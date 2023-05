Mort d'Iris à Lanester : un meurtre mais pas de suspect ? Le point sur l'enquête

Que s'est-il passé dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 mai 2023 à Lanester, dans le Morbihan ? Une jeune femme de 23 ans, prénommée Iris C., a été retrouvée morte nue dans le Blavet. Autopsie, homme en garde à vue... Ce que l'on sait.

L'autopsie est formelle. Iris C., la jeune femme de 23 ans retrouvée dans la rivière Blavet, à Lanester (Morbihan) samedi 27 mai au matin, est bel et bien décédée après l'intervention d'un tiers. À ce stade, une enquête criminelle en flagrance contre X a été ouverte. Si la sûreté départementale du commissariat centre de Lorient avait un temps pris en charge les investigations qui se poursuivaient ce mardi 30 mai, la police judiciaire de Rennes a désormais été saisie. Du côté de l'enquête, jusqu'ici, peu d'éléments. L'autopsie a toutefois révélé plusieurs informations clé ce mardi. Avant cela, un homme avait été placé en garde à vue, puis relâché lundi matin. On fait le point sur ce que l'on sait.

Ce que l'autopsie d'Iris C. a révélé

Dernier élément venu s'ajouter au dossier mardi 30 mai, le résultat de l'autopsie d'Iris. Selon le compte-rendu, cela ne fait pas le moindre doute, la jeune femme a bien été victime d'un meurtre. Son corps, retrouvé dénudé dans l'eau samedi matin, présentait de multiples traces de violences. Au niveau du visage et plus généralement de la tête, les experts ont pu constater des lésions traumatiques et des hématomes. D'après leur conclusion, dont Le Parisien se fait l'écho, Iris C. aurait été frappée par un objet contondant. Ailleurs sur le corps, des traces de strangulation ont également pu être constatées. Il n'a toutefois pas pu être déterminé à ce stade si l'asphyxie a été causée par la strangulation ou la noyade. Enfin, l'autopsie a dévoilé que la victime avait récemment eu des rapports sexuels, a révélé le procureur, Stéphane Kellenberger, "sans qu'il ne soit possible d'affirmer l'existence de violences à ce titre". À noter que des analyses toxicologiques doivent encore être pratiquées. Objectif, permettre aux enquêteurs de répondre à certaines questions toujours en suspend. On peut supposer qu'elles permettront notamment de déterminer si la jeune femme a été droguée ou si elle avait ingéré d'autres substances que de l'alcool.

Ce que l'on sait de l'homme placé en garde à vue

Une interpellation a eu lieu dans le cadre de l'affaire. L'individu, un homme âgé d'une trentaine d'années et "proche de l'entourage familial de la victime", a été placé en garde à vue dimanche soir, au lendemain de la découverte du corps sans vie d'Iris. Selon le procureur de la République, sa garde à vue devait avant tout permettre de vérifier certains points, cet homme étant la dernière personne a avoir été vu avec la victime encore en vie. Il était alors 3h30. Il a depuis été relâché, lundi matin. D'après le Télégramme, le jeune homme était "fortement alcoolisé" la nuit du drame.

Que s'est-il passé la nuit de la mort d'Iris C. ?

Comme le rapporte le Télégramme qui a récolté plusieurs témoignages, vendredi 26 mai, Iris C. a passé la soirée dans un bar situé dans le centre-ville de Lorient. Elle serait partie à la fermeture, vers 3 heures du matin. "À la fin, elle était seule avec trois gars" qui n'étaient, "a priori" pas des clients habituels, a rapporté un barman lorientais, se faisant alors l'écho de ses collègues présents le soir-même. D'après eux, Iris C. n'était "pas dans son état normal" au moment de quitter l'établissement.

Toujours d'après un témoin dont le Télégramme rapporte les propos, Iris "a marché jusqu'au Mercure hôtel avec ces trois gars". La jeune femme se serait "écroulée deux fois". Et d'ajouter : "Un des trois hommes est parti. Les deux autres sont restés. L'un l'a prise dans ses bras et l'a portée comme un bébé. Après, nous ne l'avons plus revue… "