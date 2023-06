Enfants attaqués à Annecy : quel est l'état de santé des victimes ?

Six personnes ont été blessées dans l'attaque au couteau perpétrée le jeudi 8 juin à Annecy, parmi lesquelles quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans, ainsi que deux adultes. L'état des enfants "est stable", a indiqué Elisabeth Borne ce vendredi.

L'émotion est toujours palpable à Annecy (Haute-Savoie) ce vendredi 9 juin, après l'attaque au couteau perpétrée la veille dans la matinée. Un homme de nationalité syrienne âgé de 31 ans s'en est pris à de jeunes enfants qui jouaient dans une aire de jeux située dans l'esplanade du Pâquier, un lieu habituellement calme qui borde le lac d'Annecy. Au total, quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans ont été blessés, ainsi que deux adultes dont un âgé de 78 ans.

Parmi les quatre enfants blessés, un d'entre eux a 22 mois, deux ont 2 ans et un a 3 ans, a précisé la procureure de la République d'Annecy, Line Bonnet-Mathis. Les deux enfants blessés âgés de 2 ans sont cousins. Celui de 3 ans est de nationalité britannique, et visitait la France avec sa famille, tout comme celui de 22 mois, de nationalité néerlandaise. Des informations rapportées par RTL. La procureure a également indiqué que l'un de ces enfants a été transféré aux Hôpitaux universitaires de Genève, en Suisse. C'est au CHU de Grenoble que se trouvent les trois autres, où est arrivé Emmanuel Macron avec son épouse ce vendredi matin, comme le rapporte TF1 Info, pour apporter son soutien aux victimes ainsi qu'à leurs familles bouleversées par le drame.

Que sait-on de l'état de santé des victimes ?

Depuis les Bouches-du-Rhône où elle est en déplacement ce vendredi, la Première ministre a indiqué que l'état de santé des quatre enfants blessés "est stable". "Ils ont tous pu être opérés, ils sont sous surveillance permanente médicale", a-t-elle précisé, rapporte TF1 Info. Plus tôt dans la matinée, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait déclaré sur franceinfo : "De ce que je sais, il y aurait encore deux enfants qui seraient considérés en urgence absolue, en urgence vitale."

Concernant les deux adultes blessés, le premier, dont on ignore l'âge, n'a été que légèrement blessé au couteau alors qu'il tentait d'intercepter l'assaillant, selon Le Parisien. Le préfet de Haute-Savoie, Yves Le Breton, a indiqué à France Bleu ce vendredi matin qu'il "a pu rentrer chez lui" jeudi soir. Le second adulte, âgé de 78 ans, est plus grièvement touché. Il a, lui aussi, été blessé au couteau par le suspect, mais également par balle au moment où les forces de l'ordre ont tiré pour interpeller l'assaillant. Il est toujours pris en charge au CHU d'Annecy, a indiqué le préfet de Haute-Savoie.