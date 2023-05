Attaque au CHU de Reims : vengeance, troubles psychiatriques... Les aveux du suspect

L'homme ayant agressé deux femmes, dont une est morte ce mardi 23 mai, au couteau au CHU de Reims a reconnu les faits et évoqué son désir de vengeance contre le corps médical. Il souffre de "troubles sévères".

[Mis à jour le 23 mai à 9h10] "Je viens d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Carène, infirmière de 38 ans violemment agressée hier au CHU de Reims". Ce sont les mots écrits par le ministre de la Santé, François Braun, ce mardi 23 mai, au lendemain de l'attaque au couteau qui a visé deux femmes aux centre hospitalier de Reims. La soignante était dans un état très critique hier après son agression par un patient. La deuxième personne agressée, une secrétaire médicale de 56 ans, est toujours hospitalisée dans un état grave mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Que s'est-il passé au CHU de Reims ?

C'est en début d'après-midi le lundi 22 mai, vers 13h30, que les deux femmes ont été attaquées au couteau par un patient de 59 ans. L'homme s'était présenté un peu plus tôt au service de l'unité de "médecine et santé au travail" du CHU de Reims et s'en est pris à l'infirmière et à la secrétaire médicale dans un vestiaire. L'agresseur a tenté de s'enfuir mais a été intercepté dans sa course par les agents de sécurité et immédiatement interpellé par la police. Le procureur de la République de Reims a fait savoir lundi soir que le quinquagénaire avait été placé en garde à vue plus tôt dans la journée, dès 13h40, "pour des faits de tentative d'assassinat". Le commissariat central de Reims est chargé de l'enquête et des premiers aveux du suspect ont été obtenus.

Troubles psychiatriques, vengeance... Qui est le suspect ?

L'auteur de l'attaque au couteau au CHU de Reims est un homme de 59 ans, originaire de Reims et présentant des "antécédents psychiatriques", selon les précisions du ministre de la Santé, François Braun. Le procureur a, lui, évoqué des "troubles sévères" et fait mention des "mesures de curatelle renforcée" prises depuis plusieurs années à l'égard du suspect.

Placé en garde à vue, l'homme a reconnu en vouloir au corps hospitalier après avoir été maltraité pendant des années dans les services psychiatriques, rapporte franceinfo. Devant la police, l'agresseur a également assuré vouloir "se venger" à chaque rencontre avec un soignant. Il est difficile de savoir si l'attaque au CHU de Reims était préméditée au non, mais selon le communiqué du procureur, le suspect "semble avoir agi sans mobile apparent, d'autant qu'il n'avait pas de rendez-vous dans ce service".

L'homme de 59 ans avait déjà été mis en examen par le passé à Châlons-en-Champagne "pour des faits de violences aggravées" d'après les informations de BFMTV. Il avait alors "bénéficié en juin 2022 d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale, et ce dossier devait tout prochainement être évoqué par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Reims pour statuer sur les mesures de sûreté susceptibles d'être prises".

Une attaque au couteau qui fait réagir le monde médical

Seulement quelques heures après l'attaque au couteau au CHU de Reims, le ministre de la Santé, François Braun, s'est dépêché sur place pour exprimer son soutien au corps médical et dénoncer les attaques visant les soignants. Son prédécesseur au ministère, Olivier Véran, a également réagi au fait divers, mardi 23 mai sur les ondes de France Inter estimant que cette attaque "fait partie des drames les plus intenses qui puissent toucher notre nation".

Mais il n'y a pas de que les représentants politiques qui ont pris la parole, les syndicalistes ont aussi regretté le mal fait à leurs collègues soignantes. "Ça nous fait froid dans le dos que nos collègues ont été agressées de cette manière à l'arme blanche. C'est inexplicable. [...] Toutes ces dernières années, on peut voir une recrudescence d'agressivité verbale vis-à-vis de nos collègues soignants", a regretté le secrétaire général FO du CHU de Reims, Cédric Renard, au micro de franceinfo, le 22 mai. Un constat partagé par la Fédération nationale des infirmiers dont le président dit observer une multiplication des agressions : "On est aujourd'hui à un stade où il va falloir faire quelque chose puisqu'on a des agressions qui sont de plus en plus violentes". Des déclarations qui font écho à la publication au recensement des violences visant des médecins et professionnel de santé par le Conseil national de l'Ordre des médecins et selon lequel le nombre d'agression a augmenté de 23% en 2022 avec plus de 1 200 incidents.