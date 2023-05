Teknival : pourquoi le festival interdit n'est-il pas évacué ?

Malgré l'interdiction prononcée par la préfecture, le festival non-déclaré Teknival se déroule depuis jeudi et jusqu'à dimanche dans un petit village de l'Indre. Plusieurs personnes ont été blessées, mais les autorités ont renoncé à l'évacuation des teufeurs.

[Mis à jour le 19 mai 2023 à 11h44] 30 000 personnes se sont déjà rassemblées à Villegongis, petit village de l'Indre au nord de Châteauroux où est organisé le Teknival, ce vendredi 19 mai. Le rendez-vous immanquable pour les passionnés de musique électro a pourtant été interdit par la préfecture. Mais, décidés à braver l'interdiction, les organisateurs de l'événement comme les teufeurs ont afflué dès jeudi sur un terrain privé de 70 hectares occupé illégalement par le Teknival. Encore 10 000 personnes sont attendues par la préfecture d'ici la fin du week-end.

Les autorités ont assisté impuissantes à l'arrivée nocturne des milliers de festivaliers et ont renoncé à procéder aux évacuations, donnant l'ordre aux forces de l'ordre d'encadrer au mieux et d'assurer la sécurité des lieux et des festivaliers en marge du rassemblement jusqu'à la fin de l'événement, prévue dans la nuit du dimanche 21 mai. 200 gendarmes sont ainsi déployés aux abords du Teknival, a annoncé le 18 mai Stéphane Bredin, préfet du département, lors d'une conférence de presse.

Le Teknival et les teufeurs impossibles à déloger ?

Pourquoi laisser le festival électro avoir lieu après l'avoir interdit par deux arrêtés préfectoraux ? Le préfet n'a pas expressément mentionné les raisons, mais la sécurité du village et de ses 120 habitants semble être au cœur du sujet : déloger de force les 30 000 festivaliers attendus au Teknival paraît difficile et l'hypothèse fait craindre des débordements entre festivaliers et forces de l'ordre. "Je suis en relation avec le préfet de manière à ce que toute la sécurité soit mise en œuvre et soit suffisante pour assurer un spectacle sans dégâts", a ajouté Jean-Marc Seuvault, le maire de Villegongis après le début du festival.

Une explication et une preuve de "pragmatisme" selon l'ancien gendarme interrogé par RMC, Bertrand Cavallier qui pointe un rapport de force inégal entre teufeurs et forces de l'ordre. "Il y a toute une action de contrôle de véhicules, d'identification d'individus, des actions de prévention pour éviter la conduite sous un état alcoolique. La gendarmerie va constituer ensuite une force pivot à laquelle vont s'agréger d'autres services de l'État et des associations pour faire en sorte que l'événement se passe le mieux possible", a expliqué le spécialiste du maintien de l'ordre.

Des mesures pouvaient-elle êtres prises en amont de l'installation du festival ? "La gendarmerie avait été alertée, il y avait un plan de renseignements" a indiqué l'ancien gendarme mais les autorités ont perdu une "course de vitesse" face à des organisateurs chevronnés qui "utilisent des réseaux bien protégés, fixent un point de regroupement et arrivent à plusieurs centaines". Une manière d'agir qui complique toute intervention.

Un blessé grave et d'autres risques en marge du festival ?

Un homme a été blessé et se trouve en urgence absolue après avoir été écrasé par une voiture en marge du Teknival, a-t-on appris ce vendredi 19 mai, au deuxième jour de festival. L'homme a été transporté à l'hôpital dans un état critique rapporte Franceinfo. 16 autres personnes sont en urgence relative selon les informations complémentaire de BFMTV. L'interdiction du festival devait prévenir ce genre d'accident dans la petite commune non équipée pour recevoir l'événement.

Compte tenu de l'affluence de personnes à Villegongis et des moyens déployés pour la sécurité, d'autres accident sont à craindre. Les autorités et les organisateurs de l'événement ont mobilisés des centaines de personnes pour assurer la sécurité des lieux, mais face à plus de 30 000 festivaliers cela pourrait ne pas suffire.

Quel est le dispositif de sécurité autour du Teknival ?

Depuis jeudi et jusqu'à dimanche, 200 gendarmes sont déployés quotidiennement pour assurer la sécurité des teufeurs du Teknival. Parmi ces membres des forces de l'ordre, 120 sont des gendarmes mobiles venus de Marseille et de Blois, a indiqué le préfet Stéphane Bredin.

Outre les mesures prises par les autorités, les organisateurs du Teknival ont indiqué que 11 associations représentées par 130 bénévoles sont mobilisés pour informer les teufeurs sur les différents risques liés à la prise de stupéfiants et d'alcool mais aussi sur la santé sexuelle. En plus des pôles informatifs, des mesures de préventions sont mises à disposition : des tes tests d'alcoolémie ou encore des préservatifs. Une infirmerie a également été montée sur place pour pouvoir prendre en charge les teufeurs qui se sentiraient mal.

Pourquoi le Teknival a été interdit ?

La raison qui a poussé la préfecture à interdire dès mercredi 17 mai la manifestation du Teknival dans l'Indre est la même qui invite désormais les autorités à encadrer plutôt qu'à faire évacuer l'événement : la sécurité. La grand messe de l'électro qui fête sa 30ème édition est un événement de trop grande envergure pour être accueilli par la petite commune de Villegongis. Le préfecture de l'Indre a ainsi pris deux arrêtés afin d'interdire "l'installation illégale de tout rassemblement festif à caractère musical non déclaré" jusqu'à 6 heures du matin le lundi 22 mai, et d'interdire la "circulation aux véhicules transportant du matériel de sonorisation ou de production d'électricité".

Si le Teknival est interdit c'est aussi parce qu'il s'agit d'un événement non déclaré, une particularité spécifique aux événements liés à la musique électro. Enfin, aucun terrain public n'étant en mesure de recevoir les dizaines de milliers de festivaliers, c'est pour éviter l'occupation illégale d'un terrain privé que le rassemblement a été prohibé, en vain. L'édition 2023 du Teknival s'est installée sur des terres agricoles d'une superficie de 70 hectares et appartement à un habitant de Châteauroux qui n'a pas été prévenu de l'évènement, ni de l'occupation de son terrain, selon le maire de Villegongis.