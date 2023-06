Affaire Shaïna : que risque l'ex petit ami accusé d'assassinat ?

Quatre ans après la mort de Shaïna, adolescente de 13 déjà victime d'agressions sexuelles, le procès pour assassinat s'ouvre ce lundi 5 juin à la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Retour sur l'affaire.

Le calvaire de Shaïna avait choqué la France. En octobre 2019, l'adolescente de 15 ans avait été retrouvée morte poignardée et brûlée vive à Creil, dans l'Oise. Quatre ans après les faits, le procès pour l'assassinat de la jeune fille s'ouvre, ce lundi 5 juin 2023, à la cour d'assises des mineurs. Le principal suspect n'est autre que le petit ami de l'époque de Shaïna qui était âgé de 17 ans au moment des faits.

Ce procès, le deuxième dans l'affaire Shaïna, est le premier à porter sur la mort de l'adolescente. Il doit se tenir à huis clos, compte tenu de la minorité de l'accusé lors des faits, et durer cinq jours. Une semaine que les parents de Shaïna Hansye redoutent, d'autant plus que le jeune homme accusé nie toujours avoir tué son ex petite amie malgré les éléments et des témoignages qui l'incriminent.

Mort, agressions sexuelles... Qu'est-il arrivé à Shaïna ?

Retrouvée morte dans un cabanon de jardin incendié et situé à quelques pas de l'immeuble dans lequel elle habitait, à Creil, Shaïna a été assassinée de plusieurs coups de couteau avant d'être brûlée vive alors qu'elle était enceinte. Le petit ami que la jeune fille avait à l'époque est suspecté d'être l'auteur du crime et la grossesse, a priori imprévue, pourrait avoir été la motivation de l'assassinat d'après les éléments recueillis par les enquêteurs de police lors des investigations. Selon le déroulé présumé des faits, le jeune homme aurait donné rendez-vous à Shaïna dans ce cabanon, dans lequel il aurait préalablement caché un couteau, pour l'assassiner. De son côté, l'accusé nie fermement être à l'origine du meurtre de l'adolescente.

Shaïna avait été victime d'autres agressions les deux années précédant sa mort. Le calvaire de l'adolescente avait commencé en 2017, alors qu'elle avait 13 ans. La jeune fille avait été victime d'un chantage de son précédant copain qui détenait une photo intime d'elle. Contrainte d'accorder des faveurs sexuelles au jeune homme pour éviter la diffusion du cliché, Shaïna avait refusé de céder à la menace, mais avait été prise au piège et agressée sexuellement par son petit ami et deux amis de ce dernier, respectivement âgés de 16 et 17 ans. Le viol de l'adolescente avait été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux.

Après cette agression, la jeune fille avait porté plainte auprès de la police et changé de collège, mais souffrait d'une réputation de "fille facile" après la diffusion des images et vidéos précitées. En plus d'essuyer les insultes, Shaïna continuait d'être harcelée par ses agresseurs tenus à distance pendant un an par des mesures d'éloignement jusqu'en mai 2019, date à laquelle la jeune fille a été passée à tabac par son ex petit ami et quatre autres personnes. Six mois plus tard, l'adolescente aurait été cette fois victime de son nouveau petit ami.

Qui est l'accusé dans l'affaire de la mort de Shaïna ?

L'adolescente de 15 ans a eu plusieurs bourreaux, mais l'individu suspecté d'être son assassin est le petit ami qu'elle fréquentait depuis quelques semaines avant sa mort. L'accusé avait alors 17 ans et se serait intéressé à la jeune fille pour sa réputation de "fille facile", écrit Le Canard enchaîné. Aujourd'hui âgé de 21 ans, le jeune homme continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Placé en détention provisoire, il aurait pourtant était prolixe auprès de ses codétenus - et de ses amis avant d'être incarcéré - sur le meurtre de Shaïna. "Je préfère prendre trente ans que d'être le père d'un bâtard" aurait déclaré l'accusé en prison ajoutant avoir "tué sa copine qui était une pute qu'il avait mise enceinte", rapporte Le Parisien. Des dénonciations faites à tort dans le cadre de conflits entre détenus selon l'avocate de l'accusé, Me Arfi.

Les témoignages seront cruciaux lors du procès de l'assassinat de Shaïna, mais les deux parties comptent aussi sur les éléments mis au clair par l'enquête dont certaines incriminent l'accusé : un emploi du temps flou sur lequel l'homme serait revenu, des déclarations incohérentes lors des auditions, des traces de brûlures sur ces jambes lors de son interpellation et des traces de sang sur ces chaussures remarquées par une témoin. "Mais aucune preuve matérielle ne le relie à ce crime", réplique l'avocate de la défense auprès du journal francilien.

Que risque l'accusé au procès sur la mort de Shaïna ?

Le procès sur l'assassinat de Shaïna doit statuer sur la culpabilité de l'accusé. Le jeune homme de 21 ans encourt vingt ans d'emprisonnement, mais la réclusion criminelle à perpétuité pourrait également être requise si la cour d'assises décide de ne pas prendre en considération la minorité de l'accusé au moment des faits.

Déjà des condamnations dans l'affaire Shaïna

L'affaire Shaïna est telle que trois instructions ont été ou sont encore menées par la justice. Un premier procès s'est tenu le 31 janvier et 1er février 2022 au tribunal correctionnel de Senlis pour juger les auteurs des agressions sexuelles commises sur Shaïna en 2017. Après l'appel interjeté par le procureur de Senlis, les quatre prévenus ont écopé de peine allant de 6 mois de prison avec sursis à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, une décision rendue le 1er juin 2023.

Le procès pour l'assassinat de Shaïna est une nouvelle étape du parcours judiciaire de la famille de l'adolescente qui n'est pas prêt de finir. Selon le verdict du procès en assises, normalement rendu le vendredi 9 juin, le recours à un appel d'une des parties est possible. Surtout, une troisième instruction est en cours en vue d'un nouveau procès portant cette fois sur des faits de "violences aggraves", de "vol" et de "menaces" commis sur Shaïna.