Abdalmasih H : "Chrétien de Syrie", demandeur d'asile.. Qui est l'auteur présumé de l'attaque à Annecy ?

L'identité de l'auteur de l'attaque au couteau à Annecy (Savoie) a rapidement été dévoilée. Voici ce que l'on sait sur Abdalmasih H.

Au fil des heures suivant l'attaque au couteau perpétrée à Annecy (Savoie) ayant blessé plusieurs enfants ce jeudi 8 juin 2023 dans un parc, le profil du suspect se dévoile, au gré des éléments recueillis par divers médias. De quoi mettre au jour l'identité d'Abdalmasih H. et d'une partie de son parcours, même si de nombreuses questions restent encore en suspens. L'homme a été interpellé et l'enquête confiée à la sous-direction anti-terroriste.

Il vivait depuis 10 ans en Suède

L'auteur de l'attaque au couteau est un homme âgé de 31 ans, né en 1991, qui vivait depuis 2013 en Suède. Il avait obtenu le 26 avril 2023 le statut de réfugié dans ce pays, précise Le Parisien, quelques mois après avoir engagé des démarches (en novembre 2022) pour obtenir l'asile en France. Son statut de réfugié est une donnée d'importance puisque cela lui octroyait la libre-circulation dans l'espace Schengen. Ainsi, l'homme est entré tout à fait légalement sur le territoire français. Il était, jusqu'à aujourd'hui inconnu des services de police et de justice de l'Hexagone. C'est sa pièce d'identité, retrouvée sur lui lors de son interpellation, qui a permis de l'identifier.

"Chrétien de Syrie", marié et père de famille

Côté vie personnelle, le suspect s'était déclaré "Chrétien de Syrie" au moment de sa demande d'asile, avance Franceinfo qui ajoute par ailleurs que l'homme portait une croix au moment de son interpellation. De son côté, Le Parisien indique que l'individu était marié à une Suédoise. Une union lors de laquelle serait née un enfant, aujourd'hui âgé de trois ans.

Des journées entières passées dans le parc

La personnalité de l'individu se dessine peu à peu au fil des témoignages. Un employé qui travaillait près du parc a confié au Dauphiné Libéré que "ça fait deux mois que ce gars vient s'asseoir sur un banc tous les jours" et surtout, "toute la journée" selon ses dires, par tout temps, dans une tenue simple, toute en noir. "Il ne parlait pas", ou peu, jamais véhément ou vindicatif selon ce témoin. S'il "marmonnait dans sa barbe", l'homme n'était "pas agressif." Décrit comme un SDF par tous, Abdalmasih H. ne semblait pas présenter de signes laissant penser à un tel passage à l'acte.

Selon les témoins, l'homme visait les enfants

Au moment de l'attaque, l'homme était coiffé d'un turban. Une courte vidéo, diffusée sur Twitter, le montre en train d'errer dans le parc, un couteau à la main. Il a été rapidement maîtrisé et interpellé par les forces de l'ordre sur place. Pour l'heure les circonstances et les motivations de cette attaques restent floues. Au moment de l'attaque, l'assaillant visait "manifestement" les enfants selon des témoins de la scène, interrogé par France Bleu. D'autres témoignages décrivent l'individu comme un homme marginal qui "errait depuis plusieurs jours aux alentours du lac". Il vivrait dans la rue et aurait été vu se baignant dans le lac.

Selon plusieurs autres personnes, interrogées par BFM TV, Abdalmasih H. "a sauté, commencé à crier, directement s'est dirigé vers la poussette et a commencé à asséner des coups de couteau à répétition." Un témoin affirme qu'"iI s'attaquait clairement aux bébés car il y avait plusieurs adultes autour. Il n'a pas touché la grand-mère qui essayait de se débattre avec son sac." Mais "quand il a vu qu'il était cerné par les policiers, il s'est dirigé vers un couple et a donné un coup de couteau au mari de la dame", raconte ce même témoin.