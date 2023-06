Jamel Younes : un meurtre commis avant l'enlèvement de Malek ?

Principal suspect dans l'enlèvement de la petite Malek à Dunkerque (Nord), Jamel Younes est également mis en cause après qu'une femme de 29 ans a été retrouvée morte à son domicile.

C'est sur lui que pèsent tous les soupçons. Jamel Younes est le principal suspect dans l'enlèvement de Malek, 8 ans, mardi 6 juin 2023, à Dunkerque (Nord). L'homme, âgé de 40 ans, est le père de la petite fille et son signalement a été diffusé à travers l'alerte enlèvement déclenchée dans la soirée par le procureur de la République. Mais l'individu n'est pas seulement mis en cause pour enlèvement. La femme de 29 ans qui partageait sa vie a été retrouvée morte à leur domicile.

Visé par deux plaintes pour violences conjugales

Le suspect, de nationalité tunisienne, est également le principal suspect après cette macabre découverte, faite mercredi après-midi par la mère de la victime. Les premières constatations ont permis de mettre au jour plusieurs hématomes ainsi que des traces de strangulation. A ce stade, aucune source judiciaire officielle n'a indiqué que Jamel Younes était l'auteur des faits. En revanche, La Voix du Nord rapporte d'une source proche du dossier que "le couple a déjà connu des différends" et que deux plaintes pour violences conjugales avaient été déposées en 2021 par la défunte, avance BFM TV.

Selon plusieurs témoignages recueillis par l'AFP et relayés par le Huff Post, Jamel Younes était aussi défavorablement connu de ses voisins. "Ce n'était pas quelqu'un de gentil : c'était quelqu'un qui la tapait régulièrement. On avait prévenu la police", a affirmé un résident, ajoutant avoir "déjà eu des mots avec lui par rapport à sa femme." Une autre indique que "c'était constamment des bagarres, des cris" et qu'elle "[a] vu qu'il a levé la main."

Par ailleurs, mardi, soit la veille de l'enlèvement de Malek et de la découverte du corps sans vie de la compagne, la police était intervenue au domicile du couple en raison d'un "différend verbal" selon la chaîne d'info en continu. Les agents avaient alors fait redescendre la tension au sein du couple mais aucune trace d'agression n'avait été remarquée.