pour violences sur mineur de plus de 15 ans, violences sur conjoint et menaces de mort (30 mois de prison, dont 15 ferme) ; un second, âgé de 23 ans, est déjà connu pour violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publiques (relaxé) ; un troisième, qui n'a que 20 ans, a déjà été reconnu coupable de viol et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans (24 mois de prison, dont 12 ferme).

Après l'agression, le Courrier picard indiquait que ces personnes "faisaient partie d'un groupe de manifestants qui se rassemblent régulièrement devant l'hôtel de ville", selon le père de la victime. A l'en croire, ce n'est pas la première fois que la chocolaterie était prise pour cible, des personnes ayant déjà tenté de s'en prendre à ce commerce. "Cette fois, les opposants sont allés trop loin", s'est-il ému.

De son côté, RMC a rapporté que le groupe était composé au total de sept hommes âgés de 20 à 35 ans et une adolescente de 16 ans, tous ayant été arrêtés. Six sont connus de la police, pas la jeune fille. Les hommes interpellés ont 20, 23, 24, 26, 29 et 35 ans. Trois d'entre eux sont des "majeurs protégés" : deux sont sous curatelle et un sous tutelle. Si quatre personnes ont été convoquées par la justice, les quatre autres ont été relâchées.

Que sait-on de l'agression de Jean-Baptiste Trogneux ?

Ce lundi 15 mai 2023, Jean-Baptiste Trogneux a été victime d'une violente agression, à Amiens (Somme), en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. La raison de cette attaque serait due à sa parenté avec le président de la République. En effet, le jeune homme est le petit-neveu de Brigitte Macron, épouse du président. Selon le témoignage de son père au Courrier picard, le gérant d'une chocolaterie familiale a été pris à partie par une dizaine de personnes qui ont "tombé sur lui" alors qu'il était à son commerce. Le groupe l'a roué de coups de poing et de coups de pied, tout en l'insultant ainsi que le président et son épouse. Jean-Baptiste Trogneux a été blessé à la tête, au visage, au genou et à un doigt, nécessitant huit jours d'ITT. Une plainte a été déposée.

Emmanuel et Brigitte Macron ont réagi

Cette agression a suscité l'indignation de la famille Macron, notamment de Brigitte Macron qui s'est déclarée en "solidarité totale" avec sa famille, comme le rapporte BFM TV. Elle a également dénoncé "la lâcheté, la bêtise et la violence" des agresseurs et rappelé : "J'ai à plusieurs reprises dénoncé cette violence qui ne peut que mener au pire." De son côté, le chef de l'État, en déplacement à Reykjavik (Islande), a apporté son "soutien" et son "affection" à Jean-Baptiste Trogneux. "La violence n'a pas sa place en démocratie", a-t-il ajouté.

L'attaque a également été condamnée par la classe politique, de gauche comme de droite. Certains politiciens ont souligné qu'il s'agit d'un cap franchi dans la violence politique en France. Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée, a appelé à une sanction exemplaire pour les agresseurs.

Qui est Jean-Baptiste Trogneux par rapport à Emmanuel Macron ?

Le lien entre Jean-Baptiste Trogneux et Emmanuel Macron n'est pas direct. C'est par le biais de Brigitte Macron que cela s'est créé. L'homme agressé est en effet le petit-fils de l'un des frères de la Première dame, dont le nom de jeune fille est Trogneux. Il s'agit donc du petit-neveu de Brigitte Macron et Emmanuel Macron est son grand-oncle.