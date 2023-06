Agression à Bordeaux : qui est l'agresseur visible sur la vidéo ?

Une septuagénaire et sa petite-fille ont été agressées, lundi 19 juin, à Bordeaux devant leur domicile. La scène d'une "rare violence" selon la préfecture a été filmée et les images ont permis d'interpeller un suspect.

C'est une agression d'une "rare violence" qui a visé une grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux. La préfecture de Gironde a elle-même dénoncé les faits sur Twitter ajoutant qu'un suspect a d'ores et déjà été placé en garde à vue. Cet "acte intolérable" de violence est survenu sur le cours de la Martinique, le lundi 19 juin en "fin d'après-midi [...] contre une femme âgée de 73 ans à son domicile et sa petite fille, enfant mineur de moins de 15 ans", a précisé le chef-lieu girondin.

L'état de santé des deux victimes n'a pas été détaillé, les autorités ont simplement fait savoir que la septuagénaire a été transportée et examinée à l'hôpital après l'agression et que "son pronostic vital n'est pas engagé".

En ce qui concerne le suspect interpellé, il s'agirait d'un Français né à Bordeaux en 1993 et très défavorablement connu des services de police d'après une source policière de BFMTV. L'exploitation d'une vidéo filmant l'agression de la septuagénaire et de sa petite-fille a, entre autres, permis l'arrestation du suspect. L'AFP de son côté n'a pas pu vérifier les images de la vidéo.

Violente agression à Bordeaux, que s'est-il passé ?

Les images diffusées dans la soirée par l'ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, sur Twitter montrent les deux victimes sur le pas de leur porte puis rentrer chez elles, lorsqu'un homme s'engouffre de force à l'intérieur du domicile. L'agresseur projette ensuite la femme âgée et sa petite-fille au sol avant de récupérer quelque chose sur le trottoir et de s'enfuir.

La vidéo de l'agression a depuis été reprise et partagée par de nombreux internautes, notamment des politiques. Si tous déplorent les agissements de l'agresseur, les élus d'extrême droite ne manquent pas de dénoncer et d'interpeller le gouvernement sur "l'ensauvagement qui gangrène notre société". L'exécutif a également réagi à la vidéo par la voix du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, invité sur France 2 ce mardi 20 juin : "Cette grand-mère pourrait être notre grand-mère à tous. Ce vol aggravé illustre le besoin de sécurité pour les Français". Et de condamner des "violences gratuites".