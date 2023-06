Mort d'une fillette de 11 ans dans le Finistère : que sait-on de la fusillade et de son auteur ?

Une fillette de 11 ans a été tuée par balle samedi soir dans le Finistère par un voisin. Son père a été grièvement blessé avec un pronostic vital engagé. Un conflit de voisinage pourrait être à l'origine du drame.

À Plonévez-du-Faou dans le Finistère, un drame s'est produit ce samedi 10 juin aux alentours de 22 heures. Une fillette de onze ans a été découverte morte par les gendarmes appelés après des coups de feu. Les forces de l'ordre ont également découverts, le père de famille, grièvement blessé à la tête avec un pronostic vital engagé. La mère de famille est, elle, plus légèrement blessée. Quant au deuxième enfant du couple, il n'a pas été blessé mais est en état de choc.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme a tiré "à plusieurs reprises" à travers la haie avec sa carabine sur ses voisins, qui habitent la maison mitoyenne, alors que le couple de nationalité britannique et leurs deux filles de 8 et 11 ans étaient dans leur jardin. L'homme, de nationalité néerlandaise et âgé de 71 ans, s'est ensuite retranché avec son épouse à l'intérieur de son domicile. Après intervention du négociateur de la gendarmerie et du GIGN, le couple a fini par se rendre. L'homme et la femme ont été interpellés vers 23 heures et placés en garde à vue.

Un possible conflit de voisinage

La personne, soupçonnée d'avoir tiré, habite dans le hameau depuis trois ans et n'aurait pas beaucoup de contact avec ses voisins, selon un voisin contacté par France 3. "C'est incompréhensible, poursuit-il. Je connaissais très bien la famille de cette fillette. Ce sont des gens extrêmement sympathiques qui ne font jamais l'histoire. On se parle tous les jours."

"Les motifs de ce drame ne sont pas encore connus", a indiqué la procureur de la République de Quimper Carine Halley, qui note cependant qu'"un conflit opposerait depuis plusieurs années les deux voisins à propos d'une parcelle de terrain jouxtant les deux propriétés". Une perquisition de la maison des voisins mis en cause est en cours depuis ce dimanche matin. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans et tentatives d'homicides volontaires. Elle est confiée aux gendarmes de la brigade des recherches de Châteaulin.