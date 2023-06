Lavaur : un homme tire sur une ex-infirmière devant chez lui, une enquête pour "assassinat" ouverte

Drame dans le Tarn. Une femme a perdu la vie ce lundi 26 juin 2023 après avoir été touchée à deux reprises à l'abdomen par un retraité de 78 ans. Une enquête est en cours.

[Mis à jour le 26 juin 2023 à 20h01] Que s'est-il passé dans le centre historique de Lavaur ce lundi 26 juin 2023 au matin ? Sur les coups de 8h40, rue Carlipa, une ancienne infirmière âgée de 58 ans été touchée par deux fois à l'abdomen. La victime a depuis succombé à ses blessures, alors que son pronostic vital était engagé et qu'elle avait été prise en charge à Toulouse quelques heures plus tôt. Dans un communiqué, le maire de la ville, Bernard Carayon, est revenu sur les circonstances du drame. "Un homme a tiré, à deux reprises et à bout portant, sur une personne qui venait lui rendre service avant qu'il n'aille se faire opérer de la cataracte", a-t-il indiqué.

Le septuagénaire a rapidement été interpellé par les forces de l'ordre. Comme le raconte plusieurs témoins à La Dépêche, un premier policier municipal serait arrivé sur place et aurait demandé au forcené de poser son "fusil" au sol. Ce à quoi le principal intéressé aurait alors répondu : "Ce n'est pas un fusil, c'est un calibre 12." Tandis que l'homme refusait de s'exécuter, "un deuxième policier municipal a fait le tour du pâté de maison" et "s'est approché tout doucement du vieux par-derrière, sans faire de bruit et il l'a ceinturé", a relaté au quotidien un témoin de la scène. La Dépêche croit savoir que l'homme aurait tiré sur la victime par l'entrebâillement de la porte d'entrée alors que l'ex-infirmière se trouvait sur le pas-de-porte. Si, à ce stade, les motivations du septuagénaire restent à préciser, Ouest France indique que l'homme a été placé en garde à vue pour "assassinat". L'enquête, confiée à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Gaillac, suit son cours.

Ce que l'on sait de l'homme suspecté d'avoir tiré sur l'ex-infirmière dans le Tarn

Âgé de 78 ans, Marcel P. a été placé en garde à vue lundi 26 juin. Selon les témoignages recueillis par La Dépêche, l'homme est décrit comme "discret" et "peu bavard". Né à Lavaur, il y a passé toute sa vie. Durant sa carrière, il était contremaître à l'Arçonnerie Française à Saint Sulpice. Du côté de sa vie privée, Marcel P. est qualifié de "célibataire endurci". S'il a, semble-t-il, toujours eu peu d'échanges avec son voisinage, Marcel P. est un grand collectionneur de monnaie et de timbres notamment.

Toutefois, l'homme ayant été victime d'un AVC en début d'année, il s'était fait plus rare dans les clubs de collectionneurs qu'il affectionnait tant jusqu'ici. "On ne le voyait plus aux réunions depuis quelques mois. Il avait perdu une grande partie de sa vue et ça le faisait énormément râler", a confié un membre du club philatélique de Lavaur à La Dépêche. De plus en plus renfermé sur lui-même, handicapé par sa perte vision, l'homme devait donc se faire opérer de la cataracte. La peur de cette intervention chirurgicale aurait-elle pu lui faire perdre la raison ? C'est ce que les enquêteurs vont tenter de comprendre.