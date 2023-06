Attaque au couteau à Annecy, en direct : des enfants en très bas âgé blessés, certains en urgence absolue

Six personnes ont été blessées dans l'attaque au couteau à Annecy, dont quatre enfants en très bas âge, selon la préfecture. Deux enfants et un adulte ont leur pronostic vital engagé et ont été transférés à l'hôpital. L'assaillant a été interpellé. Les infos en direct.

En direct

13:55 - L'assaillant est marié et père de famille Le profil de l'auteur de l'attaque continue de se préciser. L'homme est marié à une suédoise avec qui il a un enfant, lequel aurait 3 ans. Pour rappel, l'assaillant vit en Suède depuis 2013 sous le statut de réfugié. Un statut qui fait qu'il n'était pas en situation irrégulière sur le territoire français.

13:47 - Quel âge ont les enfants blessés dans l'attaque à Annecy ? Les enfants pris pour cible dans l'attaque à Annecy sont en très bas âgé, d'après Franceinfo le jeune aurait 22 mois et le plus grande serait âgé de 3 ans.

13:44 - Cinq victimes se trouvent en urgence absolue Le nouveau bilan de l'attaque au couteau à Annecy que partage Franceinfo fait état de six victimes dont cinq se trouvent en urgence absolue, la sixième est elle en urgence relative. Il n'est pas précisé l'état de lequel se trouvent les enfants.

13:35 - L'auteur serait un "chrétien de Syrie" Alors qu'une possible allégeance de l'auteur de l'attaque à un groupe terroriste interroge, Franceinfo indique que lors de sa demande d'asile l'homme se serait déclaré "chrétien de Syrie". Le média ajoute que l'individu portait une croix lors de son interpellation.

13:28 - L'assaillant ne s'était pas montré agressif avant l'attaque à Annecy Ce n'était pas la première fois que l'auteur de l'attaque se trouvait dans le secteur du Pâquier à Annecy. "Ca fait deux mois que ce gars vient s'asseoir sur un banc tous les jours" a indiqué un témoin au Dauphiné Libéré. Il avait toujours la même apparence : "habillé en noir, sac à dos noir, lunettes noires, barbu. Il avait toujours une bouteille d'eau avec du liquide jaune dedans". Mais sa présence dans le pars du Pâquier était passif : "Il ne parlait pas. De temps en temps, il commentait un peu ce qu'il se passait mais il n'était pas véhément, pas vindicatif, rien."

13:16 - Est-ce une attaque terroriste ? Pour l'heure c'est la police judiciaire qui est chargée de l'affaire. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) n'a pas encore été saisi et évalue la situation. L'attaque au couteau n'a pour le moment pas été revendiquée pour une organisation terroriste et d'éventuels liens entre l'assaillant et le milieu terroriste n'ont pas encore été démontrés.

13:05 - La conférence de presse finalement organisée à 14h45 La conférence de presse aura finalement lieu en début d'après-midi, vers 14h45 selon les dernières informations venant de la préfecture de Haute-Savoie.

12:59 - Comment s'est déroulée l'attaque au couteau à Annecy ? D'après les premiers éléments et les témoins de la scène, l'attaque a eu lieu vers 9h45 ce jeudi matin dans le parc du Pâquier, voisin du lac d'Annecy. L'assaillant se déplaçait à pied et s'en est soudainement pris à plusieurs enfants à l'aide d'un couteau. Il aurait poignardé plusieurs enfants en très bas âge et aurait même attaqué un enfant dans une poussette. L'homme aurait pris la fuite et s'en serait pris à une personne âgée, la poignardant à plusieurs reprises. La police serait intervenue sur les lieux alertée par le mouvement de foule et aurait ouvert le feu sur le tireur.

12:46 - Le conférence de presse reportée à 13h30 La conférence de presse initialement prévue à 12h30 est finalement reportée à 13h30 indique Franceinfo. Le maire d'Annecy, le préfet de Haute-Savoie et le procureur de la République d'Annecy devraient être présents.

12:42 - Des enfants et des bébés visés par l'assaillant Les profils des victimes ne sont pas précisément connus, mais parmi les blessés quatre sont des enfants. Il s'agit, d'après les premiers éléments, d'enfant âgés d'environ 3 ans et possiblement d'un bébé. Selon plusieurs témoignages l'assaillant a poignardé "un bébé dans une poussette". D'autres témoins ont assuré au micro de France Bleu que l'homme visait "manifestement" les enfants.

12:33 - La préfecture confirme que quatre enfants sont blessés La préfecture de Haute-Savoie a confirmé le bilan de l'attaque au couteau : six personnes ont été touchées, dont quatre enfants. Le nombre et l'état des victimes devraiten être précisés lors de la conférence de presse qui doit commencer d'une minute à l'autre.

12:15 - L'assaillant "voulait attraper tout le monde" Plusieurs témoins ayant vécu la scène ont témoigné, notamment Anthony Le Tallec, l'ancien joueur de Saint-Etienne et de Liverpool qui a fini sa carrière à Annecy qui s'est livré au Dauphiné Libéré : "[L'assaillant] voulait attraper tout le monde. Je me suis écarté et il a foncé sur un papy et une mamy, et il a poignardé le papy. [...] Le papy tombe en arrière, il le poignarde une seconde fois et au même moment [les policiers] lui tirent dessus. C'était la panique totale."

12:07 - Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se rendent sur place Après l'attaque au couteau, la Première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ont annoncé se rendre à Annecy ce jeudi. D'autres politiques locaux, notamment le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a également prévu de se déplacer sur les lieux du drame selon BFMTV.

12:06 - Une attaque "d'une lâcheté absolue" dénonce Emmanuel Macron Parmi la pluie de réaction à l'attaque au couteau à Annecy, celle du président de la République. Sur Twitter, Emmanuel Macron a dénoncé une "attaque d'une lâcheté absolue" qui crée le "choc" d'une Nation entière.