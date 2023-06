Bébé retrouvé mort à Vannes : le corps dissimulé depuis 4 ans, la mère suspectée

Une femme a été placée en garde à vue sous le statut de témoin assisté après la découverte des restes d'un nouveau-né à Vannes le week-end dernier. Cette mère est ressortie libre après avoir été présenté un juge.

Le calme d'un quartier pavillonnaire de Vannes a été troublé par une sordide affaire judiciaire. Un cadavre de nouveau-né a été découvert par la police le dimanche 18 juin 2023. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Lorient (Morbihan). La mère du bébé a été placée sous le régime de témoin assisté, ce qui lui a permis de ressortir libre de sa garde à vue.

Une amie du couple a contacté les forces de l'ordre après un appel téléphonique avec le mari. Il lui aurait expliqué, selon France 3, que "sa femme venait de lui avouer qu'elle avait fait une fausse couche trois ans plus tôt et qu'elle avait conservé le corps du bébé dans leur garage." Le mari aurait confronté sa femme en découvrant le corps du bébé par hasard le week-end dernier. Une fois sur place, les policiers ont constaté la présence de restes d'un "petit corps" dans un sac plastique fermé et placé dans un sac à dos.

Le bébé aurait pu être viable selon l'enquête

Selon Ouest-France, "des scellés scotchés sur les portières d'un véhicule en stationnement attestent de la venue d'enquêteurs pour 'meurtre d'un mineur' et 'recel de cadavre'". Ce deuxième chef est à l'encontre du père de famille, car celui-ci était en train de creuser un trou dans son jardin à l'arrivée des policiers.

Le parquet a indiqué à France Bleu que le "scanner et l'autopsie, pratiqués ce lundi, permettent de déterminer que ce bébé avait, lors de son décès, 40 semaines de développement gestationnel. Il ne présentait ni malformation, ni pathologie osseuse, ni traumatisme visible. Il aurait donc pu être viable, mais aucun élément ne permet, à ce stade, d'affirmer s'il était né vivant ou non. Au niveau cervical, était retrouvée une sorte de cordon de vêtement, avec double boucle".

La mère aurait caché à son mari l'existence de ce cadavre dans leur garage

Stéphane Kellenbergern, procureur de Lorient, s'est exprimé sur cette triste découverte. Selon lui, l'épouse a expliqué qu'en 2019 "son mari était en déplacement, elle aurait été prise de violentes douleurs abdominales et qu'un petit garçon serait arrivé 'd'un coup', mort-né selon elle. Elle aurait alors placé son corps dans un drap, puis dans un sac plastique et dans le sac à dos, dissimulant le tout dans le garage. Au sujet du cordon trouvé en zone cervicale, elle a précisé à la police qu'elle avait voulue 'revêtir' l'enfant de quelque chose."

Également interrogé, le mari a reconnu avoir été au courant de cette grossesse. Mais il affirme que son épouse lui a expliqué avoir été victime d'une fausse couche. Le parquet de Lorient souligne donc que "tant le stade de développement avancé de l'enfant, que l'absence de malformation, l'absence de suivi de la grossesse, puis la dissimulation du corps, ainsi que la présence du cordon autour des cervicales, permettent de suspecter un homicide volontaire."