Fillette enlevée à Fontaine : son père suspecté, des actes de violence relatés

Une enfant de 11 ans a été enlevée devant son école, ce jeudi 25 mai, dans la matinée, à Fontaine, près de Grenoble. Son père est suspecté d'avoir organisé son rapt.

Ce jeudi 25 mai, vers 8h30, une jeune fille de 11 ans a été enlevée par un individu, alors que sa mère la conduisait à son école, dans la commune de Fontaine. Le procureur de la République, Éric Vaillant, a fait savoir à France 3 Auvergne Rhône-Alpes qu'elle avait été "enlevée de force devant l'établissement scolaire boulevard Joliot Curie à Fontaine par son père et un complice cagoulé qui a gazé avec du lacrymogène la mère de la petite fille".

Les éléments d'information sont à ce stade très parcellaires, mais le procureur a choisi de clairement mettre en cause le père de l'enfant. Une enquête a été ouverte, elle est confiée aux policiers de la sûreté départementale de Grenoble : l'enfant, son père et son complice sont activement recherchés. La police a déployé de nombreux moyens humains et tente de s'appuyer sur la vidéosurveillance des lieux du rapt pour tenter de retrouver la trace des ravisseurs.

L'alerte enlèvement pas (encore ?) déclenchée

A ce stade, la procédure d'alerte enlèvement n'a pas été déclenchée. Elle répond à des critères bien précis. L'alerte enlèvement n'est activée que si cela concerne un enlèvement avéré. Il faut par ailleurs que le procureur de la République, seul habilité à déclencher le dispositif, soit en mesure de confirmer que la vie ou l'intégrité physique de l'enfant est en danger et qu'il dispose d'éléments de localisation du mineur ou de son ravisseur. Ces critères ne semble, à l'heure actuelle, pas encore réunis.

Selon les éléments obtenus par France Bleu Isère, cet enlèvement s'inscrirait dans un conflit familial lié au droit de garde de l'enfant, ce que confirme Le Parisien. Le quotidien ajoute que mère et fille ne voyaient plus l'homme en question, un Suédo-Tunisien de 53 ans, en raison de violences familiales. L'individu fait même l'objet d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire.