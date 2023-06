Affaire Karine Esquivillon : pourquoi son mari est suspecté par les enquêteurs

Nouveau rebondissement dans la disparition de Karine Esquivillon. Son mari, Michel Pialle, a été interpellé ce matin à Maché puis placé en garde à vue par les gendarmes de la section de recherches de Nantes.

[Mis à jour le 14 juin 2023 à 10h44] Karine Esquivillon, cette femme de 54 ans portée disparue depuis presque trois mois en Vendée, va-t-elle être retrouvée ? Difficile à dire pour le moment, mais ce mercredi 14 juin, son mari, Michel Pialle, a été placé en garde à vue à Nantes selon l'AFP. Les gendarmes de la section de recherches l'ont interpellé pour "enlèvement et séquestration", et mènent également une perquisition au domicile familial.

Michel Pialle est-il un nouveau Jonathan Daval ? Cet homme avait nié pendant plusieurs mois être l'auteur du crime de sa femme Alexia avant de craquer. Le Vendéen de 52 ans, lui, a multiplié les interviews en se posant en mari abandonné par sa femme. Il avançait au Parisien qu'"elle en avait ras le bol d'ici, c'est plat, ça manque de culture, elle était lassée. Je pense qu'elle est partie vers le sud". Pour lui, elle serait partie de son plein gré. Mais les enquêteurs ne semblent pas convaincus par l'hypothèse d'un départ volontaire de la mère de famille. Ils le considèrent même comme un suspect.

Le rappel des faits

Pour rappel, Karine Equivillon a disparu de son domicile familial depuis le 27 mars dernier. Après quelques messages envoyés à ses enfants dans les jours qui ont suivi, plus rien. Les gendarmes douteraient que la femme soit l'autrice de ces SMS, car ils auraient été émis dans le secteur de Maché. Comment expliquer qu'elle ait pu les envoyer en étant proche de sa maison, plus d'une semaine après sa disparition ? Les soupçons de l'enquête se portent donc sur Michel Pialle qui pourrait, selon un scénario non établi, en être l'auteur avant de se débarrasser du téléphone qui a été retrouvé sans carte SIM dans un fossé non loin de sa maison par le maire du village.

Le profil de Michel Pialle motive également les soupçons de l'enquête : il a déjà été condamné à de multiples reprises pour des escroqueries liées à son travail de vente à distance, mais c'est surtout un jugement pour divorce qui fait tiquer les enquêteurs. En 2003, il est ainsi décrit comme un homme ayant "un comportement mythomaniaque capable d'inventer des scénarios rocambolesques", selon le Parisien.

La version de Michel Pialle ne convainc pas

Les enfants de Karine Esquivillon et ses proches semblaient peu goûter à la version de Michel Pialle. Sur BFMTV, Eva-Louise, l'une de ses filles, faisait part de ce sentiment : "Partir volontairement, comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir, sans donner de raison, ça ne lui ressemble pas". Au Parisien, l'aîné des enfants partageait ce sentiment en jugeant "impossible que ma mère ait pu partir en laissant les deux petits derniers. Elle est très casanière, elle aime sa maison… Elle est même un peu trouillarde et je ne l'imagine pas partir comme ça, surtout sans ses enfants… On est tous très inquiets."

Michel Pialle pourrait rester 48h en garde à vue comme le prévoit la loi avant d'être éventuellement présenté à un juge. Ce rebondissement intervient alors que les gendarmes estiment déceler des contradictions dans le discours du mari. La thèse d'un départ sans prendre sa voiture semble étrange, car selon le Parisien, "les enquêteurs ont multiplié ces dernières semaines les vérifications auprès de compagnie de taxi du secteur sans trouver trace d'un professionnel ayant pu venir chercher Karine". Michel Pialle avançait pourtant que sa femme aurait pris "un taxi ou un Uber".

Il reste toujours présumé innocent dans cette affaire, mais l'enquête prend un nouveau tournant. Ce quinquagénaire a toujours nié son implication, que ce soit devant les caméras de télévision ou les forces de l'ordre. Peu de potentiels mobiles sont évoqués dans la presse hormis la thèse d'un conflit familial.

Michel Pialle avait porté plainte pour cyberharcèlement

"Depuis la disparition de Karine Esquivillon, Michel Pialle, son époux, et leurs enfants, sont victimes de nombreux actes de malveillance en ligne susceptibles de caractériser l'infraction de cyber-harcèlement", a expliqué Antoine Ory à BFMTV, l'avocat de Michel Pialle, en annonçant porter plainte pour cyberharcèlement, le 2 juin.

Selon l'avocat de la famille : "Ces faits sont commis par des individus qui, pour certains d'entre eux, sont d'ores et déjà identifiés et seront visés prochainement par une plainte pénale, tandis que d'autres, agissant lâchement sous couvert d'anonymat, devront être identifiés."

Ces messages en ligne affluent au fil de l'enquête et de l'apparition d'éléments en contradiction avec les témoignages du mari. Ils cristallisent ainsi les soupçons des internautes sur la disparition de sa femme. Michel Pialle est le principal suspect dans cette affaire en tant que dernière personne à avoir vu Karine Esquivillon. Il s'était confié aux caméras de TF1 fin avril : "Ça fait pratiquement deux mois qu'on n'a pas de nouvelles. Oui, j'ai plus qu'une crainte. Tout ce qu'on veut c'est avoir des nouvelles de Karine. Juste ça, ça suffira."

L'enquête de la gendarmerie est toujours en cours

Une information judiciaire a été ouverte le 17 avril par la procureure de la République de la Roche-sur-Yon pour "enlèvement et séquestration". La section de recherches de la gendarmerie de Nantes mène toujours des investigations dans les alentours de Maché (Vendée), commune de la disparue, en sondant un lac ou des fossés de la région par exemple. Un signe que les gendarmes privilégient les environs du domicile à la thèse d'un départ lointain de Karine Esquivillon.

Le dimanche 28 mai, les deux premiers enfants de Karine Esquivillon se sont exprimés lors de l'émission Sept à Huit : "Elle est partie sans donner aucune... enfin, sans vraiment prendre une valise. Si elle était partie comme ça, elle m'aurait appelé. C'est là où ça cloche. Je ne comprends pas, je cogite. Je ne comprends pas pourquoi elle est partie sans m'appeler", explique Antoine, 27 ans. Son grand frère Thomas est sur la même longueur d'onde : "Même si elle était partie, pour moi, elle aurait donné des nouvelles. Aujourd'hui, c'est l'attente, le plus dur je trouve. Ne pas savoir la moindre petite chose, c'est ça qui est le plus dur."

Selon l'appel à témoins diffusé par la gendarmerie de Loire-Atlantique, Karine Esquivillion mesure 1m67, a les cheveux noirs, mi-longs et frisés. Elle est de type européen et porte un long tatouage représentant sept fleurs de lys sur les reins. À sa disparition, elle portait des boucles d'oreilles et des bagues dorées fantaisie aux deux mains. Si vous disposez d'informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez le 0800 877 668 (n° vert gratuit – 24h/24 – 7j/7).

De fausses photos de voyage reçu par la cadette de la famille

Quatre jours après la disparition de Karine Esquivillon, sa fille cadette reçoit des photos de voyage qui prouverait la thèse d'un départ volontaire. Un SMS complémentaire avance même que la mère de famille compte partir à l'étranger sans indiquer de destination. Mais ces clichés de la dune du Pilat interpellent le reste de la famille : "Il y a eu un incendie dessus l'année dernière où ça a bien cramé. Là c'est vraiment intact. La photo doit dater d'avant, ça ne colle pas", détaille Antoine auprès de TF1. L'aîné a une bonne intuition, car après une rapide recherce, il s'avère que Karine n'est pas à l'origine de ses photos : l'une provient d'un journal en ligne et l'autre est issue d'un blog de photo amateur.

La famille attend "un signe"

Eva-Louise Pialle, l'une des filles de Karine Esquivillon, a témoigné sur BFM TV, indiquant que sa mère était "très méfiante" et qu'une disparition ne lui "ressemblait pas". Elle a demandé à sa mère de "faire un signe" afin de "libérer sa famille". "Si elle veut revenir, ma porte est ouverte et la porte de papa aussi", a assuré la jeune femme, qui n'exclut pas la disparition volontaire.

"Partir comme ça, pour moi ça n'a pas de sens" a indiqué, jeudi 25 mai sur BFM TV, Adélaïde Esquivillon, la sœur de Karine. Elle décrit la disparue comme une "femme peureuse, qui fait attention". Selon elle, Karine Esquivillon n'aurait pas pu partir puisqu'elle s'occupait encore de certains de ses enfants, notamment de son fils de 14 ans, qui est sourd. "J'ai aussi pensé à une mauvaise rencontre", assure sa sœur.

Quels sont les éléments troublants sur le mari de Karine Esquivillon ?

Deux thèses existent : premièrement, celle d'une fugue, volontaire, défendue par Michel Pialle, lequel a signalé la disparition de Karine Esquivillon ; deuxièmement, celle d'un enlèvement, infraction pour laquelle une information judiciaire a été ouverte par le parquet de La Roche-sur-Yon. Le conjoint de la disparue a affirmé sur BFM TV qu'elle "est partie volontairement, c'est certain." Mais son récit est troublé par la chronologie des faits.

Une semaine pour signaler la disparition

Selon les informations de Ouest-France, Karine Esquivillon, qui a disparu depuis le 27 mars, aurait échangé des messages avec Michel Pialle jusqu'au 31 mars. Que s'est-il passé durant ces quatre jours ? Mystère. L'homme n'a ensuite signalé la disparition que le 3 avril, soit une semaine jour pour jour après. Un délai qui interroge. "J'étais persuadé qu'elle allait revenir", s'est-il défendu. D'autant que selon ses dires, la mère de famille aurait prévenu de son départ.

Selon lui, la plus jeune fille du couple a reçu un dernier message de Karine Esquivillon le 31 mars : "Elle a dit à ma fille qu'elle ne donnerait plus de nouvelles quelques jours, car elle allait dans un pays chaud." Deux jours plus tard, Michel Pialle signale la disparition de sa femme à la gendarmerie. Un timing troublant pour la justice.

Les forces de l'ordre ont perquisitionné le domicile familial : téléphones et ordinateurs sont saisis, les cendres de la cheminée sont analysées et le puits est sondé. Les armes du mari ont été confisquées le temps de l'enquête : "J'avais des armes chez moi, car je pratiquais le tir, mais elles étaient toutes déclarées, je ne me sens pas accusé, j'ai ouvert ma porte sans crainte" a-t-il expliqué.

L'un des enfants se montre plus inquiet auprès de la gendarmerie

Si une semaine s'est écoulée entre la disparition de Karine Esquivillon et le signalement auprès des gendarmes, un nouvel aspect du dossier a été dévoilé par BFM TV : le site d'infos en continu avance que l'un des enfants majeurs de la mère de famille, issu d'une première relation, a également contacté à son tour les militaires, le 8 ou le 9 avril. Selon les éléments obtenus, il aurait souhaité avoir confirmation que Michel Pialle avait bien signalé la disparition de sa mère. Une vérification qui interroge les enquêteurs, d'autant que l'enfant se serait montré très inquiet.

Un téléphone retrouvé allumé deux semaines après la disparition

Autre élément troublant dans le dossier : le portable de Karine Esquivillon a été retrouvé le 9 avril, 13 jours après que la quadragénaire a été vue pour la dernière fois. Découvert par hasard, sans carte SIM, dans un fossé par le maire de la commune, le téléphone était "parfaitement propre et sec", avec "un niveau de batterie très bon." De quoi laisser entendre que le téléphone n'était là que depuis quelques heures. Impossible de conserver un niveau de batterie élevé durant plusieurs jours, même sans utilisation.

Le mari affirme avoir reçu un mystérieux SMS

Au début de l'enquête, Michel Pialle a détaillé aux forces de l'ordre sa dernière journée en compagnie de Karine. Il est le dernier à l'avoir aperçue : "J'étais tout au fond de mon terrain pour essayer de retrouver mon chat qui s'était enfui, quand je suis rentré dans la maison, il n'y avait plus de trace de Karine." Quelques minutes plus tard, il a reçu ce SMS, comme il en a témoigné dans le Figaro: "Je pars, je n'en peux plus d'être à deux mais plus en couple, on vient me chercher, je passerai prendre des affaires." Le couple avait quitté la région parisienne il y a 18 ans pour s'installer en Vendée.

Michel a alors constaté que sa femme avait disparu avec des habits, des outils d'hygiène et le livret de famille. Le mari est convaincu de son retour : "J'avoue ne pas l'avoir remarquée en train de préparer son départ, mais vu que c'est quelqu'un de peureuse, je me suis dit que dans trois quatre jours, elle serait de retour." Les deux vivaient sous le même toit alors qu'ils seraient séparés depuis quatre ans. Karine ne travaillait plus depuis plusieurs années pour s'occuper de leur maison et des deux enfants les plus jeunes, dont son fils atteint de surdité. Son mari revend des objets anciens depuis leur domicile.

Michel Pialle plusieurs fois condamné

Ouest France révélait l'information le 30 mai : Michel Pialle a été mis en cause pour une escroquerie aux faux lingots d'or en 2021. Il a également été condamné à neuf reprises entre 1998 et 2021 pour des affaires "d'escroquerie", "faux et usage de faux" et "contrefaçon". Cet homme fait de la vente à distance à son compte. Il possède sa société depuis 2009.

La justice ne l'a pas mis en cause après plusieurs fouilles avancées dans le domicile familial. Ses armes de chasse et ses téléphones portables ont été saisis pour le besoin de l'enquête. Michel Pialle est donc présumé innocent à ce stade de l'affaire.

Michel Pialle affirme que Karine Esquivillon est partie d'elle-même

Cité depuis le début de l'affaire, Michel Pialle a répondu à plusieurs médias. Auprès de France 3, il s'est dit "convaincu qu'elle est partie volontairement", énumérant à France Bleu qu'"elle a pris de l'argent, son portefeuille, son sac-à-main... Un tas de choses, qu'elle avait déjà préparé d'avance, je pense." Face aux accusations portées à son encontre, l'homme rappelle que les enquêteurs ont déjà fouillé son jardin ainsi que les puits de la propriété. "Ils ont tout fouillé", assure-t-il. Lui appelle plutôt la disparue à donner un signe de vie : "Ce qu'on veut, c'est savoir si elle va bien. Si elle ne veut plus nous voir, d'accord, mais qu'elle le dise. Au moins, on sera rassuré. Si elle veut refaire sa vie, qu'elle nous le dise. Certes, cela nous prendra des mois, voire des années à s'en remettre, même pour les enfants. On ne la jugera pas, c'est son choix, mais au moins, on sera tous libérés."

Les proches de Karine Esquivillon doutent d'une fugue

Eva-Louise, l'ainée de Karine Esquivilion, est désemparée : "Je n'ai plus de nouvelles d'elle, même pas un message pour mon anniversaire alors que j'ai une relation fusionnelle avec elle. Quelques semaines avant, elle parlait de venir me voir dans le sud avec mon père." L'avancée laborieuse de l'enquête n'aide pas cette famille : "Je suis totalement perdue, je ne m'attendais pas à ce que ma mère disparaisse, je ne comprends pas."

Sa fille ne croit également pas à un départ volontaire : "Ma mère s'occupait beaucoup de mon petit frère sourd, elle faisait les devoirs avec lui, elle ne l'aurait jamais lâché. Ma mère ne savait même pas mettre sur haut-parleur, alors je peux vous assurer qu'elle ne saurait pas enlever une carte SIM." L'un de ses autres enfants partage son désarroi : "On n'a aucune piste, c'est terrible. On ne sait pas si on doit faire notre deuil ou espérer qu'elle revienne."

La sœur de Karine Esquivillon doute d'une fugue. "Je ne vois pas ma sœur partir comme ça, en pleine après-midi, avant que les enfants rentrent de l'école (...) Elle aimait bien être chez elle, avec ses enfants", a-t-elle déclaré sur BFMTV. "Si elle voulait aller se reposer quelque part, elle aurait pu en parler avec ses enfants, les embrasser avant de partir. On peut dire les choses et ne pas fuir", a-t-elle ajouté, indiquant par ailleurs ne pas être au courant de la séparation supposée de la disparue avec son mari. "Apparemment, Michel Pialle dit qu'ils sont séparés plus ou moins, même en habitant sous le même toit", a-t-elle raconté, évoquant une sœur "très discrète" sur sa vie personnelle."

Des proches de la disparue se sont aussi exprimés dans le Figaro. Pour eux,"Karine est une femme casanière à la vie sociale peu développée, extrêmement craintive et méfiante". Alors, l'hypothèse d'une rencontre en ligne, comme évoqué par une voisine, ne tient pas pour ses proches : "Elle n'aurait jamais suivi une personne, c'est impossible. En plus, elle détestait les réseaux sociaux ou les rencontres à distance alors, je ne la vois pas tchater toute la nuit avec une personne."