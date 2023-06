Michel Pialle : le profil du mari de Karine Esquivillon intrigue les enquêteurs

Michel Pialle est le principal suspect dans la disparition de sa femme, Karine Esquivillon. Il est en garde à vue depuis le 14 juin. Les témoignages de son entourage affluent et permettent d'en savoir plus sur cet homme jugé "dangereux" par le tribunal de Beauvais en 2003.

L'affaire Karine Esquivillon connaît un nouveau rebondissement. Cette femme de 54 ans a disparu depuis le 27 mars. Son mari, Michel Pialle, est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Le mercredi 14 juin, les gendarmes de la section de recherche de Nantes l'ont interpellé à son domicile et placé en garde à vue. Les forces de l'ordre ont mené une nouvelle perquisition dans la maison familiale, située à Maché (Vendée), pendant près de huit heures selon France Bleu.

Le parquet de la Roche-sur-Yon a élargi son information judiciaire "contre X pour enlèvement et séquestration" à des "faits de meurtre contre X". La garde à vue du mari a été prolongée jeudi 15 juin. Les deux juges d'instruction en charge de l'affaire semblent donc privilégier la thèse d'un meurtre déguisé en départ volontaire. Michel Pialle est toujours présumé innocent à ce stade de l'enquête.

La version des faits du suspect numéro un

Michel Pialle défend la piste d'une fuite de sa femme. Le 3 avril, il avait signalé à la gendarmerie la disparition de Karine Esquivillon avec une semaine d'écart. Il a déclaré ne pas se sentir "inquiet", car il disait penser que sa femme reviendrait rapidement. Son avocat, Antoine Ory, s'est exprimé sur BFMTV le 14 juin. Il a indiqué que son client "s'attendait" à cette garde à vue : "Il n'est pas surpris, c'est une mesure à laquelle il s'attendait puisqu'il est fréquent dans ce type d'affaire que les maris soient soupçonnés. Il s'y attendait et psychologiquement, il y était préparé."

Dans un reportage de Sept à huit, cet autoentrepreneur de 51 ans faisait référence à des affaires de féminicides : "Il y a eu les disparitions de Daval, de Jubillar, je comprends tout ça, mais je suis aussi inquiet que tous les autres et chaque jour qui passe m'inquiète un peu plus." La principale piste de l'enquête suspecte que Michel Pialle "aurait pu redouter que sa compagne le quitte prochainement". Les gendarmes estimeraient qu'il exerçait une forme d'emprise sur sa femme.

Un homme présenté comme "mythomaniaque" par la justice

Michel Pialle est né dans le XVIIIe arrondissement de Paris, le 5 octobre 1971. Il était déjà le père deux enfants avant de rencontrer Karine Esquivillon avec qui il a eu trois autres enfants. Après son divorce en 2003, il rencontre Karine en région parisienne. Ils partent vivre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, avant de déménager dans le village d'origine de Karine à Maché.

Le passé judiciaire de Michel Pialle se révèle dans la presse qui multiplie les articles à son sujet au fil de l'enquête. Cet homme fait même la Une du Parisien ce jeudi 15 juin. Le quotidien régional explique que cet homme "est un habitué des gardes à vue : son casier judiciaire porte plusieurs accusations, neuf précisément entre 1998 et 2021, notamment pour escroqueries" liées à son travail de brocanteur. Une plainte liée à des faux lingots d'or avait été classée sans suite il y a deux ans.

Ses antécédents avec la justice soulignent un homme à tendance mythomaniaque. En 2003, son ex-femme cherche à obtenir la garde exclusive de leurs deux enfants, des proches témoignent en sa faveur devant le tribunal de Beauvais. "J'ai vu mon beau-frère Michel Pialle prétendre devenir milliardaire grâce à un projet informatique, promettre à ma mère une grosse somme d'argent, ce qui lui a permis de la dépouiller de tous ses biens", avançait sa belle-sœur.

Son propre père a déjà témoigné en sa défaveur

Le père de Michel était sur la même ligne devant le tribunal. Il disait alors aux magistrats que son fils "après je ne sais combien de faux documents, de fausses rentrées d'argent, de cartes bleues volées, a fini par abandonner sa femme et ses deux enfants devant un hôtel où il devait 30 000 francs. Il s'est fait hospitaliser pour ne pas avoir à rendre de compte à la justice."

À cette époque, Michel Pialle multiplie les mensonges sur sa situation financière, il évoque "un contrat avec Serge Dassault pour 15 millions de francs" ou qu'il "avait gagné la somme de 83 000 francs au tiercé, mais le chèque a été perdu, ou encore qu'il faisait partie des services secrets." Les juges estiment crédibles ces témoignages puisque leur conclusion indique que Michel Pialle était "une personne dangereuse pour ceux qui l'entourent, usant de faux documents pour escroquer ceux qui le côtoient". La justice le condamne également à plusieurs reprises pour "abandon de famille" et "non-paiement d'une pension alimentaire".

Son ex-femme l'accuse de l'avoir empoisonné

Son ex-compagne a été entendue dans le cadre de la disparition de Karine Esquivillon. Selon Le Parisien, elle a raconté aux gendarmes une anecdote troublante sur le principal suspect de cette affaire : elle soupçonne "d'avoir été, il y a plus de 20 ans, empoisonnée par Michel Pialle avec ses beaux-parents." Ce repas avait valu une hospitalisation pour les trois personnes, mais pas pour Michel qui n'aurait pas goûté une seule bouchée de ce repas.

Sur BFMTV, Adélaïde Esquivillon, la sœur de Karine, a confié ressentir "des doutes" vis à vis des témoignages de Michel Pialle. Le premier mari de la disparue, Christophe Kedzior, a dénoncé, sur RTL, "les explications contradictoires" du principal suspect. Il confie être "tellement sceptique parce qu'il n'y a aucun élément extérieur de son départ. Personne ne l'a vue nulle part, c'est quand même fou".

Ouest-France explique que "vingt et un enquêteurs travaillent sur le dossier depuis quelques semaines et le département des sciences du comportement de la gendarmerie, spécialisé dans le profilage, a été appelé pour suivre la garde à vue." Le profilage criminel est une technique d'enquête pour identifier les caractéristiques d'un suspect. Cela permet de dresser un portrait psychologiques et comportemental pour aider les enquêteurs à comprendre les motivations d'une personne.