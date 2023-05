Villeneuve d'Ascq : les premiers éléments de l'accident qui a fait quatre morts, dont trois policiers

Trois policiers sont morts dans un accident de la route à Villeneuve-d'Ascq (Nord), une quatrième personne est décédée. Les dernières informations.

[Mis à jour le 21 mai 2023 à 10h39] Dans la nuit de samedi à dimanche, trois policiers sont morts dans un accident de la route départementale 700, à proximité de Villeneuve d'Ascq, a annoncé le syndicat des Commissaires de la police nationale dans un tweet. Selon la préfecture du Nord, dont BFMTV Grand Lille s'est fait l'écho, "un véhicule de la police nationale et un second véhicule ont été impliqués dans cet accident mortel", qui confirme le décès des trois fonctionnaires du commissariat de police de Roubaix. Selon BFMTV, deux des trois policiers étaient âgés de 24 et 25 ans, affectés à l'unité police secours de Lille

Un quatrième occupant de la voiture de police, une personne civile, a été grièvement blessé, et a été "prise en charge" et transférée vers l'hôpital Roger Salengro de Lille. Le conducteur du deuxième véhicule accidenté est décédé. Son passager a été transporté en urgence absolue vers l'hôpital de Lille. "Une enquête déterminera les causes de l'accident", a indiqué la préfecture. Selon les premiers éléments, les deux voitures se sont percutées de face, alors que la voiture de police transportait un civil vers un hôpital.

Sur Twitter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a réagi : "Toutes mes pensées vont aux familles des victimes à qui j'adresse mes condoléances. Plein soutien aux blessés", évoquant un "très grave accident de la circulation dans le Nord".